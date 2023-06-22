Украинские ресурсы: В Киеве планируют перейти ко второму этапу контрнаступления с вводом в бой резервов

(...) готовится ставка, на которой будут обсуждать план и тайминг десантной операции в Херсонской области. Генштаб хочет начать второй этап контрнаступления и использовать пересохшее Каховское водохранилище

Первый этап контрнаступления ВСУ провалился, украинская армия не смогла реализовать планы, разработанные в Генштабе. На данный момент имеющихся сил и средств на линии ВСУ для прорыва обороны российской армии не хватает, в Киеве ищут варианты решения проблемы. Как пишут украинские ресурсы, Зеленский собирает новое заседание ставки.В офисе президента Украины готовят новую ставку, заседание которой должно пройти в конце этой недели. Основной вопрос, который будет на ней решаться - это ввод в бой резервов и начало второго этапа контрнаступления. При этом, рассматриваются несколько вариантов продолжения операции, среди которых имеется и форсирование Днепра на Херсонском направлении.Ранее офис Зеленского дал указание Генштабу ВСУ смоделировать удар на Херсонском направлении, учитывая сложившуюся после прорыва дамбы Каховской ГЭС ситуацию. То, что генералы напридумывали и будут рассматривать на ставке. Предположительно, в командовании ВСУ намерены растянуть силы российской армии, бросив второй эшелон в бой не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском. На Донецком давление также будет усилено.- пишут украинские ТГ-каналы.Между тем, ряд военных экспертов заявляет, что нанесение потенциального удара через Каховское водохранилище невозможно, поскольку оно не высохло, а превратилось в огромное болото, которе невозможно преодолеть. Ниже по течению Днепра форсирование возможно, но российские войска уже заняли линию обороны и готовы к встрече ВСУ.