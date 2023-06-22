Представитель МИД России ответила на заявление израильского посла на Украине об украинских нацистах

Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма

Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте

Недавно посол Израиля на Украине Михаил Бродский сделал заявление о том, что Киев имеет право на «своих героев». Под ними он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича. Слова Бродского прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.По словам Захаровой, ни одна из международных организаций, занимающихся увековечением памяти о жертвах Холокоста, не удосужилась отреагировать на такое заявление израильского посла. Поэтому, отметила представитель МИД России, напоминать Бродскому о Холокосте пришлось ей.Захарова подчеркнула, что деятельность украинских националистов носила ярко выраженный антисемитский характер. Евреев бандеровцы провозглашали одними из главных врагов, наряду с большевиками и «москалями», то есть русскими. Один из верных сподвижников Бандеры Ярослав Стецько заявлял о необходимости перенесения на Украину гитлеровских методов.Представитель МИД России отметила, что гитлеровские нацисты и их пособники уничтожили на территории Украинской ССР около 1,4 млн лиц еврейской национальности. Признание убийц евреев «героями для украинцев» со стороны посла еврейского государства становится проблемой МИД Израиля.- подчеркнула Захарова.Отдельно дипломат отметила, что полным кощунством и враньем является то, что якобы с героизацией бандеровцев «ничего нельзя сделать». Такие заявления похожи на то, что говорили в 1930-е годы спонсоры фюрера Германии Адольфа Гитлера.- заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства.Израилю действительно стоило бы задуматься над тем, как сильно дискредитирует тему Холокоста Михаил Бродский подобным заявлением, и хотя бы подчеркнуть, что слова посла не отражают позицию еврейского государства и являются ошибочными.