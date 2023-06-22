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Представитель МИД России ответила на заявление израильского посла на Украине об украинских нацистах

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Представитель МИД России ответила на заявление израильского посла на Украине об украинских нацистах

Недавно посол Израиля на Украине Михаил Бродский сделал заявление о том, что Киев имеет право на «своих героев». Под ними он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича. Слова Бродского прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.


По словам Захаровой, ни одна из международных организаций, занимающихся увековечением памяти о жертвах Холокоста, не удосужилась отреагировать на такое заявление израильского посла. Поэтому, отметила представитель МИД России, напоминать Бродскому о Холокосте пришлось ей.

Захарова подчеркнула, что деятельность украинских националистов носила ярко выраженный антисемитский характер. Евреев бандеровцы провозглашали одними из главных врагов, наряду с большевиками и «москалями», то есть русскими. Один из верных сподвижников Бандеры Ярослав Стецько заявлял о необходимости перенесения на Украину гитлеровских методов.

Представитель МИД России отметила, что гитлеровские нацисты и их пособники уничтожили на территории Украинской ССР около 1,4 млн лиц еврейской национальности. Признание убийц евреев «героями для украинцев» со стороны посла еврейского государства становится проблемой МИД Израиля.

Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма

- подчеркнула Захарова.

Отдельно дипломат отметила, что полным кощунством и враньем является то, что якобы с героизацией бандеровцев «ничего нельзя сделать». Такие заявления похожи на то, что говорили в 1930-е годы спонсоры фюрера Германии Адольфа Гитлера.

Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте

- заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства.

Израилю действительно стоило бы задуматься над тем, как сильно дискредитирует тему Холокоста Михаил Бродский подобным заявлением, и хотя бы подчеркнуть, что слова посла не отражают позицию еврейского государства и являются ошибочными.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел РФ
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34 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:56
    0
    У меня о Захаровой двоякое впечатление. Но чего у неё не отнять, так это красноречия. Всегда её высказывания "бьют не в бровь, а в глаз".
    Интересно, она сама спич свой пишет или же на неё спичисты работают?
    Просто Лавров говорит от себя и без бумажки.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:04
      0
      Очень уж она многословна. Кратко и чётко никогда не говорит.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:28
      -2
      Лавров говорит от себя и без бумажки

      Краткость-сестра таланта. Всего два слова...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:00
        -1
        Цитата: Андрей Москвин
        Лавров говорит от себя и без бумажки

        Краткость-сестра таланта. Всего два слова...

        И вообще он лучший министр иностранных дел,проскакавший всё,что можно,как и ещё один лучший министр обороны.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 17:43
      +1
      Так под укрнацистский шумок и спишут в утиль Холокост. Но тут сами евреи будут и виноваты, нечего молчать. А они не только помалкивают, но и оружие поставляют на Украину. Сталин после Победы Польшу возродил, Израиль. создал, вот не стоило этого делать.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:00
    +1
    Мадам снова разразилась спичем... лучшие слова - действия!!!! Вышлите уж кого нибудь и заблокируйте им счета
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:26
      -10
      Цитата: Buyan
      Мадам снова разразилась спичем... лучшие слова - действия!!!! Вышлите уж кого нибудь и заблокируйте им счета

      А может и её с Соловьёвым счета заблокировать и их выслать?
      Воздух бы стал чище. hi
      1. purple
        purple Сегодня, 17:37
        +2
        если бы дымка в дымке не было... воздух точно бы стал чище... за это даже Грета Тунберг топит
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:01
    +3
    Операция-прикрытие. Один сказал, второй что-то проквакал. А в это время нормальный пацан Зеленский и его папаша в Израиле скирдуют очередной лярд зелени. И никто их не трогает и не тронет.Ну а нам как всегда словесная шелуха. Ничего нового.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:01
    +8
    Мир сошёл с ума. По крайней мере некоторые евреи, которые отреклись от своего народа. Вторая фотка - просто улыбнитесь. Это русские евреи.




    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:08
      +5
      Непочатый край работы, что бы этот мир с головы на ноги поставить.......
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:34
        -1
        Ой, Вась, боюсь одни не справимся,, а китайцы труса празднуют
      2. стар
        стар Сегодня, 17:41
        0
        Непочатый край работы, что бы этот мир с головы на ноги поставить

        Это не вчера началось. Во время ВОВ американские евреи продавали Гитлеру Циклон-Б для своих немецких собратьев.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 17:50
          -1
          Цитата: стар
          Непочатый край работы, что бы этот мир с головы на ноги поставить

          Это не вчера началось. Во время ВОВ американские евреи продавали Гитлеру Циклон-Б для своих немецких собратьев.

