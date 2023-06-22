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Береговая охрана США: Запасы кислорода на американском батискафе «Титан» закончились

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Береговая охрана США: Запасы кислорода на американском батискафе «Титан» закончились

Туристический батискаф «Титан», который пропал несколько дней назад, найти так и не удалось, а из береговой охраны США звучат тревожные сообщения.


Согласно данным береговой охраны США, запасы кислорода на подводном аппарате должны были закончиться в 7:08 по североамериканскому восточному времени, что соответствует 14:08 по Москве. Такие выводы сделаны экспертами основываясь на количестве кислорода в батискафе, времени его пропажи и количестве находившихся на нём людей.

В распространённой ранее информации отмечалось, что кислорода на «Титане» хватит только до 6:30 (13:30 мск) четверга, но позже представитель береговой охраны заявил, что в запасе есть ещё 38 минут.

Исходя из этой информации предполагается, что члены экипажа, которых было пятеро, погибли.

Однако, по мнению некоторых экспертов, всё же сохраняется хрупкая надежда на то, что запасы кислорода ещё остаются. При определенных действиях их можно растянуть и, кроме того, оценки расхода кислорода могут быть не совсем точными.

Напомним, что изначально представители американских властей заявляли, что с момента погружения кислорода в батискафе должно хватить на четверо суток. Сегодня утром по времени восточного побережья США эти сутки истекли.

Батискаф «Титан» направлялся к месту, где находились обломки «Титаника» - океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году.
Использованы фотографии:
Википедия/Unknown author
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30 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:55
    +7
    Были бы иследователи,ученые..По какой то технической причине-погибли.Жалко .А эти..Ну,трагедия,только для их семей.Так,решили почесать свое эго..
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:58
      +2
      Титан занял свое достойное место рядом с Титаником. good
    2. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 16:01
      0
      При чем здесь эго, вам неужели не хотелось бы опустился например к Бисмарку, просто у них была возможность
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:07
        +5
        Нет,не хотелось бы.Только потому,что чувствую ответственность перед близкими и степень риска
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:15
        +1
        Цитата: Ryaruav
        вам неужели не хотелось бы опустился например к Бисмарку

        Та ни в жисть. Времена Пикара и Кусто канули в лету. Даже сейчас это очень дорого, опасно и абсолютно бессмысленно.
        Сейчас подводные беспилотники могут сами это делать.
        Хотели адреналина - могли в Вагнер записаться.
      3. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 16:37
        0
        Сразу вспомнился фильм про Альпинистов погибших на Эвересте, кажется он так и назывался "Эверест" 2015г. Одни погружаются в океан на 4000м другие поднимаются на гору высотой 10000м, и всё это может закончится трагедией.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 16:03
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Были бы иследователи,ученые..По какой то технической причине-погибли.Жалко .А эти..Ну,трагедия,только для их семей.Так,решили почесать свое эго..

      Ну это был их выбор. Этот батискаф не был сертифицирован, и глубина его погружения 4 км.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:00
    +3
    как корабль назовешь, так он и поплывет
    1. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 16:39
      0
      Корабли ходят, плавает не что другое)
  3. _просто
    _просто Сегодня, 16:00
    -1
    В первый и в последний рейс... Мистическое совпадение.
    1. Snay
      Snay Сегодня, 16:26
      0
      Вообще-то он 35 раз уже к титанику спускался до этого..
  4. Седов
    Седов Сегодня, 16:03
    0
    Сначала его ещё найти нужно, перебросить оперативно в квадрат технику для подъема и поднимать в течении нескольких часов, чтобы у людей кессонка не случилась. По-этому, тут разница оценок плюс-минус час запаса кислорода уже не скажется. Спасти уже навряд ли удастся. В рулетку сыграли с судьбой - посмотрели на останки Титаника, да там и остались. Море ошибок не прощает. Тщательнее погружение готовить надо было, и батискаф не с джойстиком за 30 баксов.
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 16:11
      +2
      поднимать в течении нескольких часов, чтобы у людей кессонка не случилась.

      Неправда Ваша!
      Давление в батискафе равно забортному. Можно поднимать быстро. А декомпрессию пройти на борту.
      Только вот как его хм... протеряли? Он должен быть накрепко принайтован шкертиком с судну - носителю.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 16:36
        0
        Давление в батискафе равно забортному.
        Зачем он тогда нужен belay ?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 16:44
          0
          Цитата: Болторез
          Давление в батискафе равно забортному.
          Зачем он тогда нужен belay ?

