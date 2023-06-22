Военное обозрение
Войти Регистрация

В западной прессе назвали возможную страну, в которой будет проходить обучение украинских лётчиков пилотированию F-16

12
В западной прессе назвали возможную страну, в которой будет проходить обучение украинских лётчиков пилотированию F-16

Страны Запада, входящие в международную коалицию по закупкам истребителей F-16 рассматривают возможность обучения украинских лётчиков управлению этими самолётами. Об этом сообщает Politico со ссылкой на западного чиновника, а также действующего и бывшего сотрудников Минобороны США. Как отмечает издание, вполне вероятно, что обучение пилотированию лётчиков ВСУ будет проходить в Румынии.


Стоит отметить, что в настоящее время коалиция работает над контрактом на проведение тренировочных работ на одном из румынских полигонов. Также, не исключено, что в тренировках может принять участие и американский оборонный концерн Lockheed Martin, который и займётся их обучением. О том, что американская военно-промышленная корпорация выразила готовность поучаствовать в тренировках, сообщил её главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон в беседе с Financial Times.

Примечательно, что чиновники из ЕС решили абстрагироваться от данного вопроса, не подтвердив, но и не опровергнув эту информацию. Вместе с тем официальный Бухарест также воздержался от комментариев по этому поводу, отметив, однако, что высоко оценивает инициативу создания коалиции стран-членов НАТО для подготовки пилотов F-16.

Тем временем представитель министра обороны Нидерландов подтвердил информацию о том, что страны альянса работают над созданием учебного центра в Восточной Европе, однако по-прежнему остаётся открытым вопрос о том, какая же из стран региона предоставит самолёты для соответствующих тренировок.

Кстати говоря, в вышеупомянутую коалицию, учреждённую в прошлом месяце входят такие страны, как США, Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Бельгия и Португалия.

По данным, предоставленным ранее журналом Foreign Policy, первый этап тренировки должен был состояться в Великобритании, где пройдёт «наземная базовая подготовка» лётчиков, а уже следующим шагом станет обучение на F-16. Говоря о сроках, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 20 июня о том, что «фактические тренировки начнутся уже в самое ближайшее время». Однако днём позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что произойдёт это в августе.

Как уже отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва даст соответствующий военно-технический ответ в случае появления таких самолётов у Киева.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:52
    +1
    Страны Запада, входящие в международную коалицию по закупкам истребителей F-16 рассматривают возможность обучения украинских лётчиков управлению этими самолётами.
    Самое интересное заключается в том, что украинских летчиков уже обучают, а они в прессе якобы все решают в какой стране они будут учиться летать на F-16 и применять его вооружение. Лапшу на уши вешают считая это хорошо продуманной операцией прикрытия. Поэтому не исключено, что самолеты Киеву поставят не к концу года, а раньше.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:01
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Самое интересное заключается в том, что украинских летчиков уже обучают, а они в прессе якобы все решают в какой стране они будут учиться летать на F-16 и применять его вооружение. Лапшу на уши вешают считая это хорошо продуманной операцией прикрытия. Поэтому не исключено, что самолеты Киеву поставят не к концу года, а раньше.

      Самое интересное с каких аэродромов ,эти прихвостни начнут взлетать ..?
      F-16 машинки сложные в обслуживании и на усраине нет таких аэродромов Вообще ..Долбают их четко !
      Если изПольши начнут взлетать или из прибалоутов ..Тут другой расклад Начнем мочить польские аэродромы ..! А лучше яо тактическое применить ..Имеем право полное !!!
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 14:26
        0
        Никто украинские аэродромы не долбит.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:03
      -1
      Цитата: rotmistr60
      считая это хорошо продуманной операцией прикрытия.

      А летать будут "отпускники" и отставники из стран НАТО !
    3. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Самое интересное заключается в том, что
      Имхо для меня "самое интересное" то, что: увеличен ли набор в летные училища РФ или все как обычно - бла, бла, бла и никаких реальных шагов? Разумеется подготовка с "нуля" долгая, но и война(упс СВО) впереди не короткая...
  2. Светлан
    Светлан Сегодня, 13:54
    0
    Да их и так везде по чуть - чуть учат. Что там сказали очередные СМИ не имеет значения. Чутка в Англии, чутка в Германии и в Польше.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:05
      -2
      Цитата: Светлан
      Да их и так везде по чуть - чуть учат. Что там сказали очередные СМИ не имеет значения. Чутка в Англии, чутка в Германии и в Польше.

      Аха ..Взлетел сбили !!!! Наши асы уже кучу звезд на борту имеют и новички особенно тренируются .
      Ну и фу-16 примем падлы укросакские negative
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 13:56
    -1
    Рано или поздно Запад поставит Киеву тактическое ЯО. Или, как вариант, передаст его компоненты для окончательной сборки на украинской территории. Поэтому рано или поздно России придется ударить по территории НАТО. Пора наконец это осознать даже самым упертым "противникам эскалации".
    1. grem
      grem Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: km-21
      Рано или поздно Запад поставит Киеву тактическое ЯО. Или, как вариант, передаст его компоненты для окончательной сборки на украинской территории. Поэтому рано или поздно России придется ударить по территории НАТО. Пора наконец это осознать даже самым упертым "противникам эскалации".

      Трусят они ,но все может быть ..
      С фашингтоном это отдельная операция будет !!!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:07
    0
    Мне больше интересно как наши ВКС будут бороться с Ф-16 на Украине...надо уже сейчас представлять характер применения этих самолетов с их разнообразным вооружением против нас.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:07
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Мне больше интересно как наши ВКС будут бороться с Ф-16 на Украине...надо уже сейчас представлять характер применения этих самолетов с их разнообразным вооружением против нас.

    Если они будут они будут использоваться над линией фронта или вблизи то долго не протянут. Если будут вне радиуса действия то геморрой нам обеспечен; придётся вырубать на аэродромах.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 15:09
    0
    Как же вот это раздражает...
    Как уже отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва даст соответствующий военно-технический ответ в случае появления таких самолётов у Киева.

    Когда читаю такое, сразу представляю - да, у нас есть, чем ударить, что ввести, чем закончить эту войну
    Но - зачем?! мы же "ещё ничего не начинали" (с)
    Вот если появятся самолёты - вот тогда ка-ак начнем начинать!
    И вот вечно вот это вот - вечные какие-то "ответы"
    Даже интересно, а если, допустим, с завтрашнего числа противник прекратит огонь, обстрелы, пуски ракет и прочее, просто остановится в паузе - мы тоже остановимся?
    Ну, согласно этой странной логике - логике ответов?