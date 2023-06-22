В Харькове к девочке-подростку, которая поддерживает Россию, нагрянула полиция

На днях на Украине разгорелся очередной скандал. Девочка-подросток из Харькова выкладывала в соцсетях ролики, в которых выражала поддержку России и демонстрировала символы Харьковской Народной Республики.Напомним, что ХНР была провозглашена 7 апреля 2014 года харьковскими активистами. Но, в отличие от ЛДНР, которые уже стали частью России, республика просуществовала совсем недолго.Стоит отметить, что девочку, осмелившуюся во всеуслышание высказывать свою пророссийскую позицию, разыскивали всем скопом – полиция, СБУ и украинские националисты.Как сообщает ряд украинских ТГ-каналов, подростка нашли. Сегодня домой к 14-летней девочке и ее матери нагрянула полиция. В постах публикуются фотографии с рисунками подростка, на которых изображены символы России, СССР и несостоявшейся (на данный момент) ХНР.Между тем сами авторы сообщений сомневаются, что правоохранители смогут по закону наказать девочку, так как она несовершеннолетняя. В то же время пропагандисты «смакуют» подробности, как теперь страшно матери подростка.Стоит добавить, что опасения и даже страх мамы 14-летней харьковчанки вполне оправданы. Ведь законодательные ограничения едва ли станут помехой для украинских националистов.За время СВО уже не раз встречались факты расправы боевиков из националистических формирований и СБУ над пророссийски настроенными мирными гражданами. Так было в Изюме, Балаклее, Херсоне и других населенных пунктах, которые были вынуждены покинуть ВС РФ.