Мир якобы не может быть уверен на 100%, что президент России Владимир Путин не применит ядерное оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, беседуя с корреспондентом западной прессы.
По утверждению главы киевского режима, Владимир Путин якобы «угрожает миру ядерным оружием». Но если он не прекратит этого делать, считает Зеленский, то «мир» найдет способ «лишить жизнедеятельности» главу российского государства. Кроме того, украинский президент заявил, что Путин якобы «блефует», когда говорит о возможности применения ядерного оружия, но, с другой стороны, у мира нет и уверенности в том, что он его не применит.
Как мы видим, Зеленский уже прямо стал угрожать президенту России, и это при том, что на протяжении полуторагодичного конфликта на Украине ВС РФ еще ни разу не предпринимали попыток устранения главы киевского режима, хотя такие возможности, разумеется, есть. Подобные заявления Зеленского свидетельствуют о том, что он давно превратился из руководителя государства, пусть и недружественного, и даже находящегося в открытом вооруженном конфликте, в бесноватого фюрера нацистской террористической диктатуры, не стесняющегося подобных угроз и вызывающего, демонстративного поведения.
Понятно, что Зеленский делает подобные заявления с целью произвести впечатление на аудиторию. Но содержание речей главы киевского режима лишь показывает, какой в действительности является его «группа поддержки» и из кого она состоит.
Что касается риска применения Россией ядерного оружия, то он, безусловно, существует. Но лишь в том случае, если существованию России будет угрожать реальная опасность или против нее будет применено подобное оружие врагом.