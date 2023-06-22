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Украинские ресурсы: В Киеве планируют перейти ко второму этапу контрнаступления с вводом в бой резервов

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Украинские ресурсы: В Киеве планируют перейти ко второму этапу контрнаступления с вводом в бой резервов

Первый этап контрнаступления ВСУ провалился, украинская армия не смогла реализовать планы, разработанные в Генштабе. На данный момент имеющихся сил и средств на линии ВСУ для прорыва обороны российской армии не хватает, в Киеве ищут варианты решения проблемы. Как пишут украинские ресурсы, Зеленский собирает новое заседание ставки.


В офисе президента Украины готовят новую ставку, заседание которой должно пройти в конце этой недели. Основной вопрос, который будет на ней решаться - это ввод в бой резервов и начало второго этапа контрнаступления. При этом, рассматриваются несколько вариантов продолжения операции, среди которых имеется и форсирование Днепра на Херсонском направлении.

Ранее офис Зеленского дал указание Генштабу ВСУ смоделировать удар на Херсонском направлении, учитывая сложившуюся после прорыва дамбы Каховской ГЭС ситуацию. То, что генералы напридумывали и будут рассматривать на ставке. Предположительно, в командовании ВСУ намерены растянуть силы российской армии, бросив второй эшелон в бой не только на Запорожском направлении, но и на Херсонском. На Донецком давление также будет усилено.

(...) готовится ставка, на которой будут обсуждать план и тайминг десантной операции в Херсонской области. Генштаб хочет начать второй этап контрнаступления и использовать пересохшее Каховское водохранилище

- пишут украинские ТГ-каналы.

Между тем, ряд военных экспертов заявляет, что нанесение потенциального удара через Каховское водохранилище невозможно, поскольку оно не высохло, а превратилось в огромное болото, которе невозможно преодолеть. Ниже по течению Днепра форсирование возможно, но российские войска уже заняли линию обороны и готовы к встрече ВСУ.
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24 комментария
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  1. Invoce
    Invoce Сегодня, 14:53
    +8
    Скорей бы этих нациков утилизировали! Может тогда и украинцев отпустит шиза
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 15:02
      +13
      Вы еще верите, что "отпустит"??? Это Лично Порошенко Донбасс обстреливал? Лично Зеленский над пленными издевался??? Думаю, что горбатого могила исправит...
      С Уважением
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 15:30
      +3
      Видите ли, уже не одно поколение украинцев выросло вне советского союза, и всё это время им твердили со всех трибун, мегафонов и телевизоров, что москали во всех бедах украины виноваты, Бандера был просто красавчик, америка и европа это наше всё, и т д, и т п... Правдивые книги и старые учебники истории выкинули и сожгли, тех кто пытался сказать правду -забили и загнобили. Если бы вы сейчас вдруг очутились на украине, то попали бы в атмосферу другой ментальности, где очень трудно отделить правду от лжи и где черное кажется белым. Только те, кого правильные родители смогли воспитать как надо, кто ещё застал бабушек и дедушек, кто не верит на слово пропаганде могут понять, в каком на самом деле месте находится б украина и кто её довел до такой жизни! Ведь никто им не скажет, что хуже чем война с англосаксами, может быть только дружба с ними! Что запад ничего не делает за даром, и за всё в итоге придется расплачиваться, что сами они для запада никто, и имеют ценность только в той степени, в которой могут навредить России! Что сама украина -это проект Запада даже не с 18 века, а со времен Данилки Галицкого. Что украинский язык -искусственно сделан через букву "И", если из него убрать это и выкинуть искуственно добавленные неологизмы и подмены, то он станет похож на русский деревенский диалект. Так что осознание к ним придёт только когда они сами осознают себя "руссинами", на худой конец "малороссами".
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:40
        +2
        Для утилизации резервов Укровермахта второй нахрюк наркохряков необходим как воздух, а то свинорезки простаивают без свежего мяса. am
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 15:46
        0
        Предлагаете "Понять и Простить"?
        Учить, Лечить, Кормить, Защищать? А они в спину стрелять будут...
        То, явление, которое Вы описали - это "рождение нации". Существует четкое Марксистско - Ленинское определение этого слова. Да и сами "свидомые" говорили, что на майдане родилась "новая политическая нация". Да будет так... Думаю, что следует разделять украинцев и население нынешней украины. Первых нужно защищать от вторых.
        С Уважением
  2. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 14:54
    +6
    Слава России! Победа будет за нами!
  3. Седов
    Седов Сегодня, 14:57
    +3
    Ну и аюшки. Тут-то всех резервных всушников и укронацистов и надо похоронить. А нашим парням: держитесь. Вся Россия за вас молится..
  4. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 14:58
    +8
    дно каховского моря будет сохнуть ещё долго и не факт что вообще высохнет, а не останется болотом смердящим, там сейчас уже много родников образовалось за столько времени, так что надо быть полным идиотом чтобы наступать через него, техника точно не пройдет , а пехота там и останется в болоте
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:07
      +4
      Цитата: rotkiv04
      так что надо быть полным идиотом чтобы наступать через него

