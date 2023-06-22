Береговая охрана США: Запасы кислорода на американском батискафе «Титан» закончились

Туристический батискаф «Титан», который пропал несколько дней назад, найти так и не удалось, а из береговой охраны США звучат тревожные сообщения.Согласно данным береговой охраны США, запасы кислорода на подводном аппарате должны были закончиться в 7:08 по североамериканскому восточному времени, что соответствует 14:08 по Москве. Такие выводы сделаны экспертами основываясь на количестве кислорода в батискафе, времени его пропажи и количестве находившихся на нём людей.В распространённой ранее информации отмечалось, что кислорода на «Титане» хватит только до 6:30 (13:30 мск) четверга, но позже представитель береговой охраны заявил, что в запасе есть ещё 38 минут.Исходя из этой информации предполагается, что члены экипажа, которых было пятеро, погибли.Однако, по мнению некоторых экспертов, всё же сохраняется хрупкая надежда на то, что запасы кислорода ещё остаются. При определенных действиях их можно растянуть и, кроме того, оценки расхода кислорода могут быть не совсем точными.Напомним, что изначально представители американских властей заявляли, что с момента погружения кислорода в батискафе должно хватить на четверо суток. Сегодня утром по времени восточного побережья США эти сутки истекли.Батискаф «Титан» направлялся к месту, где находились обломки «Титаника» - океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году.