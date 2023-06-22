В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" системы залпового огня "Град" войск киевского режима.
Российские ударные беспилотники "Ланцет" показали чрезвычайно высокую эффективность в поражении военной техники противника. За время активного применения "Ланцетов" эти барражирующие боеприпасы стали самым настоящим кошмаром для боевиков киевского режима. При помощи БПЛА "Ланцет" успешно уничтожаются артиллерийские орудия, системы ПВО, танки и бронемашины, в том числе поставленные украинской армии западными союзниками Киева.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" выпускаются концерном "Калашников". В зависимости от модификации, они снаряжаются боевой частью массой 1 либо 3 килограмма. "Ланцет" способен развивать крейсерскую скорость 80-110 км/час. Максимальную дальность полета в зависимости от субверсии составляет 40-50 километров.
Также сообщается, что российская армия широко применяет сосредоточенные групповые удары при помощи дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения оставшихся в распоряжении боевиков киевского режима систем ПВО большой дальности, таких как, например С-300. Для этого используется тактика групповых сосредоточенных ударов с применением около десяти ударных беспилотников. Подобная тактика показала чрезвычайную эффективность в уничтожении комплексов ПВО и другой военной техники противника.