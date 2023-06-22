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Командир батальона «Восток»: Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней

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Командир батальона «Восток»: Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней

На фоне высоких потерь и провалов ВСУ на первых этапах контрнаступления, у многих обывателей сложилось впечатление, что украинская армия не представляет какой-либо серьезной угрозы для ВС РФ. Между тем, говоря о потерях противника, российское военное ведомство подчеркивает, что его наступательный потенциал еще не исчерпан.


В свою очередь, о том, что не стоит недооценивать ВСУ, в своем ТГ-канале пишет и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Со слов военного, отсутствие успехов у украинской армии сегодня обусловлено исключительно самоотверженностью российских военных, которые прилагают колоссальные усилия, чтобы сдержать противника.

В качестве примера Ходаковский привел своего знакомого замкомандира десантной бригады, который лично спускается в окопы, чтобы мотивировать «молодых» бойцов. От первоначально состава его бригады осталось немного. В то же время новое пополнение уже 17 дней без перерыва, то отбивает атаки противника, то переходит в наступление.

Бои жесточайшие

- приводит Ходаковский слова товарища.

В дополнение командир батальона «Восток» отметил, что украинские военные тоже, как он выразился, не из «стали и несгораемого пластика». Особенно танкисты, которые прошли пятидневные курсы по управлению западной техникой.

Между тем Ходаковский подчеркнул, что это не повод относиться к войне несерьезно.

Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней

- подытожил комбат.
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19 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:04
    -4
    Вот я не понимаю, в Украине судя по всему не более 20 бригад, по 5000 человек это 100 тысяч человек, у нас там судя по всему тысяч 600 человек(это 120 бригад) и всё пишут про проблемы.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 14:09
      0
      Наши силы слишком широко рассредоточены. А ВСУ бьют кулаком. Поэтому и трудности возникают. А собраться в кучку - значит ослабить часть фронта. Поэтому и частые перегруппировки на важных направлениях.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:10
      +2
      На Украине. Или ты из за поребрика?

      И писать о проблемах это нормально. О том что проблем нет и все счастливы никогда не пишут, бо это никому не интересно.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:13
      +4
      Всего по всем шхерам на вна,наберется не меньше миллиона.Это всук.Всего,вместе с поварами,санитарами и водителями(которые почему то всегда в первых рядах атакующих)
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:47
        0
        Всего по всем шхерам на вна,наберется не меньше миллиона.

