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В боях на Запорожском направлении объявился украинский кинорежиссёр Сенцов, ранее осуждённый в Крыму за терроризм

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В боях на Запорожском направлении объявился украинский кинорежиссёр Сенцов, ранее осуждённый в Крыму за терроризм

В украинском контрнаступлении на Запорожском направлении в рядах ВСУ воюет украинский кинорежиссёр Олег Сенцов.


Это именно тот Сенцов, которого весной 2014 года в Крыму задержали российские правоохранители по подозрению в терроризме. В августе 2015 года суд приговорил Сенцова к двадцати годам колонии строгого режима. Однако вскоре в его защиту началась кампания в западных и украинских СМИ, где Сенцова называли «узником режима» и «талантливым творцом». В его защиту выступали разные именитые деятели культуры и искусства.

Даже президент России вынужден был тогда дать комментарии, в которых он подчеркнул, что Сенцова приговорили не за его творческую деятельность, а за конкретные преступления.

В итоге этот «узник режима» в сентябре 2019 года был отпущен на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Теперь же «ни в чем не повинный» кинорежиссёр оказался в рядах ВСУ. Утверждается, что у него иметь звание младшего офицера - младшего лейтенанта. Сенцов решил выйти в публичное пространство в форме военнослужащего ВСУ, вероятно, чтобы передать привет таким же «гуманистам».

Если контрнаступление ВСУ будет также буксовать и в конце концов наоборот российские силы перейдут в наступление, как бы Сенцов вновь не оказался в руках российского правосудия... Или он уже сейчас, как сказал «классик», готовится к земле?..
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19 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:29
    +4
    Ну,что же.Надеюсь,что скоро его настигнет кара.Неземная
    1. Комментарий был удален.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:28
      0
      dmi.pris 1 hi, не знаю как по факту но после ТОГО объмена, поговаривают что наемников (импортных) среди пленных нет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:32
    +8
    Ну, если попадется второй раз - это карма! И отпускать никак нельзя.
    Пы. Сы. Что-то не припомню я фильмов этого "творца". Нельзя ли списочек представить за что запад так за него боролся?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 17:36
      +7
      Только спросить хотел....
      Чем этот «талантливый творец» ознаменавлся? belay
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:38
        +3
        Тем что теракт в Крыму хотел срежиссировать.А мы этого террориста отпустили и вот он в который уже раз покушается на жизни наших граждан,теперь уже наших военных.И какого с ним вообще сюсюкались?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:59
        +3
        Цитата: Mouse
        Чем этот «талантливый творец» ознаменавлся?

        В основном дерьмом, он режиссер, как бомж премьер Британии.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:55
      +4
      Цитата: Егоза
      . Что-то не припомню я фильмов этого "творца".

      Было что то по программе " не то помню, не то нет" - фильм «Гамер», отмеченный якобы премиями на ряде кинофестивалей. Через два года при финансовой поддержке правительства Украины начал съемки фильма «Носорог» о 1990-х годах. Премьера картины состоялась 28 января 2012 году на Международном кинофестивале в Роттердаме. По мнению Наталии Венжер: «Пусть без призов, но само участие в конкурсе этого главного артхаусного фестиваля Европы для начинающего режиссёра дорогого стоит» ( смотреть тошнит). В 2012 году участвовал в конкурсе Кинофестиваля центральной и восточной Европы в немецком городе Висбаден. Никаких наград не получил, но получил положительный отзыв кинокритика Зары Абдуллаевой.

      Ну все как всегда, что Галкин, Ахеджакова, что этот тип - противно, как после палёной водки.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:00
        +4
        "Знатный" послужной список дерьма.... smile
    3. frruc
      frruc Сегодня, 18:40
      0
      .....в рядах ВСУ воюет украинский кинорежиссёр Олег Сенцов.

      В колонии строгого режима из него хороший петушок получился.
    4. Грац
      Грац Сегодня, 18:41
      0
      на бочку с порохом посадить энтого режиссера , запалить фитиль и снять фильм о его полете на луну
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:46
    +6
    Мразь. Выступил против присоединения Крыма к России, участвовал в движении «За единую Украину». В мае 2014 года среди членов диверсионной группы, предположительно действовавших по указанию «Правого сектора»*, был задержан по подозрению в терроризме и подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.

    Приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, этапирован в Якутию. В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    По информации украинских СМИ Сенцов отправился на фронт в феврале 2022 года и сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:01
      +4
      Цитата: tihonmarine
      В сентябре 2019 года Сенцов был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

      По информации украинских СМИ Сенцов отправился на фронт в феврале 2022 года и сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

      Вот так отпускать бандеровцев и нацистов, не нужно Диме дарить им смартфоны - в спину стрельнут.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:04
        +4
        Цитата: carpenter

        Вот так отпускать бандеровцев и нацистов, не нужно Диме дарить им смартфоны - в спину стрельнут.

        Бандеровцы в любом поколении враги русским.
      2. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 18:37
        0
        Так вроде Рома дарил,а не Дима.хотя разница не принципиальная
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:11
    +1
    Даже оказаться в земле для него лучше (хоть какой-то "карьерный сдвиг"), чем мучить всех своими "гениальными" творениями... Любят таких "гениев" только посмертно...Червей тоже "ЧЕМ-ТО" кормить нужно... Оттуда , слава богу, он уже ничего не "натворит"... Впрочем, все там будем...
  5. MariaHess
    MariaHess Сегодня, 18:19
    0
    Он был владельцем компьютерного клуба фортрес в г. Симферополе и играл под ником Grunt.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:21
    -1
    И зачем помнить о том, кто предал?
    О таких нужно молчать. Тогда имя его канет в небытие.
    Гитлера бы тоже не упоминать. Просто главный фашист в Великой Отечественной Войне покончил с собой весной 1945-го года.
    Иначе получается, что его имя будут помнить. Зачем? Забыть. Забыть имя, но помнить о страшных злодеяниях.
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 18:31
    +1
    Скорее утилизируйте эту … а вообще такие должны содержать со за колючей проволокой до окончания операции
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 18:35
    +1
    Еще со времен хрущевской амнистии стало понятно, что это до добра не доводит. Нацисты как ими были, так и остались, а любой жест доброй воли воспринимают как слабость.