Конгрессмены от обеих партий призвали Байдена предоставить Украине «конкретный и достижимый» механизм вступления в НАТО

Что бы не говорили, внешняя политика США мало зависит от того, какая из партий получает большинство в Конгрессе, также как и партийная принадлежность очередного президента. По крайней мере, когда речь идет о так называемых американских национальных интересах и сохранении доминирования Штатов на мировой арене, особенно в противовес усилению других стран.Вот и на этот раз представители обеих палат и двух партий в Конгрессе объединились, чтобы поддержать ускоренное вступление Украины в НАТО, о чем так часто просит западных покровителей Зеленский. Американские парламентарии и сенаторы направили президенту Джо Байдену коллективное письмо, в котором призвали его предоставить Украине на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «конкретный и достижимый» механизм вступления в альянс.Документ подписали: член нижней палаты Конгресса республиканец Джо Уилсон, возглавляющий Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия); члены демократической партии Стив Коэн, сенаторы Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, конгрессмены-республиканцы Михаэль Лоулер и Шелдон Уайтхаус. В соавторах коллективного послания числятся еще семь членов Конгресса, представляющих обе партии.Американские депутаты объяснили такую поспешность принятия Украины в НАТО необходимостью предоставления Киеву перспектив «ближайшего пути» по членству в альянсе. По их мнению, Украина важна для Североатлантического альянса, поскольку эта страна представляет собой «образец устойчивой демократии и главной военной силы, дающей отпор России на поле боя».В данное время среди некоторых стран НАТО, являющихся де-факто лидерами альянса, развернулась дискуссия по поводу предоставления Украине права на ускоренное вступление в военный блок. Президент США Джо Байден накануне отверг упрощение барьеров на принятие Украины в альянс. В то время как Великобритания предлагает не требовать от Киева соблюдения Плана действий по членству для вступления в НАТО, приводя в качестве примера Финляндию и Швецию, заявки которых были рассмотрены в ускоренном порядке.Действительно, Финляндия была принята в НАТО достаточно быстро и безо всяких предварительных требований. Однако на территории этой скандинавской страны, в отличие от полуразвалившейся Украины, не ведутся боевые действия. Пока что ожидается, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Киеву предложат некий компромисс, повысив статус комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации. Об этом в начале июня сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.