        Если исходить из численного состава до сво и учесть количество поставленного под ружьё населения, там армия ещё в прошлом году перевалила далеко за миллион. Но каковы значения выбывших из-за гибели, ранений, попавших в плен и дизертирства, настоящую численность вооружённых сил укропа, назвать сложно. Но по моим прикидкам, с учётом резервов и тылового обеспечения, на данный момент их может быть чуть меньше миллиона. Имхо hi
    4. Маз
      Маз Сегодня, 14:15
      +4
      И к годовщине трагической даты в нашей истории. Всё в принципе сказано, но к сожалению надо добавить две вещи. Первая, это то, что народ просыпается очень медленно. Понимание того, что высшее военное руководство некомпетентно и необучаемо, а также того, что состояние ВС в принципе исключает выживание в большой войне с развитым противником, у населения пока не сформировано.
      Вторая, это то, что в условиях давно и намертво вставших социальных лифтов, менять проваливших свои задачи высших военных руководителей особо не на кого. Оборонка же давно управляется по феодальным правилам и там перемены ппосто "не по понятиям".
      А из этого происходит следствие - подготовиться к следующей большой войне мы, видимо, не успеем.
      Потому, что большую часть времени, которая у нас осталась, никто ничего не будет делать, система не способна на действие в принципе. Но может быть нам всё-таки повезëт?
      Снизу поднимается качественно новая волна военных командиров, управленцев и гражданских активистов. Успеет ли она дойти до верха и выдавить оттуда "гнойные пробки", да ещё и безопасным для страны образом? Не факт, но в любом случае, скоро мы это увидим. И сможем испытать на себе всё последствия. Если посмотреть на военные фильмы до 22 июня 1941-го и на них же после, если почитать книги на военную тематику, если вообще окунуться в советскую культуру и менталитет "до" и "после", то видно, что это были два разных народа. С разным багажом личного и коллективного опыта, с разным интеллектом.
      Последнее особенно важно. До войны пели "если завтра война, если завтра в поход", и попробуй только усомнись, что если что, враг будет разбит на его территории, могучим ударом и малой кровью.
      Потом пришли немцы и показали что там и как в реальности. Им им было плевать на фильм "Если завтра война", прыжки на БТ им тоже были по боку.
      Могла ли Германия победить? Да. И не раз. СССР перестал формировать новые дивизии в больших количествах в 1943, а с 1944-го появились нерешаемые проблемы с пополнением старых. В конце войны в бой пошёл контингент 1927 года рождения, поляки, освобождённые военнопленные, угнанные в Европу "остарбайтеры", ветераны Гражданской и даже Первой Мировой, и всё равно комплектовать дивизии было не из кого. На самом деле, немцам чуть чуть не хватило, они бы устояли, сделай на одну любую ошибку меньше. А в 1941-1942-м могли бы и победить.
      И что бы тогда было?
      Но ведь у нас была такая классная пропаганда, да? Наши БТ так здорово проносились по площадям во время парадов, разве нет? Ни у кого таких быстрых танков не было! Красных маршалов типа Ворошилова тоже ни у кого не было, не было такого восторженного отношения к армии.
      Но на "экзаменах" оказалось, что всё это не помогает.
      И вот, спустя десятки лет, мы повторяем свою Зимнюю войну. И опять всё идёт по кругу, годы восторженной пропаганды, орды патриотически настроенных граждан, готовых вцепиться в глотку любому, кто усомнится в "могучим ударом, малой кровью", даже маршалы есть - Шойгу с Герасимовым. Кто не хочет разговаривать с Лавровым, тот будет разговаривать с Шойгу, да? Грозно ведь звучало? А сейчас как? Тоже грозно?
      На самом деле в этот день надо понять одну простую вещь - война это серьёзно,к ней надо готовиться, а когда в мирное время вылазят недостатки, то тех, кто на них указывает надо не пытаться запинать толпой, а послушать и подумать, не правы ли они в чём-нибудь. И если правы, то недостатки надо начинать исправлять, и быстро.
      В СССР перед Финляндией это упустили. После Финляндии спохватились, но негде было взять ни идеи, ни концепции того, как и что должно быть сделано, да и времени не хватило. Всё нужно делать вовремя.
      А 22 июня пришла война, после которой наши предки - те, кто выжил - стали совсем другими людьми.
      Но эпоха восторженного обожания "Военной приёмки" и "Ударной силы" показала, что живительная сила урока, преподанного немцами, закончилась.
      Сможем ли мы собраться и сделать всё как надо до следующей войны? Просто заблаговременно и планово, в мирное время исправить всё, что вскрылось на Украине, чтобы к следующему большому переделу подойти в хорошей "форме"?
      Это вопрос выживания сейчас.
      Тогда, в 1941 наши предки смогли собраться силами и всё-таки устоять и победить. Но сейчас в авангарде блицкрига полетят такие штуки, после которых будет уже не встать...
      Если у Вас появится дикое желание заткнуть рот кому-то, кто не хочет чем-то восторгаться вместе с Вами, если у Вас "зачешется" поставить какого-то критикана на место - вспомните про 22 июня, и то, к чему приводит предвоенный самообман.
      В этот раз возможности встать после нокаута и продолжить драться не будет.
      А времени на подготовку к следующему 22 июня почти не осталось.
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 14:23
        -4
        Цитата: Маз
        Могла ли Германия победить? Да. И не раз.

