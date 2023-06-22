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Секретарь Совбеза РФ: За время «контрнаступления» ВСУ российские военные уничтожили 246 украинских танков

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Секретарь Совбеза РФ: За время «контрнаступления» ВСУ российские военные уничтожили 246 украинских танков

Считается, что так называемое контрнаступление ВСУ началось с 4 на 5 июня, когда украинские войска атаковали позиции ВС РФ на нескольких участках фронта, в основном на стыке Запорожья и ДНР в районе Времевского выступа, на Донецком и Южно-Донецком направлениях.


Украинское командование не скрывало, что рассчитывало быстро сломить нашу оборону на этих участках. Основной расчет делался на бронетанковую технику, в том числе натовскую, которая должна была не только преодолеть окопы ВС РФ, но и «вызвать панику» среди наших бойцов. Но уже в первые дни контрнаступа стало очевидно, что этим планам киевских военачальников сбыться не суждено.

Российские военные твердо держали оборону, отлично укрепленную за последние несколько месяцев. Вражеская техника, в том числе хваленые «Леопарды» и «Брэдли», эпически скапливались грудой остовов, подрываясь на минах и будучи уничтоженными огнем российской артиллерии, авиацией и другими средствами поражения.

На сегодняшнем заседании Совета безопасности России с участием по видеоконференцсвязи президента РФ Владимира Путина были подведены своего рода промежуточные итоги бесславного наступления ВСУ, в том числе в части потерь военной техники. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в ответ на просьбу президента предоставить данные по ситуации в зоне СВО, сообщил, что ведется подсчет и обобщение данных, получаемых от всех силовых ведомств, задействованных в спецоперации.

Патрушев доложил, что в период с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков, тринадцать из которых западного образца. Кроме того, ВСУ лишились за это время 595 бронеавтомобилей, из них 59 натовских БМП. Уничтожено 279 артиллерийских орудий и минометов, 48 из которых были поставлены Киеву западными союзниками, 42 РСЗО и два ЗРК. В небе сбиты десять истребителей Воздушных сил Украины и четыре вертолета.

Говоря о потерях в личном составе противника, Патрушев сообщил, что за время «контрнаступления» по агрегированным данным было ликвидировано более 13 тысяч украинских военнослужащих.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о планируемых поставках на Украину боевой техники. По данным Минобороны, в текущем году Киев получит 250 танков, из них около 120 «Леопардов» и 31 танк «Абрамс».

Остатки, которые они собирают по всему миру, это 95 танков Т-72

— сообщил Шойгу, добавив, что Запад, как и Украина, практически исчерпал весь ресурс советской боевой техники.

Бронированных машин на Украину будет поставлено примерно 983 единицы, по срокам в основном в третьем и четвертом квартале этого года, уточнил глава Минобороны. Из всего этого количества порядка 740 машин западного производства. Артиллерийских систем калибра 155-мм в этом году ВСУ получат в два раза меньше, чем было поставлено до этого, — 273 единицы.

Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет

— заключил Шойгу.
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23 комментария
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  1. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 15:07
    +2
    Классика...ждём "контр наступление "...
  2. Msi
    Msi Сегодня, 15:12
    -2
    [quoteПатрушев доложил, что в период с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков, тринадцать из которых западного образца. Кроме того, ВСУ лишились за это время 595 бронеавтомобилей, из них 59 натовских БМП. Уничтожено 279 артиллерийских орудий и минометов, 48 из которых были поставлены Киеву западными союзниками, 42 РСЗО и два ЗРК. В небе сбиты десять истребителей Воздушных сил Украины и четыре вертолета[/quote]
    Подождите зачем такие новости??? Там свинорылые ниже в ленте новостной ухахатываются. Мост они повредили.
    Зрада у них или перемога как там правильно.... winked собачий язык всё одно...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:58
      +1
      Цитата: Msi
      Там свинорылые ниже в ленте новостной ухахатываются.

      А вам не безразлично, что они ухахатываются. У них уже с 4 июня, во всех СМИ, блогах и сайтах, только восторженные возгласы - перемога.
      Им запрещено говорить о зраде, поэтому наслаждаются, тем что есть.
      - "Мыкола, твоя хата горит !"
      -"Да нехай горит, вон у соседа и хата горит и сарай горит, радость то какая !"
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    0
    Основной расчет делался на бронетанковую технику, в том числе натовскую, которая должна была не только преодолеть окопы ВС РФ, но и «вызвать панику» среди наших бойцов.
    . Классика жанра... накачивать свое воинству туфтой, что противник слаб и сразу побежит, как только на него надавить, это палка о двух концах! С какой стороны, конца, прилетит кукуевским деятелями, будем посмотреть.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:50
      0
      Цитата: rocket757
      Классика жанра... накачивать свое воинству туфтой, что противник слаб и сразу побежит, как только на него надавить,

      СМИ РФ 8 лет этим занимались. А потом пришлось перегруппировываться и делать жесты доброй воли.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:15
    +6
    Патрушев доложил, что в период с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков, тринадцать из которых западного образца.

