Военное обозрение
Войти Регистрация

В МИД Молдавии был вызван посол РФ из-за высказываний врио губернатора Херсонской области по поводу возможного ответа за удар по Чонгарскому мосту

6
В МИД Молдавии был вызван посол РФ из-за высказываний врио губернатора Херсонской области по поводу возможного ответа за удар по Чонгарскому мосту

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) вызвало посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова из-за заявления, сделанного врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо о применении ответных мер за обстрел Чонгарского моста в Крыму. Об этом сообщил советник по связям с общественностью главы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.


Как следует из сообщения молдавского МИД, официальный Кишинёв решительно осуждают подобные заявления, прозвучавшие из уст врио главы региона, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности республики.

Такие заявления совершенно неприемлемы

– заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, потребовав от Васнецова дать объяснения словам Сальдо.

Напомним, что Владимир Сальдо прокомментировал обстрел киевским режимом мостов между Крымом и Херсонской областью, подчеркнув, что за этим последует довольно серьёзный ответ со стороны ВС РФ. При этом чиновник упомянул о мостах в Одесской области и населённом пункте Джурджулешты – селе в Кагульском районе Молдавии, где расположен международный порт. По его словам, все они находились в составе Украины, однако были переданы Молдове экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

В ночь на четверг украинские боевики нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи село Чонгара. На Чонгарском мосту были найдены осколки ракеты с французской маркировкой.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:30
    -1
    Мир сходит с ума... молдовашки снова показывают свое истинное лицо... забулдыги яблочные
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 16:34
      -1
      Цитата: Buyan
      Мир сходит с ума... молдовашки снова показывают свое истинное лицо... забулдыги яблочные

      да, но пнуть медведя не отказывают себе в удовльствии, вот к чему приводит соплежуцство и не выполнение своих обещаний
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:34
    +1
    МИДЕИ Молдории конечно наглы.
    Но и Сальдо не мешало бы согласовывать свои реплики.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 16:38
      -1
      Кое-кому не мешало бы выполнять свои обещания и угрозы. Сальдо и так неважно выглядит после сдачи Херсона под неотшумевшие кремлёвские фанфары по случаю принятия Херсона в состав России.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:35
    0
    Джурджулешты у молдавии надо забрать. Эта сделка (обмен на кусок территории Паланка) не закончилась. мУльдуване кинули гниломордого , забрав Джурджулешты и не передав Паланку. Да и на счёт шельфа Возле Змеинного , тоже надо оспорить законность. Итоги 2-й мировой войны нарушены.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:41
    0
    мамалыжники совсем офигели, их кто трогал?!
    да коли это будет продолжаться, когда уже за подобные эскапады "министров" недогосударств будет реальный жесткий ответ?!!!
    газ отключить, всех гастриков на родину