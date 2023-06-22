Секретарь Совбеза РФ: За время «контрнаступления» ВСУ российские военные уничтожили 246 украинских танков

Считается, что так называемое контрнаступление ВСУ началось с 4 на 5 июня, когда украинские войска атаковали позиции ВС РФ на нескольких участках фронта, в основном на стыке Запорожья и ДНР в районе Времевского выступа, на Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Украинское командование не скрывало, что рассчитывало быстро сломить нашу оборону на этих участках. Основной расчет делался на бронетанковую технику, в том числе натовскую, которая должна была не только преодолеть окопы ВС РФ, но и «вызвать панику» среди наших бойцов. Но уже в первые дни контрнаступа стало очевидно, что этим планам киевских военачальников сбыться не суждено.
Российские военные твердо держали оборону, отлично укрепленную за последние несколько месяцев. Вражеская техника, в том числе хваленые «Леопарды» и «Брэдли», эпически скапливались грудой остовов, подрываясь на минах и будучи уничтоженными огнем российской артиллерии, авиацией и другими средствами поражения.
На сегодняшнем заседании Совета безопасности России с участием по видеоконференцсвязи президента РФ Владимира Путина были подведены своего рода промежуточные итоги бесславного наступления ВСУ, в том числе в части потерь военной техники. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, в ответ на просьбу президента предоставить данные по ситуации в зоне СВО, сообщил, что ведется подсчет и обобщение данных, получаемых от всех силовых ведомств, задействованных в спецоперации.
Патрушев доложил, что в период с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 танков, тринадцать из которых западного образца. Кроме того, ВСУ лишились за это время 595 бронеавтомобилей, из них 59 натовских БМП. Уничтожено 279 артиллерийских орудий и минометов, 48 из которых были поставлены Киеву западными союзниками, 42 РСЗО и два ЗРК. В небе сбиты десять истребителей Воздушных сил Украины и четыре вертолета.
Говоря о потерях в личном составе противника, Патрушев сообщил, что за время «контрнаступления» по агрегированным данным было ликвидировано более 13 тысяч украинских военнослужащих.
В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о планируемых поставках на Украину боевой техники. По данным Минобороны, в текущем году Киев получит 250 танков, из них около 120 «Леопардов» и 31 танк «Абрамс».
Остатки, которые они собирают по всему миру, это 95 танков Т-72
— сообщил Шойгу, добавив, что Запад, как и Украина, практически исчерпал весь ресурс советской боевой техники.
Бронированных машин на Украину будет поставлено примерно 983 единицы, по срокам в основном в третьем и четвертом квартале этого года, уточнил глава Минобороны. Из всего этого количества порядка 740 машин западного производства. Артиллерийских систем калибра 155-мм в этом году ВСУ получат в два раза меньше, чем было поставлено до этого, — 273 единицы.
Мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет
— заключил Шойгу.