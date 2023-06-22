В западной прессе назвали возможную страну, в которой будет проходить обучение украинских лётчиков пилотированию F-16

Страны Запада, входящие в международную коалицию по закупкам истребителей F-16 рассматривают возможность обучения украинских лётчиков управлению этими самолётами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на западного чиновника, а также действующего и бывшего сотрудников Минобороны США. Как отмечает издание, вполне вероятно, что обучение пилотированию лётчиков ВСУ будет проходить в Румынии.Стоит отметить, что в настоящее время коалиция работает над контрактом на проведение тренировочных работ на одном из румынских полигонов. Также, не исключено, что в тренировках может принять участие и американский оборонный концерн Lockheed Martin, который и займётся их обучением. О том, что американская военно-промышленная корпорация выразила готовность поучаствовать в тренировках, сообщил её главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон в беседе с Financial Times.Примечательно, что чиновники из ЕС решили абстрагироваться от данного вопроса, не подтвердив, но и не опровергнув эту информацию. Вместе с тем официальный Бухарест также воздержался от комментариев по этому поводу, отметив, однако, что высоко оценивает инициативу создания коалиции стран-членов НАТО для подготовки пилотов F-16.Тем временем представитель министра обороны Нидерландов подтвердил информацию о том, что страны альянса работают над созданием учебного центра в Восточной Европе, однако по-прежнему остаётся открытым вопрос о том, какая же из стран региона предоставит самолёты для соответствующих тренировок.Кстати говоря, в вышеупомянутую коалицию, учреждённую в прошлом месяце входят такие страны, как США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия и Португалия.По данным, предоставленным ранее журналом Foreign Policy, первый этап тренировки должен был состояться в Великобритании, где пройдёт «наземная базовая подготовка» лётчиков, а уже следующим шагом станет обучение на F-16. Говоря о сроках, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 20 июня о том, что «фактические тренировки начнутся уже в самое ближайшее время». Однако днём позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что произойдёт это в августе.Как уже отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва даст соответствующий военно-технический ответ в случае появления таких самолётов у Киева.