Армия США выбрала компанию-подрядчика для производства систем обнаружения дронов

У данного БПЛА появится улучшенная камера коротковолнового инфракрасного диапазона, которая будет выдавать более чёткое изображение при более высоком разрешении даже при тусклом освещении

Армия США заключила контракт с Raytheon Technologies – американской корпорацией, специализирующейся на производстве аэрокосмической и оборонной продукции на поставку первой партии передовых систем обнаружения вражеских дронов . Об этом сообщает Defense News. По данным издания, система состоит из комбинации датчиков, которые устанавливаются на борту беспилотного летательного аппарата (БЛА).Таким образом, данная система, получившая название Common Sensor Payload Version 3 будет разрабатываться в рамках программы радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) PEO IEW&S. Общая сумма контракта оценивается в 118 млн долларов. Однако на данном этапе не раскрываются подробности касательно сроков поставок такого оборудования, равно как и количества их единиц.Стоит отметить, что подобный блок датчиков, как правило, устанавливают на американском разведывательно-ударном БПЛА MQ-1C Gray Eagle производства General Atomics (GE). Данный беспилотник способен нести различную полезную нагрузку, включая ракеты Hellfire и AIM-92 Stinger. Также оснащён радаром с синтезированной апертурой, позволяющий обнаруживать цели на земле даже из-за облаков.– следует из заявления руководителя проекта Дэниса Тифи.Для справки: MQ-1C Gray Eagle – многоцелевой тактический дрон с увеличенной дальностью полёта, разработанный по заказу армии США на основе БПЛА MQ-1 Predator. Свой первый полёт осуществил в конце 2004 года. Активно применялся на территории Ирака и Афганистана. Длина – 8 м, размах крыла составляет 17 м, а высота – 2,1 м. Максимальная взлётная масса – 1450 кг. Максимальная скорость достигает 250 км/ч, продолжительность полёта составляет 30 часов.