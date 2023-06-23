Потенциал боевой машины огневой поддержки M10 Booker (США)

Опытная машина MPF от GDLS, 2020 г.
Программа армии США Mobile Protected Firepower успешно решает поставленные задачи. Разработка новой бронированной машины, недавно получившей обозначение M10 Booker, завершена, и сейчас начинается серийное производство. Получившийся образец по своему облику похож на легкий танк, однако в основе программы MPF лежала другая концепция. Новая машина будет использоваться в качестве мобильного средства огневой поддержки.
Промежуточные результаты
Программа MPF стартовала в 2015 г. с привлечением ведущих американских разработчиков бронетехники. Во второй половине десятых годов две компании-участницы проработали свои проекты, а затем построили и передали заказчику опытные партии техники. Совместные и сравнительные испытания начались в 2020 г. и завершились в 2022-м.
Победителем конкурса стал проект MPF от американского отделения компании General Dynamics Land Systems (GDLS). В июне 2022 г. она получила контракт на первую партию новой техники. До конца 2024 г. предстоит передать заказчику 26 бронемашин, в.т. 8 изделий опытной партии после доработки. Также имеется опцион на следующие 70 ед. новой постройки.
К лету 2025 г. в армию США поступит первый батальонный комплект новых «Букеров» (42 ед.) Согласно нынешним планам, производство машин M10 будет продолжаться до середины тридцатых годов. В общей сложности закупят более 500 изделий.
Эксплуатацию M10 поручат специально сформированным или переоснащенным отдельным батальонам. Каждый будет включать две или три роты, имеющие по 14 машин. При необходимости, роты будут придаваться пехотным бригадам типа Infantry Brigade Combat Teams для усиления их огневой мощи.
Технические особенности
Проект боевой машины MPF от GDLS разрабатывался на основе легкого танка–демонстратора технологий Griffin I/II, созданного и представленного в начале десятых годов. Такой подход ускорил подготовку нового проекта, а также позволил обойтись доступными компонентами и упростить производство с последующей эксплуатацией.
Получившееся изделие M10 Booker представляет собой боевую бронированную машину на гусеничном шасси с полноповоротной башней, несущей весь комплект вооружений. На стадии разработки были приняты меры по повышению уровня защиты и огневой мощи при ограниченной боевой массе. Также требовалось сократить габариты в соответствии с требованиями военно-транспортной авиации.
Легкий танк M10 получил сварной бронированный корпус переднемоторной компоновки с центральным расположением боевого отделения. Тип и параметры бронирования пока не раскрываются. При этом сообщается о возможности установки накладного бронирования и комплекса активной защиты. В полной комплектации лобовая проекция корпуса и башни, вероятно, должны выдерживать попадание, как минимум, малокалиберных снарядов.
M10 Booker на церемонии присвоения обозначения, июнь 2023 г.
Шасси оснащено дизельным двигателем компании MTU мощностью 800 л.с. Через автоматическую трансмиссию от Allison мощность передается на ведущие колеса переднего расположения. Ходовая часть имеет по шесть опорных катков на борт с управляемой гидропневматической подвеской. Максимальная скорость на шоссе достигает 65 км/ч, запас хода – 300 км. Благодаря достаточно высокой удельной мощности машина может преодолевать разные препятствия. Водоемы пересекаются только по бродам.
Башня и боевое отделение для M10 построены с использованием решений танка M1A2C (M1A2 SEP v.3). Основным оружием является 105-мм нарезная пушка M35. Она использует широкую номенклатуру унитарных выстрелов со снарядами разных типов. Подача боеприпасов осуществляется силами заряжающего из укладок в корме башни и корпусе. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемет и зенитный крупнокалиберный M2.
Система управления огнем практически без изменений заимствована у ОБТ M1A2C. Танк получил электронно-оптические прицелы наводчика и командира (панорамный), а также цифровые системы обработки информации и расчета данных для стрельбы. Предусмотрены сетецентрические возможности.
