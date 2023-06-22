Президент: Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца, но мобилизационные резервы Украины не безграничны

Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца

Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий