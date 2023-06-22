Президент: Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца, но мобилизационные резервы Украины не безграничны

Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и бронетехникой, но мобилизационный резерв у Киева не безграничен. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совбеза.
Российский президент провел заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции. После доклада министра обороны Шойгу о планах западных стран поставить в этом году Киеву еще 250 танков, Путин заявил, что Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца. Также он отметил, что мобилизационные резервы Украины не безграничны.
Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца
- заявил президент.
Также Путин подчеркнул, что наступательный потенциал украинской армии, несмотря на значительные потери в живой силе и технике с начала контрнаступления, далеко еще не исчерпан. Киев имеет стратегические резервы, которые может ввести в бой в любой день, поэтому необходимо реально оценивать происходящее на поле боя.
Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий
- добавил он.
Как ранее доложил президенту секретарь Совбеза России Николай Патрушев, потери украинской армии с начала наступательной операции составили 13 тысяч человек. На данный момент ВСУ уперлись в оборону российской армии и несут потери в попытках прорвать ее.