Ударный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет

В Белоруссии жесткую посадку совершил ударный вертолет Ми-24, инцидент произошел в районе города Ивацевичи в Барановичском районе Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.Согласно сообщению, в районе 13:30 вертолет Ми-24 аварийно приземлился, экипаж остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. На место сразу же выехали экстренные службы и медики, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия. Судя по фото с места происшествия, вертолет хотя и не загорелся, восстановлению уже не подлежит. На земле в результате аварии никаких разрушений нет, пострадавших тоже.Информация о происшествии сначала была распространена экстренными службами района, затем ее подтвердили в белорусском военном ведомстве.- говорится в сообщении.В Минобороны Белоруссии не раскрывают принадлежность вертолета, но ряд белорусских и российских ресурсов предполагает, что это могла быть российская машина, входящая в объединенную группировку войск Союзного государства. На борту машины видна звезда, как на российской боевой технике.Причины происшествия пока не установлены, этим займется специальная комиссия.