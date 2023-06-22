ВС РФ продвигаются к Купянску сразу с двух направлений, украинская сторона не исключает наличия в городе российских ДРГ

Российские войска продолжают наступательные действия на Краснолиманском и Купянском направлениях. Это северная зона специальной военной операции. Ранее сообщалось о том, что в ходе наступательных действий передовые штурмовые отряды ВС РФ подошли на расстояние примерно 2 км к Купянску (Харьковская область).
К настоящему моменту атаки российских войск в направлении этого города идут как минимум с двух направлений. С севера и северо-востока это линия Голубовка-Кулаговка, с востока – это село Петропавловка.
При этом украинская сторона не исключает, что в городской черте Купянска могут действовать российские диверсионно-разведывательные группы. Такое предположение делается в связи с тем, что в течение последних 2-3 суток в городе прогремели взрывы на территории объектов размещения личного состава, а также хранения оружия и боеприпасов. Причём, как отмечено, в этих случаях «прилёты» не фиксировались.
Сообщается, что российские войска ведут наступательные действия на Купянск без единого фронта. На некоторых участках, в том числе, восточнее Синьковки, позиции ВСУ российские штурмовые группы обошли, скрытно продвинувшись ближе к городу и оказавшись в тылу одного из батальонов противника, состоящего в основном из недавно мобилизованных.
Как уже сообщало «Военное обозрение», в украинской прессе появляются материалы, где говорится, что ситуация на Лиманском (Краснолиманском) и Купянском направлениях «может для ВСУ быть значительное сложнее, чем об этом сообщает генеральный штаб». Тем временем в ГШ ВСУ говорят, что активизация наступательных действий российских войска на этих направлениях «может являться попыткой оттянуть туда резервы с юга». Так это или нет, не особенно и принципиально. В любом случае украинскому командованию придётся бросать под Купянск резервы, если оно собирается удержать этот важный транспортный узел.