      Ну значит будут наступать, там таких навалом.
    2. Single-n
      Single-n Сегодня, 15:08
      0
      Родники то с какого перепуга образовались? А реки новые не появились?:)
    3. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 15:33
      0
      Надо быть готовым к этому:

      зы Текст Вашего комментария слишком короткий
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:01
    0
    Прикольно! Скоро пойдут лавинообразные сдачи в плен , насильно "призваных" в всу людей. ЛЮДИ начнут мочить своих "командЫров" и массово переходить на сторону ВС РФ.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:07
      +5
      Цитата: Wolfskin1993
      Скоро пойдут лавинообразные сдачи в плен

      А вот в этом я очень сомневаюсь.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 15:08
      +4
      Цитата: Wolfskin1993
      Прикольно! Скоро пойдут лавинообразные сдачи в плен , насильно "призваных" в всу людей. ЛЮДИ начнут мочить своих "командЫров" и массово переходить на сторону ВС РФ.

      Дай-то Бог! Но пока такого не наблюдается и кровушки ещё много может быть пролито. request
  6. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:04
    0
    Президент сказал тут в интервью, что, мол, после разрушения Каховской плотины ВСУ не будет наступать с форсированием Днепра у Херсона. И добавил - "а жаль".
    Видимо, там к наступлению украинцев все готово. Так что пускай пробуют...
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:04
    +3
    Первый этап контрнаступления ВСУ провалился, украинская армия не смогла реализовать планы, разработанные в Генштабе.

    Неправильная формулировка "разработанные в Генштабе", нужно писать - "разработанные в Пентагоне" и выполняемые генштабом Киева.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:12
      +2
      Цитата: carpenter

      Неправильная формулировка "разработанные в Генштабе", нужно писать - "разработанные в Пентагоне" и выполняемые генштабом Киева.

      Они и шагу ступить могут, любые операции, только с одобрения советника Пентагона.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:07
    +1
    В ставке гитлера/зелибобика все малохольные (с)
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:11
    +1
    Украинские ресурсы: В Киеве планируют перейти ко второму этапу контрнаступления с вводом в бой резервов
    . Кинуть в бой, все что есть... как то сомнительно, что толк будет, реальный.... Хотя, ради большой провокации, кое где, могут, могут переть дуром. Есть мета повышенной чувствительности/напряженности, для всех, кстати.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:12
    +2
    Второй акт марлизонского балета.) Главное- наших солдат беречь. А на ВСУк- плевать!
  11. Комментарий был удален.
  12. cyberstranik1976
    cyberstranik1976 Сегодня, 15:18
    -1
    Что за командование всу,видят же оборона мощнейшая и её не проломить.Нет,они будут тысячами кидать на явную смерть,причём абсолютно не за что.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:27
      +1
      Цитата: cyberstranik1976
      Что за командование всу,видят же оборона мощнейшая и её не проломить.

      Приказание хозяина, раб должен исполнять бесприкословно, тем более рабу платят.
      1. ave0123
        ave0123 Сегодня, 15:39
        +1
        не рабу платят, а надсмотрщикам рабов !
  13. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:09
    0
    « На данный момент имеющихся сил и средств на линии ВСУ для прорыва обороны российской армии не хватает».
    Трындят по полной.

    Украинская армия всё ещё не исчерпала свои резервы, поэтому командованию российских войск важно исходить из реалий при построении боевых задач. Об этом на совещании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.
    "Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан. Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", — сказал глава государства.