Заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова (или его «двойника», если принять такую версию) о том, что пруд-охладитель Запорожской атомной электростанции якобы был заминирован российскими военными, является ложью. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с позицией МАГАТЭ.
Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) было установлено, что никто пруд-охладитель ЗАЭС не менял. Но агентство утверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри. Это было сделано, по сообщению службы безопасности станции, в целях обороны стратегически важного объекта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Грсси подчеркнул, что основные функции безопасности Запорожской АЭС российской стороной не нарушены. АЭС, по его словам, собирается вновь начать откачивать воду из пруда-охладителя. Бассейны ЗАЭС пополняются посредством откачки воды из дренажной системы.
В настоящее время Запорожская АЭС рассчитывает пополнить напорный канал Запорожской ТЭС. Для этого есть два пути – или откачка воды из входного канала Запорожской ТЭС, или откачка воды из водоема в порту Запорожской АЭС. Несколько месяцев назад этот водоем создали, углубив дно порта для сохранения количества воды на случай снижения уровня воды в водохранилище.
Напомним, что сегодня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, якобы по данным СБУ, Россия собирается устроить «теракт» на Запорожской АЭС. Естественно, России такое действие незачем, а вот киевский режим вполне способен на любую провокацию.