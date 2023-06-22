Минобороны РФ: Средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow ВСУ в течение суток

В течение минувших суток системами противовоздушной обороны ВС РФ были уничтожены 5 крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства, запущенных ВСУ. Об этом сообщается в традиционной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
Помимо крылатых ракет, ПВО ВС РФ сбили 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и 2 снаряда РСЗО HIMARS. Помимо уничтожения ракет и дронов противника, российские войска продолжили бои с ВСУ на целом ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции.
Достаточно успешными были действия ВС РФ на Купянском направлении. Здесь в течение суток ВСУ потеряли до 30 боевиков, артиллерийскую систему М109 Paladin и бронетранспортер. Армейской авиацией и артиллерией были уничтожены военная техника и личный состав противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка.
Еще одно важное направление – Красно-Лиманское. Здесь российские войска успешно отбили пять атак ВСУ. Формирования киевского режима на данном направлении только в течение суток потеряли более 135 боевиков, 2 бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. Кроме того, авиационными ударами были поражены места скопления техники и личного состава 21-й и 67-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Терны и Серебрянка.
В районах Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве российские военные пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.
На Южно-Донецком направлении российская армия отбила две попытки атаки формирований 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, а в районах Нескучного, Новоселок и Новодаровки были поражены места скопления личного состава и военной техники 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.
Продолжаются боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь за сутки были уничтожены до 45 боевиков ВСУ, 2 автомобиля и гаубица Д-30. На Запорожском направлении наши бойцы отразили удары противника и нанесли поражение формированиям киевского режима в районах Новоданиловки, Преображенки, Щербаков и Лобкового.