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Пресс-секретарь Кремля назвал ложью заявление президента Украины о якобы готовящемся РФ теракте на ЗАЭС

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Пресс-секретарь Кремля назвал ложью заявление президента Украины о якобы готовящемся РФ теракте на ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы готовящемся российскими спецслужбами теракте на Запорожской АЭС, подчеркнул, что это является очередной ложью.


Ранее Зеленский в ходе интервью американскому телеканалу NBC News обвинил Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Подобные, мягко говоря, абсурдные намерения, приписываемые украинским президентом России Зеленский объяснил "незаинтересованностью руководства РФ в безопасности на территории Украины".

Стоит заметить, что подобные заявления украинского руководства, как правило, являются прямым отражением их собственных целей и намерений. Любая авария на принадлежащем России атомном объекте в первую очередь нанесет значительный ущерб российским территориям, гражданам РФ, а также военнослужащим ВС РФ.

Боевики киевского режима неоднократно обстреливали расположенную рядом с городом Энергодар Запорожскую АЭС из артиллерии, а также совершали попытки атаковать территорию и инфраструктуры атомного объекта при помощи беспилотников, своими действиями создавая угрозу масштабной технологической катастрофы.

Таким образом, Зеленский пытается проецировать на Россию откровенно террористическую сущность киевского режима и его западных союзников.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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