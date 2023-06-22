Представитель МИД России ответила на заявление израильского посла на Украине об украинских нацистах

Недавно посол Израиля на Украине Михаил Бродский сделал заявление о том, что Киев имеет право на «своих героев». Под ними он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича. Слова Бродского прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По словам Захаровой, ни одна из международных организаций, занимающихся увековечением памяти о жертвах Холокоста, не удосужилась отреагировать на такое заявление израильского посла. Поэтому, отметила представитель МИД России, напоминать Бродскому о Холокосте пришлось ей.
Захарова подчеркнула, что деятельность украинских националистов носила ярко выраженный антисемитский характер. Евреев бандеровцы провозглашали одними из главных врагов, наряду с большевиками и «москалями», то есть русскими. Один из верных сподвижников Бандеры Ярослав Стецько заявлял о необходимости перенесения на Украину гитлеровских методов.
Представитель МИД России отметила, что гитлеровские нацисты и их пособники уничтожили на территории Украинской ССР около 1,4 млн лиц еврейской национальности. Признание убийц евреев «героями для украинцев» со стороны посла еврейского государства становится проблемой МИД Израиля.
Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма
- подчеркнула Захарова.
Отдельно дипломат отметила, что полным кощунством и враньем является то, что якобы с героизацией бандеровцев «ничего нельзя сделать». Такие заявления похожи на то, что говорили в 1930-е годы спонсоры фюрера Германии Адольфа Гитлера.
Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте
- заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства.
Израилю действительно стоило бы задуматься над тем, как сильно дискредитирует тему Холокоста Михаил Бродский подобным заявлением, и хотя бы подчеркнуть, что слова посла не отражают позицию еврейского государства и являются ошибочными.