Военное обозрение
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ВС РФ продвигаются к Купянску сразу с двух направлений, украинская сторона не исключает наличия в городе российских ДРГ

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ВС РФ продвигаются к Купянску сразу с двух направлений, украинская сторона не исключает наличия в городе российских ДРГ

Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском и Купянском направлениях. Это северная зона специальной военной операции. Ранее сообщалось о том, что в ходе наступательных действий передовые штурмовые отряды ВС РФ подошли на расстояние примерно 2 км к Купянску (Харьковская область).


К настоящему моменту атаки российских войск в направлении этого города идут как минимум с двух направлений. С севера и северо-востока это линия Голубовка-Кулаговка, с востока – это село Петропавловка.



При этом украинская сторона не исключает, что в городской черте Купянска могут действовать российские диверсионно-разведывательные группы. Такое предположение делается в связи с тем, что в течение последних 2-3 суток в городе прогремели взрывы на территории объектов размещения личного состава, а также хранения оружия и боеприпасов. Причём, как отмечено, в этих случаях «прилёты» не фиксировались.

Сообщается, что российские войска ведут наступательные действия на Купянск без единого фронта. На некоторых участках, в том числе, восточнее Синьковки, позиции ВСУ российские штурмовые группы обошли, скрытно продвинувшись ближе к городу и оказавшись в тылу одного из батальонов противника, состоящего в основном из недавно мобилизованных.

Как уже сообщало «Военное обозрение», в украинской прессе появляются материалы, где говорится, что ситуация на Лиманском (Краснолиманском) и Купянском направлениях «может для ВСУ быть значительное сложнее, чем об этом сообщает генеральный штаб». Тем временем в ГШ ВСУ говорят, что активизация наступательных действий российских войска на этих направлениях «может являться попыткой оттянуть туда резервы с юга». Так это или нет, не особенно и принципиально. В любом случае украинскому командованию придётся бросать под Купянск резервы, если оно собирается удержать этот важный транспортный узел.
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5 комментариев
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  1. Alexej
    Alexej Сегодня, 14:31
    +2
    Почему то песня вспомнилась: "Еще раз, уйти чтобы вернуться,
    Еще раз, закончить чтоб начать..."
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:42
      +2
      Цитата: Alexej
      Еще раз, уйти чтобы вернуться

      главное не уходить, что бы еще раз возвращаться
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:59
      0
      ДРГ это прерогатива укронацистов. Однако в любом случае, укронацистам лучше свалить оттуда
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 15:48
    0
    Ну такими темпами к Новому Году глядишь и вправду подойдут к Купянску на... 1км. Про это "приближение" к Купянску говорят уже больше месяца, а идёт оно как через час по чайной ложке. Даже если зайдут на восточную окраину -не уверен что нас пустят за реку, скорее мост подорвут! ВСУ не хотят отдавать ни клочка земли без боя -даже не считаясь с потерями! Западу не нужно население Украины -нужна только территория!
  3. Грица
    Грица Сегодня, 16:02
    0
    Глядя на предоставленную карту, сразу обращаешь внимание, как оптимистично нарисованы красные стрелочки. Хотя. анализируя другие карты, можно понять, что эти стрелочки уж сильно вынесены вперед. В реальности, "линия фронта" находится даже за пределами этой карты.
    Может быт, именно поэтом, на картах, что ВО демонстрирует, вы никогда не увидите этого самого фронта.