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Западная пресса сравнила российские БМП и американские Bradley на основе опыта контрнаступления ВСУ

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Западная пресса сравнила российские БМП и американские Bradley на основе опыта контрнаступления ВСУ

Боевые машины пехоты М2 Bradley американского производства, как утверждали ранее многие западные эксперты, обеспечивают лучшую защиту экипажей и десантников, чем их аналоги советского и российского производства. Об этом пишет издание Newsweek, анализируя опыт использования различных боевых машин пехоты во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.


В то же время, у Bradley есть и свои слабые стороны. Так, они оснащены лучшей броней, чем российские БМП-1, БМП-2 и даже БМП-3, но отличаются меньшей маневренностью. Во время контрнаступления ВСУ было поражено довольно много американских бронемашин, и это, как пишут западные СМИ, заставляет Украину изменить тактический подход с применением Bradley.

Если до сих пор бронемашины использовались для переброски личного состава ВСУ и поддержки основных боевых танков, подобных Leopard 2, в общевойсковых операциях, то теперь ситуация может измениться. Западное издание сравнивает преимущества и недостатки российских БМП и Bradley.

На вооружении БМП-3 находятся 100-мм орудие / пусковая установка 2А70, автоматическая 30-мм спаренная пушка 2А72, 2 пулемета ПКТ 7,62х54. У М2 Bradley на вооружении 7,62-мм спаренный пулемет, 25-мм пушка, также бронемашины могут стрелять противотанковыми управляемыми ракетами TOW.

Таким образом, российские БМП-3 выглядят более маневренными и хорошо вооруженными, но и Bradley имеют свои плюсы. Западная пресса отмечает, что российские издания, даже несмотря на опыт уничтожения Bradley во время контрнаступления ВСУ, не сильно критикуют американскую бронетехнику.

В то же время, аналитик по военным и стратегическим исследованиям Аллан Орр в комментарии Newsweek отметил, что в ходе контрнаступления Украина «прожигает высокотехнологичное оборудование с невиданной скоростью».
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25 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Borik
    Borik Сегодня, 14:56
    +8
    "в ходе контрнаступления Украина «прожигает высокотехнологичное оборудование с невиданной скоростью».

    Как научили вы их воевать так они и воюют.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:37
      +2
      Цитата: Borik
      "в ходе контрнаступления Украина «прожигает высокотехнологичное оборудование с невиданной скоростью».

      Как научили вы их воевать так они и воюют.

      Как я помню , солдат в СА учили воевать с НАТО .
      Изучали , как уничтожать танки и БМП вероятного противника . Изучали оружие вероятного противника . Были стенды , макеты , наглядные пособия . И учили воевать именно с этой техникой . Думаю мало , что изменилось с того времени . Потому и уничтожают наши воины Натовские подарки Всукам . .
      1. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 15:43
        0
        По мне так нет никакой разницы, куда попасть ПТУРом. Все равно с дальней дистанции выбирать место попадания не приходится. Бей в серединку и все. Никаких плакатов.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 16:14
        0
        То что живучесть в Бредли возможна допускаю. Они внутри просторные и для ЛС удобные.
    2. Комментарий был удален.
    3. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 15:41
      0
      Маловато ещё опыта в уничтожении америГАДских утюгов..но то, что этот фуфел по грунтовым раскисшим дорогам не ходит-это точно..Из-за них хрюны и ждут, когда дороги высохнут и поверхность движения будет наиболее твёрдой. hi
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 14:57
    +2
    Чем больше сожжем их, тем лучше, а нам опыт по улучшению наших машин
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:04
    +5
    Прикольно. Мы не слишком сильно критикуем Бредли, значить они лучше, а не бред ли это?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Tusv
      Прикольно. Мы не слишком сильно критикуем Бредли, значить они лучше, а не бред ли это?

      Да вообще-то статья в стиле "в огороде бузина - в Киеве дядька".
      И где сравнение, в чём ? Одни бла-бла-бла ....
  5. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:08
    +6
    Они все думают, что в провале контрнаступа виновато качество БМП и танков? ну-ну.. Тогда пускай продолжают. Может когда и дойдет.
    Сейчас все НАТОвские военные теоретики должны быть с сильной головной болью. Наступление, спланированное западными военными, проводимое солдатами, подготовленными по западным методикам,на лучшей, современной западной технике - с треском провалилось.
    Чего тогда стОят все эти западные военные теории???
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:40
      0
      Цитата: Новик225
      проводимое солдатами, подготовленными по западным методикам,на лучшей, современной западной технике -

