Командир батальона «Восток»: Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней

Бои жесточайшие

Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней

На фоне высоких потерь и провалов ВСУ на первых этапах контрнаступления, у многих обывателей сложилось впечатление, что украинская армия не представляет какой-либо серьезной угрозы для ВС РФ. Между тем, говоря о потерях противника, российское военное ведомство подчеркивает, что его наступательный потенциал еще не исчерпан.В свою очередь, о том, что не стоит недооценивать ВСУ, в своем ТГ-канале пишет и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Со слов военного, отсутствие успехов у украинской армии сегодня обусловлено исключительно самоотверженностью российских военных, которые прилагают колоссальные усилия, чтобы сдержать противника.В качестве примера Ходаковский привел своего знакомого замкомандира десантной бригады, который лично спускается в окопы, чтобы мотивировать «молодых» бойцов. От первоначально состава его бригады осталось немного. В то же время новое пополнение уже 17 дней без перерыва, то отбивает атаки противника, то переходит в наступление.- приводит Ходаковский слова товарища.В дополнение командир батальона «Восток» отметил, что украинские военные тоже, как он выразился, не из «стали и несгораемого пластика». Особенно танкисты, которые прошли пятидневные курсы по управлению западной техникой.Между тем Ходаковский подчеркнул, что это не повод относиться к войне несерьезно.- подытожил комбат.