          Вот кстати да, а зачем? what
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:03
    +1
    Хоть там и буржуи толстосумные, но желаю им быть спасенными!
  6. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:07
    0
    Курск на 100 лежал... тут 3 км... подтянуть в такие сроки технику невозможно.
    Да имхо уже когда связь пропала. Это не подлогка с почи с 10 герметичных отсеков.
    Что сказать могу. Великой фразой... Бойся своих желаний
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 16:26
      -2
      Цитата: Enceladus
      Курск на 100 лежал... тут 3 км... подтянуть в такие сроки технику невозможно.
      Да имхо уже когда связь пропала. Это не подлогка с почи с 10 герметичных отсеков.

      С Курском до сих пор не понятно. Помощь Курску могла быть оказана в первые двое суток. Проблема была не в глубине, а в том, чтобы в вскрыть....... Сколько времени держали запрет на вскрытие корпуса Курска? Ждали, пока все внутри окочурятся?

      Ситуации абсолютно разные.
      Если хотят спасти, а не угробить, надежда ещё не потеряна окончательно. Поиск ещё не отменен!

      Вспоминается давняя, ещё предвоенная (1941) история с поисками истребителя, упавшего зимой в Подмосковье....
      Тогдашний ком. Рычагов потыркался для порядка да и отменил поиск упавшего самолёта. А потом местные колхозники нашли самолёт и мёртвого лётчика. Который вёл дневник до самой смерти. Он прожил неделю... Пока не замёрз ночью. Это называется: "помощь по нашему".... Помер Максим, да и хрен с ним.
  7. Комментарий был удален.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:12
    0
    Если правда, то что пишут об этом пепелаце, то очень возможно, что произошла потеря герметичности и акванавты погибли мгновенно.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:34
      0
      Цитата: Румaтa
      Если правда, то что пишут об этом пепелаце, то очень возможно, что произошла потеря герметичности и акванавты погибли мгновенно.

      Скорее всего. Ведь должна же быть на подобном девайсе возможность аварийного всплытия. Если не воспользовались, значит уже некому было привести её в действие.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 16:14
    0
    Я удивился почему это недоразумение называют батискафом. У батискафа прочный сферический корпус, а на этой каракатице огурец, т.е. две полусферы соединены цилиндром. Его должно было раздавить при погружении давно
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:15
    0
    это все что нужно знать про военно-морские технологии матрасни
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:18
    0
    Такой аппарат вполне мог быть на страховочном кабеле. Даже на двух.
    + электричество, связь, даже кислород.
    А если каждые метров 100...200 крепить к кабелю небольшой буй, то в Марианскую впадину нырнуть не проблема.
    Одно непонятно. Зачем на этом пепелаце люди нужны?))))
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: Румaтa
      Одно непонятно. Зачем на этом пепелаце люди нужны?))))

      Ну а зачем туристов на МКС возят? Попутный заработок.
  12. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 16:18
    +1
    Да уж, организаторы в прямом смысле подмочили себе репутацию
  13. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:20
    0
    Как вы яхту назовёте, так она и поплывет.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:20
    +2
    Место гибели судна по морской традиции считается могилой: они пришли к мёртвым; те забрали их к себе...
  15. михаил3
    михаил3 Сегодня, 16:29
    +1
    Оболочка батискафа была углепластиковая. Углепластик получают, мотая его лентами на основу. То есть материал в принципе неоднороден, как ни старайся его ламинировать. А вода давит на всю поверхность абсолютно одинаково, благодаря свойству сплошности. Достаточно в одном единственном месте возникнуть ничтожной разнице в приложенной силе, когда один участок поверхности сопротивляется давлению хоть немного не так, как остальные, и поверхность будет разрушена.
    Создание батискафов и батисфер из принципиально неоднородных материалов - безумие....
  16. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:33
    0
    Умные вроде люди, несомненно умные. При своих огромных возможностях выбрать эту сомнительную авантюру?! Слов нет.
  17. PMA
    PMA Сегодня, 16:34
    +1
    Цитата: Седов
    поднимать в течении нескольких часов, чтобы у людей кессонка не случилась.

    О какой кессонке Вы говорите? В обитаемой зоне батискафа поддерживается обычное атмосферное давление. Это не акваланг, где в легкие подается смесь под давлением, равным давлению окружающей среды. Поэтому кессонная болезнь при работе батискафа невозможна. Если, конечно, он исправен.