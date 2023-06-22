МАГАТЭ не подтвердило «минирование» ВС РФ пруда-охладителя Запорожской АЭС, о чем заявлял глава украинской разведки

Заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова (или его «двойника», если принять такую версию) о том, что пруд-охладитель Запорожской атомной электростанции якобы был заминирован российскими военными, является ложью. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с позицией МАГАТЭ.Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) было установлено, что никто пруд-охладитель ЗАЭС не менял. Но агентство утверждает, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри. Это было сделано, по сообщению службы безопасности станции, в целях обороны стратегически важного объекта.Глава МАГАТЭ Рафаэль Грсси подчеркнул, что основные функции безопасности Запорожской АЭС российской стороной не нарушены. АЭС, по его словам, собирается вновь начать откачивать воду из пруда-охладителя. Бассейны ЗАЭС пополняются посредством откачки воды из дренажной системы.В настоящее время Запорожская АЭС рассчитывает пополнить напорный канал Запорожской ТЭС. Для этого есть два пути – или откачка воды из входного канала Запорожской ТЭС, или откачка воды из водоема в порту Запорожской АЭС. Несколько месяцев назад этот водоем создали, углубив дно порта для сохранения количества воды на случай снижения уровня воды в водохранилище.Напомним, что сегодня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, якобы по данным СБУ, Россия собирается устроить «теракт» на Запорожской АЭС. Естественно, России такое действие незачем, а вот киевский режим вполне способен на любую провокацию.