Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Минобороны сообщил о формировании резервной армии и армейского корпуса

42
Глава Минобороны сообщил о формировании резервной армии и армейского корпуса

Уже к концу июня текущего года планируется сформировать резервную армию, помимо этого в ближайшее время будет сформирован армейский корпус. Эти соединения будут оснащены более 3,7 тысячами единиц военной техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.


В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Шойгу отметил, что в настоящее время формирование пяти полков, которые войдут в резервную армию, уже завершено на 60%.

Глава Минобороны также добавил, что в настоящее время с оборонным ведомством заключили контракт еще четыре добровольческих формирования, а общее число формирований, присоединившихся к соглашению с МО РФ, превышает 20. Согласно документу, добровольцы их семьи обеспечиваются поддержкой со стороны государства наравне с кадровыми военнослужащими ВС РФ.

Шойгу также сообщил, что всего по прямому контракту с Минобороны уже набрано 114 тысяч человек, еще 52 тысячи поступили на службу в российскую армию в качестве добровольцев. Среднее количество граждан, заключающих контракт о военной службе, превышает 1300 человек в сутки.

В конце прошлого года глава Минобороны заявил о намерении увеличить численность российской армии с 1,151 миллионов человек до 1,5 миллионов. Кроме того, Госдумой одобрен законопроект, предполагающий поэтапное повышение с 2024 года призывного (начального) возраста с 18 до 21 года. Также с 27 до 30 лет будет повышен предельный возраст призыва в армию.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:36
    +10
    Эх... можно ли верить словам этого деятеля..
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:41
      +8
      Эх... можно ли верить словам этого деятеля..
      Как можно не верить человеку с таким иконостасом на груди?
      И это все только за мирное время, представляете на что он способен в военное!?
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 14:44
        +6
        Цитата: Trapp1st
        И это все только за мирное время, представляете на что он способен в военное!?
        ну боевых наград то как раз и нет, но одно точно, статусы Орденов упали ниже плинтуса
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 15:02
          +1
          Цитата: Василенко Владимир
          статусы Орденов упали ниже плинтуса
          Люблю фантастику читать, у Гарри Гаррисона есть роман "Билл - герой галактики" (пародия на армию янки), так там о подобных наградах много чего написано...
          P.S. и по поводу "ниже плинтуса" вы не правы, есть там какие-то для... амнистии, типа неподсуден (привет трем мушкетерам и Решелье с бумагой о помиловании).
          Когда рыжему Толику а-ка Чубайсу была поставлена задача угробить деньги на Роснано, он первым делом орден амнистирующий запросил.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 16:21
            0
            Цитата: ВПК-65
            есть там какие-то для... амнистии

            я не об этом, я о том, что восприятие наград изменилось, не ощущается гордость за человека, награды к сожалению превратились в бижутерию
      2. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 15:06
        +1
        вы присмотритесь в тот иконостас там половина..юбилейные медальки...и прочей хлам...
        а способно ли оно ответить.да вчера вот ротом шепелявило что то про удары..а утром по крыму прилетело, повреждено несколько мостов..ну так губернатор херсонской говорит.
      3. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 15:08
        +7
        Чёт припомнилось...



        Ну не воспринимаю я кресты. request
      4. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:15
        0
        Ух какой пиджачок, но у генерала Манилова пиджак был круче, ваты не жалел

        Надо было пластик подкладывать под погоны, а не картон...декоративные
    2. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 14:57
      +7
      Я над нашими гарантом и Ко (воров) балдею.
      С 2000 года армию реформировали, причем под чутким руководством гаранта.
      Расформировали погранвойска, уничтожили 67 военных училищ, флот, ВПК и т.д.
      Теперь этот же гарант и Ко (воров) сформировывают армии, частично погранвойска и пытаются реанимировать померший ВПК.
      Война идет 1.5 года!
      Вот они там в кремле чем занимаются? Алкоголь паленый потребляют? А потом подобные решения выдают за абсолютное новшество.
      Достаточно просто посмотреть, что у большевиков в ВОВ было и хотя бы это повторить.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:04
        +2
        Вы не правы!!! Алкоголь у них точно не палёный!!!
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:11
        +1
        Алкоголь паленый потребляют?
        По степени адекватности, видимо это уже тяжелые наркотики.
      3. Konnick
        Konnick Сегодня, 15:17
        +2
        Война идет 1.5 года!
        Вот они там в кремле чем занимаются? Алкоголь паленый потребляют? А потом подобные решения выдают за абсолютное новшество.

