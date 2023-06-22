Военное обозрение
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Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена предоставить Украине «конкретный и достижимый» механизм вступления в НАТО

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Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена предоставить Украине «конкретный и достижимый» механизм вступления в НАТО

Что бы не говорили, внешняя политика США мало зависит от того, какая из партий получает большинство в Конгрессе, также как и партийная принадлежность очередного президента. По крайней мере, когда речь идет о так называемых американских национальных интересах и сохранении доминирования Штатов на мировой арене, особенно в противовес усилению других стран.


Вот и на этот раз представители обеих палат и двух партий в Конгрессе объединились, чтобы поддержать ускоренное вступление Украины в НАТО, о чем так часто просит западных покровителей Зеленский. Американские парламентарии и сенаторы направили президенту Джо Байдену коллективное письмо, в котором призвали его предоставить Украине на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «конкретный и достижимый» механизм вступления в альянс.

Документ подписали: член нижней палаты Конгресса республиканец Джо Уилсон, возглавляющий Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия); члены демократической партии Стив Коэн, сенаторы Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, конгрессмены-республиканцы Михаэль Лоулер и Шелдон Уайтхаус. В соавторах коллективного послания числятся еще семь членов Конгресса, представляющих обе партии.

Американские депутаты объяснили такую поспешность принятия Украины в НАТО необходимостью предоставления Киеву перспектив «ближайшего пути» по членству в альянсе. По их мнению, Украина важна для Североатлантического альянса, поскольку эта страна представляет собой «образец устойчивой демократии и главной военной силы, дающей отпор России на поле боя».

В данное время среди некоторых стран НАТО, являющихся де-факто лидерами альянса, развернулась дискуссия по поводу предоставления Украине права на ускоренное вступление в военный блок. Президент США Джо Байден накануне отверг упрощение барьеров на принятие Украины в альянс. В то время как Великобритания предлагает не требовать от Киева соблюдения Плана действий по членству для вступления в НАТО, приводя в качестве примера Финляндию и Швецию, заявки которых были рассмотрены в ускоренном порядке.

Действительно, Финляндия была принята в НАТО достаточно быстро и безо всяких предварительных требований. Однако на территории этой скандинавской страны, в отличие от полуразвалившейся Украины, не ведутся боевые действия. Пока что ожидается, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Киеву предложат некий компромисс, повысив статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации. Об этом в начале июня сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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13 комментариев
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  1. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 13:50
    0
    Вот неймётся этим тварям! Пора и нашим замутить дедемократизацию на Кубе и др рядом стоящих странах под брюхом матрасии.
    Хотим или нет но придётся идти до границ польши. остальное всё будет пшиком
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:54
      0
      образец устойчивой демократии
      Мама, я умираю в начищенных ботинках ! wassat
    2. Kusja
      Kusja Сегодня, 14:00
      0
      Если успеется до принятия куева в нато. Либо я чего-то не догоняю, либо Батьке нужно бы побеспокоиться тоже.
    3. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 14:23
      0
      чтобы некого было принимать в НАТО нужно ликвидировать Украину. а чтобы не было соблазна у запада проделать пролив имени Сталина от Польши до Румынии. чтобы выжить кто то должен умереть. или ждите нового горбача с бориской.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:51
    +3
    Пока что ожидается, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Киеву предложат некий компромисс

    Когда нацистскую Украину примут в НАТО, тогда начнется горячая фаза Третьей мировой войны с применением тактического и стратегического ядерного оружия. Украина спусковой крючок империализма.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:57
    -1
    Ну примут окраину в нату, а дальше что? Зеля будет конючить о вводе войск на территорию окраины. Гробы а-ля Сайгон кому-то нужны? Пшеки не в счет, там уже пахотные земли под погосты выделяют. Финны попрут на Питер, румыны на Кубань, немчура на Кёник? Так и до Сармат дело не дойдет, Воевод хватит. Какой-то недоумок предполагает, что войска наты будут утюжить наши войска на окраине за здоров живешь, а в это время бюргеры и прочие селюки будут пиво пить в ЕС, на островах и и за лужей? Все огребут, нам достанется, но и они возьмут в руки каменный топор. У нас страна большая, кто выживет, в Сибирь -матушку, на Дальний Восток, там гектары бесплатно еще раздают, нам места хватит на своей земле, а вот у них ее уже не будет.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:43
      -1
      Ну примут окраину в нату, а дальше что?

      ничего, сво продолжится, и торговля с западом продолжится ....
    2. Volhv
      Volhv Сегодня, 15:53
      0
      Предлагаю озвучить список стран, по которым будет нанесён ядерный удар в случае обострения ОБОСТРЕНИЯ:
      1. США
      2. Британия
      3. Канада
      4. Франция
      5. Германия
      6. Польша
      7. Италия
      8. Финляндия
      9. Австралия
      10. Япония

      Словом, - по всем заклятым "партнёрам"...
      Старому Бадену всё равно от чего помирать, Шольцу - навреное, тоже...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:59
    +2
    эта страна представляет собой «образец устойчивой демократии и главной военной силы, дающей отпор России на поле боя».
    Да действительно по "демократии" даже Сша перещеголяли развязав в 2014 г войну на тогда еще своей территории. По поводу "главной военной силы". Что же вы так поляков обижаете, которые перевооружаются, довооружаются и рвутся в бой считая себя главной силой в Европе способной "победить" Россию.
    Про конгрессменов-сенаторов даже говорить не хочется - сброд русофобов, человеконенавистников, чванливых и высокомерных и.диотов.
  5. Pitlot
    Pitlot Сегодня, 14:11
    +2
    На июльском саммите НАТО перед Россией будет поставлена новая задача, уничтожить Украину как государство. Справимся ли?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:45
      -1
      уничтожить окраену как гос-во надо было до этого саммита, сейчас остается только новые ободряющие тезисы для населения придумывать...
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:18
    0
    Без ЯО, пожалуй не обойтись, придёться применять...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:19
    0
    Все давно понятно... друзей, в полосатии, для нас НЕТ.
    Республиканцы, демократы, одинаков за хехемонию полосатии над всеми, любыми способами, мирных среди которых нет и не будет.