          Блин. Жертва ЕГЭ?
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:02
    +3
    Просто бандеровцы не убили предков Бродского. А вот, если бы убили, то и такие заявления делать бы было некому.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:35
      +1
      Вот что значит - плохо сделать свою работу, результатов труда не замечают
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:07
    +3
    Таких поцев уже не перевоспитаешь ,есть только один способ-радикальный.
  7. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 17:08
    0
    Зеленский не позор еврейского народа, а герой еврейского народа. Столько бандеровцев уничтожить - это нужно постараться" — главный равин Украины.
    1. Старый Хрен
      Старый Хрен Сегодня, 17:22
      +2
      У Вас всё нормально с головой? А сколько Зеленский уничтожил славян и представителей других народов?
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:32
      -3
      Цитата: kebeskin
      Зеленский не позор еврейского народа, а герой еврейского народа. Столько бандеровцев уничтожить - это нужно постараться" — главный равин Украины.

      О, вот он где генеральный смысл и замысел. hi
  8. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:24
    0
    Может её по протоколу кто-то и слушает. Но мир уже давно не обращает внимания на жалобы МИДа РФ.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 17:29
    +2
    Про Бродского можно добавить только это:
  10. Yrec
    Yrec Сегодня, 17:32
    0
    Это означает официальную денонсацию Холокоста. Как и ползучую денонсацию всех итогов ВМВ. Прекрасные заведения а-ля Освенцим, Бухенвальд, Аушвиц пора снимать с консервации и готовить к приёму клиентов.
  11. Kollega
    Kollega Сегодня, 17:33
    +1
    Браво, Мария Владимировна! Сильно сказано.
    Похороним Бандеру заново - с евреями или без!

    Посмотреть наши СМИ и комментарии, такое впечатление, что М.В.Захарова одна за всех ведёт информационное противостояние, а остальные только обсуждают что и как она сказала... Позорище...
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 17:41
    +1
    Множество евреев служило в Вермахте, Кригсмарине и Люфтваффе., причём не только чисто германских. Много евреев вступило в сс-ские отряды на добровольной основе из других государств для борьбы с "большевизмом" и "комиссарами.
    В Швейцарии были группы евреев сотрудничавших с Абвером.
    Так что, по сути, посол еврейского государства имел ввиду и их героизацию, наверное.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:52
      -2
      Цитата: К-50
      Множество евреев служило в Вермахте, Кригсмарине и Люфтваффе., причём не только чисто германских. Много евреев вступило в сс-ские отряды на добровольной основе из других государств для борьбы с "большевизмом" и "комиссарами.
      В Швейцарии были группы евреев сотрудничавших с Абвером.
      Так что, по сути, посол еврейского государства имел ввиду и их героизацию, наверное.

      Да Вы сударь реабилитацией нацизма занимаетесь? Иначе трудно обьяснить такую беспардонную ложь.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 18:40
        +2
        Ой не надо ля-ля . Вы что не знаете о евреях офицерах и генералах вермахта? Сударь это просто не прилично отрицать факты.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:48
          -1
          Цитата: сайгон
          Ой не надо ля-ля . Вы что не знаете о евреях офицерах и генералах вермахта? Сударь это просто не прилично отрицать факты.

          Не просто не знаю, а и не признаю этого. Или Вы называете евреями "мишлинге второй волны"? Так Вы еще больший сторонник нацизма чем создатели "рассовых законов". Они их уже евреями не считали.
      2. К-50
        К-50 Сегодня, 19:11
        0
        Цитата: Арон Заави
        Да Вы сударь реабилитацией нацизма занимаетесь? Иначе трудно обьяснить такую беспардонную ложь.

        Не помню точно кто сказал, то ли Геринг, то ли Дениц. Смысл был такой: Я сам решу кто у меня еврей, а кто нет. Я это к тому, что таким образом он защищал своих подчинённых от более "пристального" внимания гестапо.
        А в пропаганде нацизма меня уж точно не стоит обвинять, потому как у меня её и нет.
        Но вы можете думать всё что вам в голову взбредёт.
        Всё это уже историческая хроника, хотя кто-то продолжает откапывать скелеты нацизма, но это не от здорового ума и хорошим точно не закончится. request
  13. sifgame
    sifgame Сегодня, 17:43
    +4
    Что то не один ВО шный еврей не отписался по этому поводу. Нечего сказать что ли?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: sifgame
      Что то не один ВО шный еврей не отписался по этому поводу. Нечего сказать что ли?

      Я читаю. Любопытно.
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:34
    -1
    У каждого, кто себя евреем считает, есть право высказаться про преступления Немецко-фашистской Германии.
    И у каждого не еврея есть право высказаться о преступлениях Немецко-фашистской Германии.
    Если кто то прощает действия Немецко-фашистской Германии - Бог ему судья.
    Сейчас не немцы уничтожают евреев. И не коммунисты воюют против фашистов.
    Сейчас американизм старается подавить те страны, у которых своё национальное эго.
  15. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:37
    +1
    Сейчас нацисты чистят территории для расселения евреев. Так что осуждения бандерлогов от этих беспринципных христопродавцев ждать не приходится.
  16. Griffit
    Griffit Сегодня, 19:13
    0
    Согласно Старого Завета евреи богоизбранный народ. Согласно Нового - продавшие бога, сатанинское племя. Выбирайте, кому что нравится. Не надо только забывать, что утверждение о своей богоизбранности и исключительности - это первый шаг к расизму, а вторым шагом идёт уже нацизм