        Их пора за дискредитацию нашей армии привлекать.
    3. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 15:36
      -1
      О его возможностях говорит современное состояние всего, до чего он дотронулся.. am
    4. zloybond
      zloybond Сегодня, 16:36
      0
      ну допустим он сказал честно- 5 полков на 60% это ну что то до дивизии не дотянуло.... ну а если в Армии несколько дивизий.... значит - еще не вечер....
  2. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 14:36
    -7
    по бумажке прочитал? или забыл уточнить к концу июня КАКОГО года?) резерв из чего, из 500х ? ?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:38
      +6
      Цитата: TwilightElf
      забыл уточнить к концу июня КАКОГО года?)

      вообще-то в статье конкретно написано, потрудитесь почитать прежде чем комментировать
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:45
      +2
      Цитата: TwilightElf
      или забыл уточнить к концу июня КАКОГО года?)

      Если не указывается год, то это ближайшая дата. Так что скоро, очень скоро. Другое дело слаживание. По частичной мобилизации - не быстро. Так что у некоторых есть время добежать до канадской границы
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:37
    +1
    Ага ... what
    А вот как бы уточнить (или типа того): это "новые слагаемые", или же "перестановка старых".?.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Ив762
      это "новые слагаемые", или же "перестановка старых".?.

      Это новые . Новая армия , новый корпус , новые дивизии и полки . Об этом и раньше объявлялось . Теперь названы сроки завершения формирования армии - "до конца июня" . Наполнение л\с и техникой будет продолжаться и далее . Формируются новые полки ПВО , будут и новые авиаполки , но к ним ещё предстоит получить самолёты и лётчиков (и пр. техническое и кадровое наполнение) .
      Не прошло и полтора года ...
      За такую фору фашистам ему чугунный орден на всю грудь полагается .
      Из переставляемых "слагаемых" речь может идти только о добровольческих подразделениях теперь вошедших в состав ВС РФ . Да и то те скорей всего войдут в состав тех соединений , с которыми рядом воюют или которым приданы .
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:43
    +7
    Глава Минобороны сообщил о формировании резервной армии и армейского корпуса
    . От разговоров к делам.
    По факту, набор контрактников идёт полным ходом, фомиромирование новых частей, подготовка и оснащение, тоже не останавливается.
    Наше руководство поняло, что перебороть вражью силу, можно только собственной силой, по другому не бывает.
    Война, это беда... проиграть в войне, беда ещё большая!
    1. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 14:52
      -1
      Гуляя по улицам, увидел не одно "приглашение" на контрактную службу. Военкомы работают. И правильно делают.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:23
        +5
        Цитата: ПАН51
        Гуляя по улицам, увидел не одно "приглашение" на контрактную службу. Военкомы работают. И правильно делают.

        Военкомы не делают ничего - вся работа возложена на органы власти - местные и региональные. И ко всем этим приглашениям военкоматы не имеют никакого отношения - вся работа по информированию так же на органах власти. Военкоматы выступают только статистами. так хитро придумал Шойгу, переложив всю тяжесть по набору контрактников на гражданских лиц.
        Можете даже не спорить со мной по этому поводу, поскольку я в теме - именно этим и занимаюсь.
        1. ada
          ada Сегодня, 16:30
          0
          Цитата: Грица
          ... Военкоматы выступают только статистами. так хитро придумал Шойгу, переложив всю тяжесть по набору ...

          "Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "О воинской обязанности и военной службе" ...
          ... Статья 34. Заключение контракта о прохождении военной службы ...
          8. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе оказывать содействие в привлечении и отборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту, обеспечении их вещевым и другим имуществом и дополнительные меры социальной поддержки гражданам, поступающим на военную службу по контракту, и членам их семей.

