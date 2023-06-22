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Президент: Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца, но мобилизационные резервы Украины не безграничны

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Президент: Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца, но мобилизационные резервы Украины не безграничны

Запад продолжает накачивать Украину вооружениями и бронетехникой, но мобилизационный резерв у Киева не безграничен. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совбеза.


Российский президент провел заседание Совета безопасности России в режиме видеоконференции. После доклада министра обороны Шойгу о планах западных стран поставить в этом году Киеву еще 250 танков, Путин заявил, что Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца. Также он отметил, что мобилизационные резервы Украины не безграничны.

Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв - он безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца

- заявил президент.

Также Путин подчеркнул, что наступательный потенциал украинской армии, несмотря на значительные потери в живой силе и технике с начала контрнаступления, далеко еще не исчерпан. Киев имеет стратегические резервы, которые может ввести в бой в любой день, поэтому необходимо реально оценивать происходящее на поле боя.

Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, исходить нужно из реалий

- добавил он.

Как ранее доложил президенту секретарь Совбеза России Николай Патрушев, потери украинской армии с начала наступательной операции составили 13 тысяч человек. На данный момент ВСУ уперлись в оборону российской армии и несут потери в попытках прорвать ее.
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26 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:21
    +3
    Бейте нацистов парни, в хвост и в гриву.....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:30
      +5
      Армия России уничтожила более 13 тыс. военнослужащих ВСУ с начала украинского контрнаступления 4 июня.
      Также в ходе ожесточённых боёв уничтожено 246 вражеских танков (в том числе 13 машин западного производства), 595 бронированных машин, 443 боевых бронированных машин, 279 единиц артиллерии и миномётов, 2 ЗРК, 10 тактических истребителей, 4 вертолёта, 264 БПЛА, 424 автомобиля, сообщил Патрушев.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1687425517
    2. Венд
      Венд Сегодня, 14:52
      +1
      Значить начнут собирать террористический сброд со всего мира. А этого шлака очень много,
    3. frruc
      frruc Сегодня, 15:01
      +1
      Buyan ......Бейте нацистов парни, в хвост и в гриву.....

      Целенаправленно , методично и без жалости. Пeндоcня минусует.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:21
    -6
    мобилизационный резерв - он безграничным не является.
    Да всего еще миллионов 6. Пустяки, в России то безграничный. На кого рассчитаны такие обдуманные заявления гроссмейстера ?
    1. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:28
      +1
      Если че, то беженцев мужского пола выпнут из европ.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:34
        +7
        Выпнуть может быть и выпнут,но они не идейные и при первой же возможности начнут сдаваться целыми подразделениями,как уже сейчас сдаются в ходе контрнаступа.Кадровых военных в ВСУ сейчас от силы 15%-20%,остальные 80 % это призванные из под палки.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:21
    +5
    Неплохо было бы ускорить этот процесс; зачем им мучаться...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:21
    +3
    Допоследнегоукраинца#.Этот мем предназначен для наших ушей.Правда мы не говорим при этом,сколько эти" украинцы"положат наших ребят.Прежде чем сдохнут сами.Вместе с теми,кто все это замутил
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:34
      +4
      Допоследнегоукраинца#.Этот мем предназначен для наших ушей.Правда мы не говорим при этом,сколько эти" украинцы"положат наших ребят.Прежде чем сдохнут сами.Вместе с теми,кто все это замутил


      Это для нас и Украины разделение, русские и украинцы. А для США мы все русские. И сейчас они проворачивают самую удачную операцию, русские убивают русских, разрушают свои города, промышленность, инфраструктуру.
      И для этого они не пожалеют ни средств, ни денег.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:39
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вместе с теми,кто все это замутил

      вы считаете ошибкой этот военный конфликт?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:45
        +4
        Я считаю ошибкой действия,приведшие к этому конфликту.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 16:23
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Я считаю ошибкой действия,приведшие к этому конфликту.