      Лучшими Натовскими инструкторами. военными советниками !!! Это важно !
      1. abrakadabre
        abrakadabre Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: Новик225
        проводимое солдатами, подготовленными по западным методикам,на лучшей, современной западной технике -

        Лучшими Натовскими инструкторами. военными советниками !!! Это важно !
        И при непосредственном участии лучших западных наемников.
    2. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 16:18
      0
      нет превосходства в воздухе, столь привычному НАТО, в этом весь секрет.
    3. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:19
      -1
      Цитата: Новик225
      Наступление, спланированное западными военными, проводимое солдатами, подготовленными по западным методикам,на лучшей, современной западной технике - с треском провалилось.

      Возможности западных специалистов при планировании операций на украине сильно ограничены.
      Как начинается стандартная Западная военная операция?
      Подавить систему ПВО, завоевать господство в воздухе, дезорганизовать систему государственного и военного управления.
      Предварительно несколько недель в операции участвуют только ВВС и Томагавки
      Только после успешного завершения предварительного этапа начинается наземная часть операции
      Что из этого мы видим на украине?
      Ничего.
      Дай зулусу сверхсовременную снайперскую винтовку, так он с ней за опоссумом гнаться будет, пока не догонит и по хребту ей ему не двинет...
      Так что это не НАТО, это x о х л ы.
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 15:27
    +1
    . Ни данных, ни выводов, ничего. ТТХ Бредли я и без сопливых почитаю, а что западные источники пишут - "с одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны нельзя не согласиться", так для озвучивания этих эпохальных открытий статью отдельно писать не надо. Достаточно огненных письмен в небе.
  7. Firemann
    Firemann Сегодня, 15:27
    -3
    Надо на корпус Т-54/55 ставить башню от БМП-3, должно неплохо получиться
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Firemann
      Надо на корпус Т-54/55 ставить башню от БМП-3, должно неплохо получиться

      Смысл ? Это будет и не танк , и не БМП ... Кракозябла будет ..
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: Firemann
      Надо на корпус Т-54/55 ставить башню от БМП-3, должно неплохо получиться

      Такой проект предлагался Омским таковым заводом. Назывался БТР-Т.

      Проблема только одна - невозможность высадки (посадки) десанта через кормовую аппарель. в отличие от Азахата, где поменяли родной двигатель на более компактный оставив проход для десанта.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:41
    0
    Анализ и обоснование из серии "хайли лайкли".
    1. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 16:03
      0
      я честно говоря и анализа то в рамках этой новости не увидел.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:43
    0
    Посади идиота на феррари он её за первым поворотом разобьёт.Механика " класса шуммахер " надо готовить не менее полугода проверено в ГСВГ ,но от него ещё быть должно желание обучаться.На первом групповом фото с лепой механики бредли были " профессионалы".
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:10
    0
    От подготовки личного состава зависит очень многое. И от того, как плохо подготовленные уже там, на передовой учатся выживать и побеждать.
  11. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 16:11
    0
    Интересно, а западная пресса сравнивала Бредли с БПМ3, с дополнительной обвесной броней. Ведь на Бредли закреплена такая броня? Или им не выгодно выставлять свою бронетехнику в худшем виде. Ведь- это живая реклама техники и ее поведение на поле боя напрямую зависит от состояние финансовой составляющей компаний по выпуску вооружений.
  12. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 16:13
    0
    А почему гусеничный Бредли, способный разворачиваться на месте, имеет хуже маневренность, чем наши БМП, которые так же поворачиваются/разворачиваются на месте? Маневренность - это же вроде способность менять курс. Для каковой требуется определенное пространство. Или не?
    Может речь о проходимости, на что может влиять ширина гусениц/удельное давление на грунт? Кто-нибудь знает?
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:17
    0
    Таким образом, российские БМП-3 выглядят более маневренными и хорошо вооруженными, но и Bradley имеют свои плюсы.

    БМП-3 прекрасна. Но Бредли защита на уровень выше и тяжелее, соответственно.
  14. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 16:25
    0
    Глядя на некоторые экземпляры легко бронированной зарубежной техники порой испытываю де-жа-вю, уж больно они мне наш древний броневик БА-64 напоминают своей "колокольней". С таких речи как с высокой трибуны толкать, демонстрантов разгонять или тапочников пугать, а видеть на поле боя их стрёмно. Имхо: ниже нужно быть, "стелится" по полю боя используя складки местности, а не ставить там эйфелевы башни.