        Проблема армии СССР была в отстающей авиации, эту проблему решили и случился перелом. Не надо никаких "если".
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:03
        0
        Интересно. Почему вы думаете, что именно вы знаете реальную историю о том как всё было во вторую мировую, а всё остальное пропаганда СССР и нам вливали в уши. Я тоже слушал истории из первых уст, а не из "пропаганды". Но я остался другого мнения. Видимо истории у людей тоже бывают разные. Поэтому говорить о том какой в реалиях была вторая мировая думаю уже не стоит. И не стоит историю переписывать. Подтвердить или опровергнуть слова больше некому. Она должна оставаться такой - неизменной, как мы её помним
    5. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:15
      -1
      Кукуевские начальники обещали собрать в одну кучу, более ляма... скорее всего, около того и есть, вот только как там все и вся распределено, сколько в боевых, в обслуге, в резервах.... да сколько ещё всяких разных, в прочих силовых структурах, в тылу... фиг её знает. Притом, мобилизация идёт непрерывно и как то, восполнять потери они могут.
    6. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 14:46
      0
      зачем же так явно палиться то) мы русские В -не говорим никогда) правила русского языка это прямо -не подразумевают) спалился пятачок?
    7. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Вот я не понимаю, в Украине

      Русский язык учите, прежде чем что-то понимать. По правилам русского языка надо писать НА Украине. Выже не едите в Байкал, или в Камчатку, вы едете на. Так и тут.
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:09
    +1
    Chodakowski kommt mir vor wie "Hiob", der immer wenn
    er sich zu Wort meldet, nur schlechte Nachrichten und
    ein Aroma von mangelnder Zuversicht verbreitet...!!?

    DAS ist auch nicht wirklich hilfreich, auch wenn es
    in Teilen wohl wahr ist...!!
  3. km-21
    km-21 Сегодня, 14:12
    +6
    Абсолютно согласен с тем, что Запад имеет отличную возможность воевать против России не считаясь с потерями. Потому что это - не его потери. Это - потери украинцев, которые с точки зрения Запада являются таким же быдлом как и россияне. И потому Украина должна быть полностью израсходована в обмен на максимальное количество убитых россиян.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:13
    +2
    На фоне высоких потерь и провалов ВСУ на первых этапах контрнаступления, у многих обывателей сложилось впечатление, что украинская армия не представляет какой-либо серьезной угрозы для ВС РФ

    Кто это такой умный что принимает обывателей за дураков.
    У обывателей как раз наоборот куча неприятных вопросов понятно к кому ...почему не сделаны до сих пор ряд элементарных шагов по уничтожению мостов с Польши, по уничтожению, транспортных узлов, по уничтожению много чего что требовалось сделать в первую очередь и не сделано до сих пор. request
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      ..почему не сделаны до сих пор ряд элементарных шагов

      Потому что это СВО, а не боевые действия !
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Потому что это СВО, а не боевые действия !

        Ага... ничего себе не боевые действия...счет убитых на поле боя скоро достигнет полмиллиона человек, раненных в три раза больше.
        Противник не гнушается использовать все приемы войны, а у нас это до сих считается специальной военной операцией...нет...это уже боевые действия...просто не хватает духа кое кому это открыто сказать.
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 14:41
    0
    мне интересно только одно..какой он нафиг командир батальона..если оно теперь снова перекрасилось и теперь в росгвардии чем то там..типо замом числится.. в тылу подальше от ЛБС...

    кстати никто не считал сколько он раз присяге изменил то? на моей памяти минимум 4 раза)
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:10
      0
      Так у нас все генералы её сменили как минимум один раз. Да и мы вроде клятвы СССР приносили
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:36
    -1
    В качестве примера Ходаковский привел своего знакомого замкомандира десантной бригады, который лично спускается в окопы, чтобы мотивировать «молодых» бойцов. От первоначально состава его бригады осталось немного. В то же время новое пополнение уже 17 дней без перерыва, то отбивает атаки противника, то переходит в наступление.

    Беда, встречать противника в окопах? Это обрести себя на смерть от артиллерии и минометов. Противник при отсутствии контрбатарейной борьбы будет расстреливать целиком роты в траншеях...
    Про подвижную оборону забыли...Ну нет у ВСУ авиации, тут флаг нам в руки использовать подвижную оборону, нет ...засунули людей в окопы и считают потери, так проще.
    То ли Ходаковский врет, то ли на самом деле так.
    Раньше он про этого полковника говорил, что часто встречаются на утренней службе в церкви, свечки ставит. Они все там от Шойгу заразились....