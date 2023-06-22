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Уничтожение «Ланцетом» РСЗО «Град» ВСУ попало в кадр

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Уничтожение «Ланцетом» РСЗО «Град» ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" системы залпового огня "Град" войск киевского режима.





Российские ударные беспилотники "Ланцет" показали чрезвычайно высокую эффективность в поражении военной техники противника. За время активного применения "Ланцетов" эти барражирующие боеприпасы стали самым настоящим кошмаром для боевиков киевского режима. При помощи БПЛА "Ланцет" успешно уничтожаются артиллерийские орудия, системы ПВО, танки и бронемашины, в том числе поставленные украинской армии западными союзниками Киева.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" выпускаются концерном "Калашников". В зависимости от модификации, они снаряжаются боевой частью массой 1 либо 3 килограмма. "Ланцет" способен развивать крейсерскую скорость 80-110 км/час. Максимальную дальность полета в зависимости от субверсии составляет 40-50 километров.

Также сообщается, что российская армия широко применяет сосредоточенные групповые удары при помощи дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения оставшихся в распоряжении боевиков киевского режима систем ПВО большой дальности, таких как, например С-300. Для этого используется тактика групповых сосредоточенных ударов с применением около десяти ударных беспилотников. Подобная тактика показала чрезвычайную эффективность в уничтожении комплексов ПВО и другой военной техники противника.

Использованы фотографии:
Wikipedia/Nickel nitride
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11 комментариев
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  1. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:57
    +1
    Какая красивая работа! Так держать
    1. Borik
      Borik Сегодня, 16:06
      0
      Нацики разбегаются как тараканы. Было бы хорошо чтоб и от разлетающихся ракет кто нибудь пострадал
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    +1
    Российские ударные беспилотники "Ланцет" показали чрезвычайно высокую эффективность в поражении военной техники противника.

    Слава те , Господи! Дошло до тупых енералов.
    А то Захаров бился головой об стенку, выставлял на выставки, пытаясь хоть на экспорт продать. Спасибо огромное Пригожину, что согласился взять на испытания в Сирию, спасибо Калашникову, что взял под своё крыло. Спасибо, что Захарова не постигла участь Левши. Захаров - это Калашников 2.0. Каждому пехотинцу по Ланцету в сутки!
    — Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.
    И с этою верностью левша перекрестился и помер.
    Мартын-Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышеву доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышев на него закричал:
    — Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся: в России на это генералы есть.
    Государю так и не сказали, и чистка все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдашнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены.
  3. KCA
    KCA Сегодня, 16:03
    0
    Какие молодцы, как услышали, так сразу бежать, а машина гори она ярким пламенем
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:04
    +2
    Не первое видео, на котором бандерлоги ломятся в сторону от техники при подлете нашего БПЛА. У Ланцета электродвигатель и что там за шум такой, что шаровары его слышат и успевают свалить? С Геранями там все понятно - двигатель от мопеда и без глушителя, а тут такой сильный аэродинамический шум?
  5. Световит
    Световит Сегодня, 16:12
    +1

    Ещё какие-то укровундервафли пускают фейерверки.
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:13
    0
    Не смотря на то,что текст моего комментария слишком короткий - Красота! Отличная работа! good
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:15
    0
    Уничтожение «Ланцетом» РСЗО «Град» ВСУ попало в кадр

    Кто предупредил укропов, что они так ломанулись от машины?
  8. sasha_cho
    sasha_cho Сегодня, 16:15
    +1
    Свинки Пеппы разбежались ( не понравился подарок
  9. Kiring
    Kiring Сегодня, 16:17
    +1
    Красиво!
    Но мне почему-то показалось что при съемке с ланцета он подлетает под углом 90 градусов к граду, даже немножко из передней полусферы и бьет точненько в красную канистру. А на съемке сверху он влетает практически в зад граду.
    Интересная оптическая иллюзия
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:29
    0
    Чубатые, как и положено- разбежались. Но советская техника продолжила стрелять. Правда куда- не ясно.)