          На основании соглашений, заключаемых с Министерством обороны Российской Федерации, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять подготовку кандидатов для поступления на военную службу по контракту по военно-учетным специальностям.

          (п. 8 введен Федеральным законом от 14.04.2023 N 127-ФЗ) ..." - эта, штоль "хитрость"? Если Вы "в теме", то описали бы работу "статистов" из ВК.
          А так, всё правильно, Вас и "напрягают" заблаговременно, готовят к работе в военное время под "ракетно-бомбовыми".
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:51
    +6
    В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Шойгу отметил, что в настоящее время формирование пяти полков, которые войдут в резервную армию, уже завершено на 60%.

    Что это за вода на киселе, товарищ Министр Обороны Российской Федерации.
    Пять полков это не армия, скорее дивизия. Но они войдут в формирующуюся армию... И сформированы они на 60%... И еще армейский корпус. what Без пал-литры не разберешься. Но для доклада начальству сойдет.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 14:59
      +7
      Ну так если армия оснащена 3,7 тыс единиц техники .. Хорошо если дивизия. Это как Шойгу отчитывается о вводе в строй 70 кораблей за год. Их действительно 70, если все шлюпки пересчитать, но реально боевых менее десятка....
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 15:07
        +2
        Да, понятие "единица техники" трудно понять...
      2. spirit
        spirit Сегодня, 15:23
        +1
        Ну так если армия оснащена 3,7 тыс единиц техники .. Хорошо если дивизия.
        Я думаю данный товарищ плохо представляет численность и состав армии, так как в этом не компетентен.Вот породы дорогого дерева из которого сделан паркет в здании мин обороны он сразу скажет hi
    2. РМТ
      РМТ Сегодня, 15:02
      +2
      По-моему, это значит что не сформирован ни один полк. Второй вопрос, техника и вооружение на пять полков в наличии или тоже на 60%?
    3. rocket757
      rocket757 Сегодня, 15:07
      +3
      Предположим, у нас применяется кратность 3. Т. е. В корпусе может быть от 3 дивизий и больше, в дивизии от 3 полков и разное прочее.
      Армия... а это вообще военная структура под конкретные цели и задачи. Может из корпусов формироваться или совсем без них... дивизии, полки и т. д.
      Количественый состав полевой армии 100 - 150 т. не факт, что будут формировать именно по таким критериям.
      Всё меняется...
  6. литий17
    литий17 Сегодня, 14:58
    +4
    Сказал, заявил, уточнил... Одним словом восстановление после сердюковщины! И на основании какой материальной основе будет все это сотворено? Военные училища после "оптимизации" будем возрождать на старых местах (родное в Новочеркасске и Ростовское РВСН)? Все уже вычищено не только материально но и духовно. Вместо офицера специалист, которые всеми неправдами стремятся уволиться! Система уничтожена! Аплодировать вот таким решениям не вижу смысла по простой причине, до тех пор когда не будет восстановлено рабоче-крестьянское государство, в котором всякие абрамовичи и галкины не будут иметь места! Пускай сначала наше верховное порядок со срочной службой наведет порядок!
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 15:00
    +3
    "Уже к концу июня текущего года планируется сформировать резервную армию...." - как то не русски сказано. Он планирует за оставшиеся 10 дней сформировать? Я понимаю, если бы сказал - "сейчас идёт формирование резервной армии, планируется закончить формирование к концу июня...." А не врёт ли он очередной раз, как врал про более 70%? Опять все будет только на бумаге.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:09
      0
      Мы должны не понимать речи руководства, а внимательно им внимать! И будет всем счастье!
    2. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 15:09
      +2
      что написали на бумажке то и прошепелявило картавя) с него все равно-какой спрос) Оно вчера какие то центры грозилось на украине уничтожать если.и тут утром по крыму на чонгаре прилетело по автомобильным мостам. где ответ? а? бумажку новую пишут?
