Военное обозрение
Войти Регистрация

Ударный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

5
Ударный вертолёт Ми-24 совершил жёсткую посадку в Барановичском районе Белоруссии

В Белоруссии жесткую посадку совершил ударный вертолет Ми-24, инцидент произошел в районе города Ивацевичи в Барановичском районе Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.


Согласно сообщению, в районе 13:30 вертолет Ми-24 аварийно приземлился, экипаж остался жив, но получил травмы различной степени тяжести. На место сразу же выехали экстренные службы и медики, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия. Судя по фото с места происшествия, вертолет хотя и не загорелся, восстановлению уже не подлежит. На земле в результате аварии никаких разрушений нет, пострадавших тоже.

Информация о происшествии сначала была распространена экстренными службами района, затем ее подтвердили в белорусском военном ведомстве.

Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет

- говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии не раскрывают принадлежность вертолета, но ряд белорусских и российских ресурсов предполагает, что это могла быть российская машина, входящая в объединенную группировку войск Союзного государства. На борту машины видна звезда, как на российской боевой технике.

Причины происшествия пока не установлены, этим займется специальная комиссия.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:16
    +1
    Самое главное-военлеты живы и нет жертв и разрушений.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:25
      0
      Да. Главное что люди живы. Выздоровления им скорейшего и вернуться в строй.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:25
      -1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Самое главное-военлеты живы и нет жертв и разрушений.

      Да уж. На фото вертолет всмятку, видно Боженька сохранил. А, травмы- это очень неприятно, но сейчас реабилитационная медицина совсем не то, что даже 20-30 лет назад. Аппараты и препараты качественный скачок в разы сделали.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:24
    0
    Ми-24 аварийно приземлился, экипаж остался жив

    Здорово! Это просто чудо! Чистого неба и долгих лет экипажу.
    Когда же наконец на все вертушки поставят какапульты? При малейшей неисправности шансов выжить у вертолётчиков практически нет.
  3. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 16:24
    +1
    Причины происшествия пока не установлены, этим займется специальная комиссия.

    Надеюсь, результаты опубликуют.