          а что именно вы считаете ошибкой сабантуй трех алкашей, "путч", 20 съезд?!
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:23
    +3
    Мобилизационный ресурс действительно не безграничен, но ведь иностранных "добровольцев" тоже никто не отменял. С мотивацией у них, конечно, не очень, но крови нам попить могут.
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 14:26
    +3
    Правильно написал Кm-21 в комментах, к предыдущей статье.
    "Запад имент отличную возможность повоевать с Россией не считаясь с потерями-это не его потери" Вот тодько это до украинцев это не доходит.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:27
    +2
    Хуже всего, что в соседней хватает тех, кто готов, не отказывается идти на убой, за чужие интересы...
    Почему, зачем?
    Они согласились жить в режиме антироссия. Не шибко противились, когда из них стали делать бесчеловечную нелюдь! За пустые обещалки забугорных обманщиков, так воспылать ненавистью к соседней стране... это надо совсем мозгов не иметь.
    В общем понятно... любая страна задуматься и попытается не иметь таких соседей, совсем сбрендивших...
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:28
    +1
    А что там с российским мобилизационным резервом президент ничего не говорил?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:31
      0
      Шойгу сам заявил что в мобилизации нет необходимости - много приходит по контракту и много добровольцев приходит. Типа ЛС будет в достатке.
      Типа формируется резервная армия.

      зы Интересный подход - заявил Шойгу, а шлепанцы прилетают мне. laughing
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 15:00
        -1
        Шойгу сам заявил что в мобилизации нет необходимости - много приходит по контракту и много добровольцев приходит. Типа ЛС будет в достатке.
        Типа формируется резервная армия.


        При этом он "скромно" умалчивает, что формировать мы сейчас можем по факту пехотные части. Ибо для вооружения бронетанковых и артиллерийских уже серьёзные проблемы с вооружением.
        Об авиационных частях даже мечтать нечего.
      2. Грица
        Грица Сегодня, 15:48
        -1
        Цитата: Nexcom
        Шойгу сам заявил что в мобилизации нет необходимости - много приходит по контракту и много добровольцев приходит. Типа ЛС будет в достатк

        Шойгу вроде бы такую крутую должность занимает, а такую дурь несет. Никогда не соберут нужного количества добровольцев. Пока не поздно, необходимо срочно начинать вторую волну частичной мобилизации. В противном случае мы со временем опять придем к результату "Изюма и Балаклеи". Наша армия не в состоянии проводить крупные наступательные операции по самой банальной причине - отсутствие достаточного количества личного состава. Если не будет мобилизации, фронт замрет в стиле 1 мировой. Будем друг друга колошматить не двигаясь с места, гробить с двух сторон людей и технику. До тех пор пока не наступит усталость и озверение от опостылевшей войны. Причем, и с нашей стороны. Чем это обернулось в 1 мировую, мы все прекрасно знаем. Не знает только Шойгу и главковерх.
  9. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:32
    -1
    Именно поэтому сейчас нужно, проявив наконец полит волю, напугать запад, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, окно возможностей еще есть. Одно мы упустили в прошлом году, получили перегруппировку под Харьковым и разнос Шебекино. Не проявив полит волю, получим все виды ракет и "коалицию желающих воевать" стран нато на территории украины.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:38
    +2
    Президент: Запад принял решение воевать с Россией до последнего украинца, но мобилизационные резервы Украины не безграничны

    Даже не знаю, как спросить тактичнее...
    Вот это мы знаем от первых лиц Запада, от тех, кто принимает подобные решения. Нас больше интересует стратегия российских верхов. Пока ничего вразумительного от должностных лиц мы не слышали...Может быть, взят курс бессрочного ожидания (пока не закончатся украинцы)?
    Россия находится не в таком положении, чтобы ждать годами разрешения своей участи от верхушки Запада.
  11. dandi
    dandi Сегодня, 14:40
    0
    https://ext-3913188.livejournal.com/1525900.html .У кого время есть,прочтите.И что думаете по этому поводу? С учётом действительного допущения такого плана(а почему нет?) что мы можем противопоставить?
    1. Kiring
      Kiring Сегодня, 15:22
      0
      Ну план то логичный, только не в интересах РФ сейчас идти на перемирие. Все, что произойдет после него нам на пользу не пойдет, будь то описанный сценарий или продолжающаяся накачка каклов оружием.
      Так что перемирия не будет пока мы не попробуем свое наступление. А вот после него уже по обстоятельствам.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 14:52
    -1
    Цитата: rocket757
    Они согласились жить в режиме антироссия

    На сегодня большинство европейских руководителей и правительств (плюс правительства и руководители США, Канады, Японии, и много кто ещё) проводят политику "Антироссия"
    Вполне открыто проводят, и словом, и делом. Санкциями, поставками вооружения, много чем.
    Расширим СВО на них?
    Будем воевать с доброй третью мира?
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:00
    +1
    Вот не жаль шаровар, совсем не жаль. Они согласны выполнять роль пушечного мяса. Со времени первого майдана они говорили о войне с Россией, готовили свое население к этому. Вот теперь хлебают полной ложкой.