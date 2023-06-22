Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса поехать на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться

Действия киевского режима вызывают все больше вопросов у адекватных представителей международной общественности. Например, председатель Международного Олимпийского Комитета Томас Бах удивляется причиной запрета украинским руководством участия своих спортсменов в тех соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Белоруссии.Украинские спортсмены сейчас лишены возможности соревноваться там, где участвуют, кроме них, россияне и белорусы.- подчеркивает Томас Бах.Кроме того, Бах удивляется, почему украинским спортсменам можно участвовать в соревнованиях по отдельным дисциплинам и нельзя соревноваться в других дисциплинах. Таких примеров много. Например, в соревнованиях по фехтованию украинский спортсмен может участвовать в одном турнире, а его коллега лишен возможности побороться за первенство в другом турнире.Интересно, что против такой политики украинских властей ранее выступали многие спортсмены – и иностранные, и украинские в том числе. Сам Бах неоднократно выступал против дискриминации в спорте и подчеркивал, что он хочет добиться возвращения к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.