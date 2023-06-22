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Минобороны РФ: Средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow ВСУ в течение суток

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Минобороны РФ: Средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow ВСУ в течение суток

В течение минувших суток системами противовоздушной обороны ВС РФ были уничтожены 5 крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, запущенных ВСУ. Об этом сообщается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


Помимо крылатых ракет, ПВО ВС РФ сбили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и 2 снаряда РСЗО HIMARS. Помимо уничтожения ракет и дронов противника, российские войска продолжили бои с ВСУ на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции.

Достаточно успешными были действия ВС РФ на Купянском направлении. Здесь в течение суток ВСУ потеряли до 30 боевиков, артиллерийскую систему М109 Paladin и бронетранспортер. Армейской авиацией и артиллерией были уничтожены военная техника и личный состав противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.


Еще одно важное направление – Красно-Лиманское. Здесь российские войска успешно отбили пять атак ВСУ. Формирования киевского режима на данном направлении только в течение суток потеряли более 135 боевиков, 2 бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. Кроме того, авиационными ударами были поражены места скопления техники и личного состава 21-й и 67-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.

В районах Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве российские военные пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Южно-Донецком направлении российская армия отбила две попытки атаки формирований 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, а в районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки были поражены места скопления личного состава и военной техники 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Продолжаются боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь за сутки были уничтожены до 45 боевиков ВСУ, 2 автомобиля и гаубица Д-30. На Запорожском направлении наши бойцы отразили удары противника и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.

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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:35
    +2
    Сбить то сбили, а вот мост в херсонской области кто бахнул?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:40
      -3
      Берут пример,наверное с куевских пвошников.Там тоже все сбили,только обьекты поражены.Такое ощущение,что этот "тихий шторм"запускают с наземных установок
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:55
        +7
        Цитата: dmi.pris1
        Берут пример,наверное с куевских пвошников.Там тоже все сбили,только обьекты поражены.Такое ощущение,что этот "тихий шторм"запускают с наземных установок


        Просто не все ракеты удалось сбить.Как ни странно такое бывает.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 15:00
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Берут пример,наверное с куевских пвошников

        Не надо ля ля про родное ПВО. Сколько сбили, то и доложили. Где сказано, что все?
    2. Alexej
      Alexej Сегодня, 14:42
      -3
      Кто же этот "кто"?комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:45
    +7
    Минобороны РФ: Средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow ВСУ в течение суток
    . Очевидно, что все и всегда перехватить не удается НИКОМУ!
    1. cmax
      cmax Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: rocket757
      Минобороны РФ: Средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow ВСУ в течение суток
      . Очевидно, что все и всегда перехватить не удается НИКОМУ!

      Вы это израильтянам скажите, посмеются. Что опасно они сбивают, остальные в пустыне взрываются. Можно подумать, что если сто ракет собьют, а одна прилетит в Кремль это будет огромным достижением! Сбивать надо все, для этого и нужна ПВО
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:22
        +2
        А вы спросите чего и сколько они сбивают именно у них, израильтян.... и то что написали им для примера отошлите, повеселите "избранный" народ.
  3. мазута
    мазута Сегодня, 14:55
    0
    Украинский план прост и абсолютно не секретен.Первым этапом было уничтожение Каховского водохранилища и завязывание боевых действий в направлении на (Токмак,Мелитополь,Бердянск)Он позади.Сегодня начался второй этап-уничтожение мостов через Сиваш и Чонгар.(Где прикрытие этих объектов всеми видами ПВО-вопрос без ответа).Цель начать сеять неуверенность в рядах обороняющихся и вполне реальное прекращение снабжение нашей херсонской областной группировки.Пунктом номер три будет массированный десант("мясной или не мясной")это им до одного места через Днепр.Часть метнется на Чонгар и Сиваш,часть на Запорожскую АЭС.И ждать судя по событиям осталось недолго,нашу группировку необязательно разрезать именно из Запорожья.Я конечно "академиев"не заканчивал и очень,очень,очень хотел бы ошибаться.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 15:16
      +1
      Цитата: мазута
      Украинский план прост и абсолютно не секретен.Первым этапом было уничтожение Каховского водохранилища и завязывание боевых действий в направлении на (Токмак,Мелитополь,Бердянск)Он позади.Сегодня начался второй этап-уничтожение мостов через Сиваш и Чонгар.(Где прикрытие этих объектов всеми видами ПВО-вопрос без ответа).Цель начать сеять неуверенность в рядах обороняющихся и вполне реальное прекращение снабжение нашей херсонской областной группировки.Пунктом номер три будет массированный десант("мясной или не мясной")это им до одного места через Днепр.Часть метнется на Чонгар и Сиваш,часть на Запорожскую АЭС.И ждать судя по событиям осталось недолго,нашу группировку необязательно разрезать именно из Запорожья.Я конечно "академиев"не заканчивал и очень,очень,очень хотел бы ошибаться.

      Так Пригожин в своих аудиоответах об этом и говорит начиная с 20.06. А у башен Кремля и в МО " на Шипке все спокойно"!
  4. Msi
    Msi Сегодня, 14:56
    0
    Давненько хрюшки без света не сидели. За мост можно было бы выключить рубильник. Говно давно в окно не выкидывали. laughing надо напомнить свинарям и свинаркам.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:00
    0
    ВС РФ были уничтожены 5 крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства

    Чонгарский мост тоже перешёл в разряд пво? Тогда можно записать ещё две сбитых "тени шторма". belay
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:35
    0
    Что то для мостов советской постройки 300кг ВВ слабовато.В Ираке сразу пролеты у мостов решились, наверно песок не качественный у Саддама был.5 сбили две ракеты попали по мостами,одна в берег.4 самолёта вылета.Вроде всё нормально с подсчётами.