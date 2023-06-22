В МИД Молдавии был вызван посол РФ из-за высказываний врио губернатора Херсонской области по поводу возможного ответа за удар по Чонгарскому мосту

Такие заявления совершенно неприемлемы

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) вызвало посла Российской Федерации в Республике Молдова Олега Васнецова из-за заявления, сделанного врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо о применении ответных мер за обстрел Чонгарского моста в Крыму. Об этом сообщил советник по связям с общественностью главы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.Как следует из сообщения молдавского МИД, официальный Кишинёв решительно осуждают подобные заявления, прозвучавшие из уст врио главы региона, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности республики.– заявили во внешнеполитическом ведомстве страны, потребовав от Васнецова дать объяснения словам Сальдо.Напомним, что Владимир Сальдо прокомментировал обстрел киевским режимом мостов между Крымом и Херсонской областью, подчеркнув, что за этим последует довольно серьёзный ответ со стороны ВС РФ. При этом чиновник упомянул о мостах в Одесской области и населённом пункте Джурджулешты – селе в Кагульском районе Молдавии, где расположен международный порт. По его словам, все они находились в составе Украины, однако были переданы Молдове экс-президентом Украины Виктором Ющенко.В ночь на четверг украинские боевики нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи село Чонгара. На Чонгарском мосту были найдены осколки ракеты с французской маркировкой.