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Глава МОК удивлен запретом Украиной участия своих спортсменов в соревнованиях, где присутствуют представители России

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Глава МОК удивлен запретом Украиной участия своих спортсменов в соревнованиях, где присутствуют представители России

Действия киевского режима вызывают все больше вопросов у адекватных представителей международной общественности. Например, председатель Международного Олимпийского Комитета Томас Бах удивляется причиной запрета украинским руководством участия своих спортсменов в тех соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Белоруссии.


Украинские спортсмены сейчас лишены возможности соревноваться там, где участвуют, кроме них, россияне и белорусы.

Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса поехать на Олимпиаду 2024 года, а свой народ — возможности ими гордиться

- подчеркивает Томас Бах.

Кроме того, Бах удивляется, почему украинским спортсменам можно участвовать в соревнованиях по отдельным дисциплинам и нельзя соревноваться в других дисциплинах. Таких примеров много. Например, в соревнованиях по фехтованию украинский спортсмен может участвовать в одном турнире, а его коллега лишен возможности побороться за первенство в другом турнире.

Интересно, что против такой политики украинских властей ранее выступали многие спортсмены – и иностранные, и украинские в том числе. Сам Бах неоднократно выступал против дискриминации в спорте и подчеркивал, что он хочет добиться возвращения к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.
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14 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:27
    +3
    Я тоже удивлен позицией МОК, которая требует от спортменов и тренеров России осуждения своей страны для участия в международных соревнованиях.
    Про ВАДа уже не говорю.
    Олимпийский спорт стал политизирован...он уже не обьединяет людей.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 15:35
      +1
      А когда он обьединял то. Гитлеру олимпиаду дали тоже изза политики. Остальное взятками решалось потихому кому олимпиады проводить.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:30
    0
    Таких примеров много. Например, в соревнованиях по фехтованию украинский спортсмен может участвовать в одном турнире, а его коллега лишен возможности

    Я вот не удивлен, а он удивлен. Пора бы знать, что человек одевший кастрюлю на голову, уже не думает.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 16:19
      0
      Я вот не удивлен, а он удивлен.
      Я вот больше удивлен, что украинским спортсменам повестки от военкоматов не приходят. Вместе с группой захвата и ударами по почкам от них же. Как это все приходит на улицах и в домах для обычных людей.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:33
    +1
    Это они об кармане беспокоются. Запад на хайпе от укров, их участие дает просмотры рекламу и прочее мок, нет укров-упс асматики неинтересны так, а наших непускают сами, еще и до китайцев докапываются по темже граблям с родченковым. И кто смотреть то будет? Караул вокзал с бабосом мимо пролетает
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:36
    +1
    Спорт во всём мире уже давно просто бизнес. Со всеми вытекающми: конкуренцией, пожиранием слабых и т.д.
    Так к нему и следует относиться. И не ждать чудес.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    -1
    От этого сучёнка у меня грамотка на память.Чтобы у этого недоумка олимпиада в париже прошла с огоньком в прямом смысле.
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 15:43
    0
    Так называемые международные организации ждет пересоздание, некоторые глубокое реформирование. А чиновников этих организаций люстрация (не путать с кострацией!).
  7. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 15:44
    0
    Председатель Международного Олимпийского Комитета Томас Бах удивляется причиной запрета украинским руководством участия своих спортсменов в тех соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России и Белоруссии.
    Не удивлен. У меня сокурсник по училищу с Кличко в свое время бился, причем удачно (для того нет). Вы представляете, какой бы был международный скандал, если бы Серега сегодня ему физиономию начистил??? lol
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:52
    -1
    Цитата: Леха с Андроида.
    Я тоже удивлен позицией МОК, которая требует от спортменов и тренеров России осуждения своей страны для участия в международных соревнованиях.
    Про ВАДа уже не говорю.
    Олимпийский спорт стал политизирован...он уже не обьединяет людей.

    Все хуже. Спорт умирает как вид.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 16:23
      0
      Все хуже. Спорт умирает как вид.
      Потому что это явление не жизнеспособно само по себе. Оно должно подпираться гораздо более массовой физкультурой. Так было в СССР. Потому и результаты в спорте были на лицо.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:56
    0
    Большой спорт давно вляпался в политику и крупные доходы.
    Но это и ихних, и наших касается.
    И вообще... 1936 год наверное стал тем пунктом, после которого международный спорт покатился под бренемем политики
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:59
    0
    То что спортсмены одной страны по политическим причинам бойкотируют Олимпиаду уже было и не однократно, странно, что он удивлен, историю игр кому не знать, как не ему, а вот то, что в Олимпийских играх принимают участие трансгендеры и прочая ЛГБТ он не удивлен? Тяжелая атлетика, бокс, фигурное катание, особенно парное "голубое", художественная гимнастика, про синхронное плавание я уже молчу, группа "оно" будут с нашими девочками одной раздевалкой пользоваться?
  11. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 16:15
    0
    гля как бахнутый научился делать глаза долбанутой совы! wassat