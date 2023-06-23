АК-12 версии 2023 года: Какие изменения получила конструкция автомата

Новый автомат от концерна «Калашникова» АК-12 был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Между тем доработка оружия продолжается на основании его практического использования, в том числе в зоне СВО.
О новшествах в версии 2023 года рассказал эксперт Константин Лазарев. При этом он предупредил, что рассматривает не серийную версию. Следовательно, вполне возможно, что на конвейер автомат попадет с дополнительными изменениями.
В то же время, на данный момент известно о следующих доработках.
Первое - это приклад. Он также, как и его предшественник, складной, телескопический, но имеет другую форму и получил дополнительную «щеку».
Еще одним нововведением стал диоптрический целик, у которого появились две важные регулировки: дистанция и сменная диоптрия.
Далее, вместо предохранителя «кочерги» в новом АК-12 появился фиксатор, позволяющий переводить оружие в боевой режим одним пальцем, не снимая руки с рукоятки.
Немаловажным изменением, со слов Лазарева, стал отказ от режима отсечки по два выстрела, на практике оказавшегося невостребованным.
Рукоятка в новой версии автомата и спусковая скоба стали одним целым, чтобы боец не травмировал руку. Цевье, в свою очередь, значимых изменений не претерпело.
Наконец, еще одним серьезным отличием новинки от предыдущих версий является дульное устройство. Оно стало несменным и выполняет функцию, как пламегасителя, так и дульного тормоза-компенсатора.
Последнее, со слов эксперта, будет стандартизировано. Следовательно, на него будут крепиться прибор для бесшумной стрельбы и насадка для холостой стрельбы.