  8. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 15:05
    +2
    На 60% это, видимо, солдат набрали, а офицеров, оружие и технику ещё нет.
    1. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:30
      +3
      Скорее оформили все приказы и распоряжения. Штатку утвердили. Осталось малость доделать. ГДЕ ТО ЭТО ВСЕ ВЗЯТЬ:))
  9. Deon59
    Deon59 Сегодня, 15:11
    +4
    Полутора миллионая армия сидит в обороне против миллионой армии с полным превосходстве авиации и боевой технике . Про флот молчу
  10. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 15:20
    +4
    Шойгу настолько много чесал своими мышцами расположенными в ротовой полости, что веры ему - ноль. Из него министр обороны, как из дерьма пуля. Атака на крымские мосты состоялась, после грозного предупреждения Шойгу, нафига извиняюсь за выражение - п.....ь???? Лучше бы молчал, хоть за умного зашел бы... А так, ляпнет, а его украинцы в гуамо макают своими атаками. Обратно в МЧС его надо, рядовым сотрудником. Пусть лучше лесные пожары тушит, пользы от него там больше будет.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 15:42
    -1
    Смысл людей набирать, когда артиллерии, бронетехники нет. Авиация это отдельный случай, ее все меньше, и меньше. Про боеприпасы молчу, никак заводы не поделят...
  12. Задира
    Задира Сегодня, 15:58
    0
    Общая численность пяти полков даже до армейского корпуса не дотягивает, не говоря уж об армии. Зачем эти громкие названия? Хотя, видимо, это общая тенденция очковтирательства. Примерно то же самое, что давать сторожевым кораблям (когда не строятся крейсера и эсминцы) модные западные названия: корветы и фрегаты
  13. ppgt90
    ppgt90 Сегодня, 16:09
    +2
    Прочитал комментарии. То, что пишут диванные критиканы читать тошно. Хочу напомнить, что армию развалил "гражданский" министр обороны. Именно при нём в министерстве скакали девочки в коротких юбочках и без мозгов в голове. Именно в то время почти полностью разрушена авиация, флот, погранвойска. Не поступало вооружение, а то, что было пришло в катастрофический упадок. Благодаря приходу Шойгу на пост министра обороны армия возрождалась семимильными шагами. Это подтверждено победой Российской Армии над ИГИЛ в Сирии. А ведь боевиков также снабжал оружием весь "цивилизованны" мир. Ну а диванным критикам надо бы напомнить о бездарных алкашах - полковниках, обстреливающих СОБСТВЕННЫЕ воинские формирования. Или это "светочи" армейской "элиты"? Я уже не говорю о том, что предприятия ВПК сейчас работают, как дизель в заполярье. Без остановок выпускается техника, боеприпасы, вооружение. Россия на данный момент противостоит не только всей Европе и Штатам, но и Южной Корее, Канаде, Австралии и прочая, прочая. Россия не ПОБИРАЕТСЯ по всему миру и ни у кого не клянчит ни вооружение, ни боеприпасы, ни обмундирование, ни средства защиты личного состава. В зону военных действий ПОСТОЯННО поступают НОВЕЙШИЕ разработки как техники, так и боеприпасов. Так что хватит строить из себя "крутых перцев и всезнаек". Не тянете, господа критиканы на крутизну. Одна пустая болтология.
  14. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 16:18
    -1
    Стрелков комментировал, что часть мобилизованных и добровольцев просто подписала контракты с МО. Вроде контрактников больше стало, а на самом деле...
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:22
    -1
    Армейский корпус - это же много рядового и сержантского состава, много младшего офицерского, немало старших офицеров.
    Откуда?
    Мобилизации, даже скрытой, нет. Или она настолько незаметна, что вряд ли существенна по численности.
    А ещё и резервная армия.
    И всех нужно не просто согнать в определённый район и распределить по подразделениям. Их нужно обеспечить не только питанием (иначе как здоровые мужчины, тренирующиеся, технику вспоминающие, навыки восстанааливающие будут совершенствовать), но и личным стрелковым оружием, обмундированием, техникой, боеприпасами. И много поваров, снабженцев с техникой, передвижных прачечных, радиостанций с операторами, медиков с передвижными госпиталями.
    И это всё ВДРУГ появится?
    По команде НЕМЕДЛЕННО?