    Всё таки со словом "уничтожено" надо быть поаккуратнее, потому как уничтожено, это значит не подлежит восстановлению или восстановление займёт слишком большое время. Сколько такой реально техники? Не думаю что там будет реально 246 танков, так как для этого нужно поразить как минимум в несколько раз большее их количество, а это значит, что танки у укропов должны были участвовать, в боевых действиях, практически все. recourse
    1. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:52
      +1
      Всё таки со словом "уничтожено" надо быть поаккуратнее, потому как уничтожено, это значит не подлежит восстановлению

      По поводу к-ва уничтоженных укронацистов аналогический случАй.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 15:18
    +2
    Патрушев доложил, что в период с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков,


    По данным Минобороны, в текущем году Киев получит 250 танков, из них около 120 «Леопардов» и 31 танк «Абрамс».


    ВСУ лишились за это время 595 бронеавтомобилей


    Бронированных машин на Украину будет поставлено примерно 983 единицы, по срокам в основном в третьем и четвертом квартале этого года, уточнил глава Минобороны


    Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет

    — заключил Шойгу.

    3 и 4 кварталы еще даже не начинались. Л-Логика:))

    А серьезно. Эти поставки практически полностью перекрывают текущие потери.
    И вот такой вопрос. А НАМ кто и что поставит? Хоть сотню танков или БМП.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:31
      -1
      Перекрыть-то перекроют, только пока будут перекрывать, техника всё равно будет уничтожаться и выходить из строя.

      Это как в загадке - почему Ахиллес никогда не догонит черепаху.

      В итоге, дай бог перекроет половину... И будет сжиматься их страна, как шагреневая кожа...
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 15:34
        0
        А наша армия тоже будет успевать перекрывать потери? Сколько там за месяц мы выпускаем самолетов, вертолетов, танков? Я молчу за набор и обучение людей. Сколько там пилота готовить? Лет 5-6? Пока что то потока пилотов из других стран не видать.
    2. ximkim
      ximkim Сегодня, 15:48
      -1
      Медведев Д А и его команда.
      Базы хранения будут опустошать.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:54
      +1
      Цитата: Single-n
      И вот такой вопрос. А НАМ кто и что поставит? Хоть сотню танков или БМП.

      И вот такой вопрос. А кто нам перекроет эти западные поставки, перерубит пути снабжения?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:02
      +2
      Цитата: Single-n

      А серьезно. Эти поставки практически полностью перекрывают текущие потери.

      Хозяин прикажет, не только перекроют поставки, а поставят в два раза больше. Штаты четко сказали -"или вы поставляете "немцам", все что нужно, или пошлете своих помирать на Украине".
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:25
      0
      . А НАМ кто и что поставит? Хоть сотню танков или БМП

      Это можно самим поискать. Это не секретная информация. Если про танки, то в этом году до полутора тысяч обещали. А уж новых или снятых с консервации незнаю. Самолёты тоже будут поставлены. Потери точно будут перекрыты с лихвой. Это только жизнь не вернуть, остальное можно
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:20
    +2
    А западные историки как обычно напишут, что победа в запорожской битве осталась за несуществующей.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 15:43
      0
      Как в старом анекдоте - и вы пишите :)
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:27
    +1
    Цитата: Хорон
    Не думаю что там будет реально 246 танков, так как для этого нужно поразить как минимум в несколько раз большее их количество, а это значит, что практически танки у укропов должны были участвовать, в боевых действиях, практически все. recourse

    Что-то поражалось и в глубине Украины. Только непонятно, это входит в озвученное количество или как-то отдельно учитывается.
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 15:27
    -3
    Бронированных машин на Украину будет поставлено примерно 983 единицы, по срокам в основном в третьем и четвертом квартале этого года, уточнил глава Минобороны.

    А не велик ли горизонт планирования?
    Может пора уже в 3-4 квартале надавать им по зубам и капитуляцию под Львовом подписать?
    Может всё-таки начнем? Чего в обороне сидеть?
    Короче не понятно, чего мы так упорно ждем.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:31
      0
      Чего ждём незнаю. Но я когда ремонтом занимаюсь, то тоже не тороплюсь. Ну и что, что обо мне подумают. Одно неверное движение и или техника кирпич, или я овощ
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:33
      +1
      Цитата: Neo-9947
      Может пора уже в 3-4 квартале надавать им по зубам и капитуляцию под Львовом подписать?

      Львов запад и США не отдадут, загонят туда всю Европу, чтобы не допустить капитуляции Львова. Там будет Украина и туземная администрация (правительство). А зачем класть русских людей и разжигать ядерную войну, в Галичине нас все время, не только не любили, а ненавидели и сейчас больше. Пусть существуют и грызутся меж собой бандеры, мельники, порохи, еврезелики и прочие.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:39
      0
      Вот похоже и ответ чего ждём. К концу июня у нас будет сформирована резервная армия и резервный корпус. Возможно тогда наступление и начнётся
  9. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:08
    +2
    Цитата: Neo-9947
    Бронированных машин на Украину будет поставлено примерно 983 единицы, по срокам в основном в третьем и четвертом квартале этого года, уточнил глава Минобороны.

    А не велик ли горизонт планирования?
    Может пора уже в 3-4 квартале надавать им по зубам и капитуляцию под Львовом подписать?
    Может всё-таки начнем? Чего в обороне сидеть?
    Короче не понятно, чего мы так упорно ждем.

    Вот-вот и почему вы ещё не в войсках, кто на Львов пойдет- А. С. Пушкин?
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:18
    0
    Секретарь Совбеза РФ: За время «контрнаступления» ВСУ российские военные уничтожили 246 украинских танков

    сколько там именно украинских танков? шиш да кумыш. это все танки укрорейха.
    и больше пожжем! и маркавки, и леоперды, и лекрельки, и арбамсы, и челеджерки...