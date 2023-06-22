Контрнаступление украинской армии "займет время" из-за того, что российское командование тоже подготовились к нему, что "замедляет продвижение". Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.В ходе интервью британскому изданию The Guardian глава украинского правительства подчеркнул, что командование ВСУ планирует "проводить очень умные наступательные операции", направленные на "освобождение всех территорий", перешедших под контроль России.По словам Шмыгаля, контрнаступление украинской армии "представляет собой ряд боевых операций", целью которых является прорыв укрепленных рубежей российской армии, однако его ход существенно замедляется из-за того, что ВС РФ основательно подготовились к нему, оборудовав мощные укрепления и минные поля.Ранее в интервью еще одному британскому изданию ВВС глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что контрнаступление ВСУ проходит "медленнее, чем хотелось бы".Зеленский также сравнил украинское наступление с голливудским фильмом, в котором события происходят стремительно, добавив, что всем, рассчитывающим на скорые результаты, придется подождать.Украинский президент также уже традиционно заявил об отказе садиться за стол переговоров, пока российские войска находятся на территории его страны. Стоит отметить, что в настоящее время никто и не предлагает киевскому режиму какие-либо переговоры, особенно после грубого нарушения украинской стороной любых когда-либо достигнутых договоренностей.