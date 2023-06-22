Глава Минобороны сообщил о формировании резервной армии и армейского корпуса

Уже к концу июня текущего года планируется сформировать резервную армию, помимо этого в ближайшее время будет сформирован армейский корпус. Эти соединения будут оснащены более 3,7 тысячами единиц военной техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным Шойгу отметил, что в настоящее время формирование пяти полков, которые войдут в резервную армию, уже завершено на 60%.Глава Минобороны также добавил, что в настоящее время с оборонным ведомством заключили контракт еще четыре добровольческих формирования, а общее число формирований, присоединившихся к соглашению с МО РФ, превышает 20. Согласно документу, добровольцы их семьи обеспечиваются поддержкой со стороны государства наравне с кадровыми военнослужащими ВС РФ.Шойгу также сообщил, что всего по прямому контракту с Минобороны уже набрано 114 тысяч человек, еще 52 тысячи поступили на службу в российскую армию в качестве добровольцев. Среднее количество граждан, заключающих контракт о военной службе, превышает 1300 человек в сутки.В конце прошлого года глава Минобороны заявил о намерении увеличить численность российской армии с 1,151 миллионов человек до 1,5 миллионов. Кроме того, Госдумой одобрен законопроект, предполагающий поэтапное повышение с 2024 года призывного (начального) возраста с 18 до 21 года. Также с 27 до 30 лет будет повышен предельный возраст призыва в армию.