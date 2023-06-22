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В Харькове к девочке-подростку, которая поддерживает Россию, нагрянула полиция

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В Харькове к девочке-подростку, которая поддерживает Россию, нагрянула полиция

На днях на Украине разгорелся очередной скандал. Девочка-подросток из Харькова выкладывала в соцсетях ролики, в которых выражала поддержку России и демонстрировала символы Харьковской Народной Республики.


Напомним, что ХНР была провозглашена 7 апреля 2014 года харьковскими активистами. Но, в отличие от ЛДНР, которые уже стали частью России, республика просуществовала совсем недолго.

Стоит отметить, что девочку, осмелившуюся во всеуслышание высказывать свою пророссийскую позицию, разыскивали всем скопом – полиция, СБУ и украинские националисты.

Как сообщает ряд украинских ТГ-каналов, подростка нашли. Сегодня домой к 14-летней девочке и ее матери нагрянула полиция. В постах публикуются фотографии с рисунками подростка, на которых изображены символы России, СССР и несостоявшейся (на данный момент) ХНР.



Между тем сами авторы сообщений сомневаются, что правоохранители смогут по закону наказать девочку, так как она несовершеннолетняя. В то же время пропагандисты «смакуют» подробности, как теперь страшно матери подростка.

Стоит добавить, что опасения и даже страх мамы 14-летней харьковчанки вполне оправданы. Ведь законодательные ограничения едва ли станут помехой для украинских националистов.

За время СВО уже не раз встречались факты расправы боевиков из националистических формирований и СБУ над пророссийски настроенными мирными гражданами. Так было в Изюме, Балаклее, Херсоне и других населенных пунктах, которые были вынуждены покинуть ВС РФ.
Использованы фотографии:
первое фото носит иллюстрационный характер
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:10
    +4
    Желаю этой семье пережить все это...Причин,почему не уехали-не принимаются.Этих людей необходимо было защищать всеми средствами
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:24
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Желаю этой семье пережить все это...Причин,почему не уехали-не принимаются.Этих людей необходимо было защищать всеми средствами

      Вот и возникает вопрос: почему РФ до сих пор не прикрыла своих своим клрылом. am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:37
        0
        Терзают нехорошие подозрения..Люди равные друг другу.Но есть ровнее и ближе( по разным причинам,в том числе и меркантильным).А что с этой женщины и девочки может взять власть?Разве что налоги.Мораль и принципы уже похоже не интересны.
      2. olegfbi
        olegfbi Сегодня, 16:38
        -1
        Кого можем и как можем, всех прикрываем!!!
        Но не забывайте - ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!!!
        Перечитайте "Тихий Дон" Шолохова и Вы поймёте, что разницы нет никакой в событиях. Ну имена\фамилии другие, вместо винтовки Мосина применяется АК-74 ..., но это всё НЕ важно!!! Суть событий и людских судеб одинаковая!!!
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:13
    +7
    За что я, русский, должен извиняться?
    За то, что мир я от фашизма спас?
    За то, что не хочу я притворяться,
    Что верю в то,что Запад любит нас?
    За то, что разгромил Наполеона?
    За то, что в космос первым полетел?
    Или за то, что кто-то беспардонно
    Мою страну унизить захотел…???
    За то, что за Донбасс я умираю?
    За то, что дал вам уголь, нефть и газ?
    За что мне извиняться я не знаю,
    Но извинений жду как раз от вас!!!
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 16:42
      0
      Но извинений жду как раз от вас!!!

      Дождёшься от них! Только если дубиной по маковке да поперёк спины и без жалости - тогда может быть!
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 16:47
      0
      львы в России бывают только в зоопарке
      перелогинься sad
      предлагаю если любишь английский - bear
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:13
    +7
    Вот эту девочку и ее мать надо спасать Путину любыми средствами, а не медведчука
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:16
    +2
    Видно правильные книги она читала. Спасибо родителям, за воспитание ребёнка.Этот ребёнок оказался смелей и порядочней всяких Януковичей и медведчуков. Надо спасать.
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 16:17
    +1
    Зачем, зачем девочка выложила всё это в сеть?! Ведь упыри же вокруг...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Зачем, зачем девочка выложила всё это в сеть?! Ведь упыри же вокруг...

      Боязнь упырей страшнее по последствиям чем сами упыри. hi
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:32
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Зачем, зачем девочка выложила всё это в сеть?!

      а зачем её сверстники расклеивали листовки во время первой нацистской оккупации, взрывали стреляли, передавали развед данные?!
      низкий поклон её Родителям
    3. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 16:37
      -3
      Зачем, зачем девочка выложила всё это в сеть?! Ведь упыри же вокруг...

      У ребенка психические отклонения, она не может отвечать за свои действия. Тут спрашивать надо с тех, кто ради лишней пустопорожней новости первым выложил ее у себя на канале, откуда потянули все остальные. Ума нет. Испортили людям жизнь.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 16:39
        0
        Цитата: Гнусный скептик
        У ребенка психические отклонения

        это вы с чего взяли?!!!!!
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:17
    0
    А ведь удобно всем этим "захистникам" воевать с детьми,а не в окопах...вроде и при "делах" и безопасно и не страшно,дети сдачи не смогут дать.......(странная какая то цензура -слово у ро ды удалила)...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:35
      0
      Цитата: HAM
      А ведь удобно всем этим "захистникам" воевать с детьми,а не в окопах...вроде и при "делах" и безопасно и не страшно,дети сдачи не смогут дать.......

      Вот тут и возникает вопрос: кто если не мы?
      Не первый раз в истории он возникает.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 16:19
    -1
    Девочка-подросток из Харькова выкладывала в соцсетях ролики, в которых выражала поддержку России и демонстрировала символы Харьковской Народной Республики.

    Это было весьма глупо с её стороны. Жаль что родители не объяснили ей основы интернет гигиены.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:33
      +1
      Цитата: Хорон
      Это было весьма глупо с её стороны.

      иногда лучше промолчать,
      а иногда молчать НЕЛЬЗЯ
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:40
        +1
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Хорон
        Это было весьма глупо с её стороны.

        иногда лучше промолчать,
        а иногда молчать НЕЛЬЗЯ

        Это работает в обе стороны. Что вы будете говорить о тех, кто поджигает военкоматы у нас и пишет гадости о нашей армии? Тоже скажете что они герои? fool
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:24
    -1
    Нынче грань между храбростью и глупостью особенно зыбка. Пользы такой фанатизм не принес ни копейки, а вот геморрой для девочки и ее семьи будет знатным.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:28
    -1
    Авторы!
    Вы почерк на фотографии видите? Рисунки видите?
    Это ж не 14 лет. Так пишут и рисуют в 6-9 лет.
    Или это не фото доказательства, а мура СБУшная.
    Или это Авторская... Фантазия
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:29
    0
    Между тем сами авторы сообщений сомневаются, что правоохранители смогут по закону наказать девочку, так как она несовершеннолетняя.
    когда возраст или пол останавливал этих мразей?!
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:38
    0
    Надеюсь, наши вытащат девушку и мать из этого гадюшника. Обменяют на каких-нибудь упырей.