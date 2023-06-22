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Украинский премьер-министр: Наступление ВСУ «займет время», потому что российская армия также подготовилась

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Украинский премьер-министр: Наступление ВСУ «займет время», потому что российская армия также подготовилась

Контрнаступление украинской армии "займет время" из-за того, что российское командование тоже подготовились к нему, что "замедляет продвижение". Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.


В ходе интервью британскому изданию The Guardian глава украинского правительства подчеркнул, что командование ВСУ планирует "проводить очень умные наступательные операции", направленные на "освобождение всех территорий", перешедших под контроль России.

По словам Шмыгаля, контрнаступление украинской армии "представляет собой ряд боевых операций", целью которых является прорыв укрепленных рубежей российской армии, однако его ход существенно замедляется из-за того, что ВС РФ основательно подготовились к нему, оборудовав мощные укрепления и минные поля.

Ранее в интервью еще одному британскому изданию ВВС глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что контрнаступление ВСУ проходит "медленнее, чем хотелось бы".

Зеленский также сравнил украинское наступление с голливудским фильмом, в котором события происходят стремительно, добавив, что всем, рассчитывающим на скорые результаты, придется подождать.

Украинский президент также уже традиционно заявил об отказе садиться за стол переговоров, пока российские войска находятся на территории его страны. Стоит отметить, что в настоящее время никто и не предлагает киевскому режиму какие-либо переговоры, особенно после грубого нарушения украинской стороной любых когда-либо достигнутых договоренностей.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Secretary of Defense
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:07
    +2
    За границей уже карту укреплений публикуют.

  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:10
    +5
    Что- смешно.... laughing они обольщались, что мы будем сидеть и на ромашке гадать? smile
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:40
      +1
      Но разведка доложила точно!!!!
      Ттттть
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:32
        +1
        И пошел, командою взметен,
        По родной земле донецкой, луганской...
        Броневой ударный батальон.
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:17
    +1
    Главное, что у "Этих Русских" разведка работает и вовремя посылает подарки рагулям в тылу
  4. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 17:24
    +2
    что ж это за национальное правительство такое одни евреи))))
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 17:26
    +1
    Успокоил.....переговоров не будет.
    А то мы уже привыкли, что если дела ВС РФ идут не плохо, наше политическое руководство тут же заводит песню о своей открытости для переговоров......
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:27
    +2
    контрнаступление украинской армии "представляет собой ряд боевых операций", целью которых является прорыв укрепленных рубежей российской армии, однако его ход существенно замедляется из-за того, что ВС РФ основательно подготовились к нему, оборудовав мощные укрепления и минные поля.

    А Шмыгаль думал, что их хлебом с солью встречать будут?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:41
      +2
      Дорожку ковровую жовто- блакитную...... растелим.... wassat
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:42
      +2
      Не, ну минные поля - явный перебор, никакого уважения к импортной бронетехнике
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:02
        +1
        Целой неповрежденной надо брать?..... привет с кисточкой! hi не всегда получается.... smile
  7. Новик225
    Новик225 Сегодня, 17:39
    +1
    Как же так? Подготовились! Вот кто же мог такое предполагать при планировании контрнаступа?
    И, честно говоря, пока лобовые "мясные штурмы" совсем не похожи на "очень умные наступательные операции", про которые поет этот поц.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:42
    +2
    Контрнаступление украинской армии "займет время" из-за того, что российское командование тоже подготовились к нему, что "замедляет продвижение".

    И "этот" тоже на кокс подсел, как гауляйтер.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:57
    +1
    В ходе интервью британскому изданию The Guardian глава украинского правительства подчеркнул, что командование ВСУ планирует "проводить очень умные наступательные операции"

    как правило о своей умности заявляют очень недалекие личности. Психология, мать ее етить