В боях на Запорожском направлении объявился украинский кинорежиссёр Сенцов, ранее осуждённый в Крыму за терроризм

В украинском контрнаступлении на Запорожском направлении в рядах ВСУ воюет украинский кинорежиссёр Олег Сенцов.Это именно тот Сенцов, которого весной 2014 года в Крыму задержали российские правоохранители по подозрению в терроризме. В августе 2015 года суд приговорил Сенцова к двадцати годам колонии строгого режима. Однако вскоре в его защиту началась кампания в западных и украинских СМИ, где Сенцова называли «узником режима» и «талантливым творцом». В его защиту выступали разные именитые деятели культуры и искусства.Даже президент России вынужден был тогда дать комментарии, в которых он подчеркнул, что Сенцова приговорили не за его творческую деятельность, а за конкретные преступления.В итоге этот «узник режима» в сентябре 2019 года был отпущен на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.Теперь же «ни в чем не повинный» кинорежиссёр оказался в рядах ВСУ. Утверждается, что у него иметь звание младшего офицера - младшего лейтенанта. Сенцов решил выйти в публичное пространство в форме военнослужащего ВСУ, вероятно, чтобы передать привет таким же «гуманистам».Если контрнаступление ВСУ будет также буксовать и в конце концов наоборот российские силы перейдут в наступление, как бы Сенцов вновь не оказался в руках российского правосудия... Или он уже сейчас, как сказал «классик», готовится к земле?..