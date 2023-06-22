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Российский двухсредный автомат АДС модернизируют по итогам опытной эксплуатации

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Российский двухсредный автомат АДС модернизируют по итогам опытной эксплуатации

Российский автомат АДС, способный вести огонь как на суше, так и под водой, пройдет модернизацию, решение об этом уже принято. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".


Автомат двухсредный специальный, стоящий на вооружении подразделений боевых пловцов российского флота, решено модернизировать. Как заявили в холдинге, в основном работы коснуться эргономики. Решение принято по итогам опытной эксплуатации, сроки работ не называются.

По результатам опытной эксплуатации было принято решение о модернизации автомата в части улучшения его эргономических характеристик. Работы по модернизации проводятся, внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями

- приводит РИА Новости сообщение холдинга.

Двухсредный автомат АДС, способный вести огонь как на воздухе, так и под водой, был разработан тульским КБ Приборостроения для замены в подразделениях боевых пловцов автомата АПС. На вооружение принят в 2018 году. Переключение режимов ведения огня производится установкой в нужное положение переключателя "вода-воздух", для стрельбы под водой используется специальный патрон 5,45х39 ПСП.

Автомат создан по схеме "булл-пап", вес – 4,6 килограмма, длина — 68,5 сантиметра. Для удобства применения автомата как правшам, так и левшам, выброс гильз можно сделать с любой стороны. Дальность стрельбы на воздухе - 500 метров, данные стрельбы под водой не разглашаются, но согласно открытым источникам, убойная сила патрона ПСП под водой сохраняется до 25 метров.
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2 комментария
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  1. Касатик
    Касатик Сегодня, 13:32
    +1
    Всего пять лет с момента принятия на вооружение - и эргономикой вдруг озаботились. Хорошая новость. Ведь пять лет - это немного в сравнении с веком. А для нашей бюрократии - и вовсе миг.
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:43
    0
    А граната подствольника далеко летит, на воздухе/под водой?