Экипаж включает четырех человек. В корпусе, у левого борта, находится механик-водитель. Трое других членов экипажа работают в башне. Размещение их мест характерно для американских танков. Наводчик и командир находятся справа от орудия, один за другим. Заряжающему предоставлена левая часть башни.
Средство огневой поддержки
Несмотря на характерный технический облик, армия США не считает M10 Booker легким танком. Эта техника рассматривается в качестве мобильного средства огневой поддержки пехоты. Она должна работать в одних порядках с БТР, БМП или спешенными бойцами и поражать цели, представляющие опасность для пехоты. Машина сможет участвовать в обороне и наступлении.
Выбранная роль на поле боя определила облик использованного комплекса вооружений. Так, СУО для него практически полностью заимствована у серийного ОБТ Abrams и соответствует концепции Hunter-killer. Предполагается, что она позволит экипажу в любых условиях своевременно замечать и поражать различные цели, обеспечивая безопасность пехоты.
В качестве главного калибра используется 105-мм нарезная пушка. Предполагается, что ее характеристики и совместимый боекомплект позволят «Букеру» поражать широкий круг целей, опасных для пехоты. Орудие M35 способно эффективно бороться с легкой бронетехникой, разрушать некоторые постройки и т.д. В определенных условиях оно позволит поражать даже танки и укрепления.
От актуальных ОБТ новая машина M10 отличается меньшими размерами и массой. Как следствие, ее проще перебрасывать по суше или перевозить военно-транспортной авиацией. Пехота и подразделение огневой поддержки смогут прибыть в зону боевых действий практически одновременно. При этом по подвижности и ходовым качествам Booker мало отличается от бронемашин пехоты, что тоже упростит совместную работу.
Явные недостатки
В целом армия США считает, что машина M10 имеет ряд важных достоинств, которые позволят эффективно решать все предполагаемые задачи на поле боя. В то же время, новый «легкий танк» имеет существенные недостатки. Они могут затруднять боевую работу или приводить к дополнительным рискам.
В первую очередь, нужно обратить внимание на уровень защиты, оказавшийся невысоким из-за необходимости сокращения массы конструкции. Даже лобовая проекция с полным комплектом дополнительных средств не сможет защитить от современных танковых и артиллерийских снарядов или от противотанковых ракет. Соответственно, на поле боя M10 подвергается повышенному риску, и его живучесть может быть недостаточной.
В требованиях к программе MPF оговаривалось использование орудия калибра 105 или 120 мм. Компания GDLS использовала систему меньшего калибра M35, что так же сказалось на достижимых боевых характеристиках и качествах. Такое орудие действительно способно поражать широкий круг целей, от пехоты до некоторых укреплений. Однако для уверенной работы по танкам и/или по целям на больших дальностях характеристики M35 недостаточны.
При всем этом, бронемашина Booker не отличается дешевизной. В соответствии с актуальными контрактами на первые партии, стоимость одного такого изделия достигает 11,9 млн долл. На закупку и последующую эксплуатацию парка из 500 с лишним машин в течение нескольких десятилетий планируют потратить 17 млрд долл. – примерно по 33 миллиона на каждую.
Специфический результат
Перед программой MPF ставились специфические задачи. Требовалось разработать облегченную боевую машину с улучшенной подвижностью, способную действовать на переднем крае и вести огонь по различным целям. По сути, речь шла о неком аналоге современного ОБТ, но более легком, простом и т.д. Компания GDLS успешно решила поставленные технические задачи, и ее боевая машина дошла до принятия на вооружение.
Однако подобный успех проекта говорит только о его соответствии требованиям заказчика. Реальный потенциал подобной машины в условиях современного вооруженного конфликта пока под вопросом. Более того, есть все основания для сомнений в самой необходимости такого «легкого танка». Очевидно, что ответы на все эти вопросы даст только опыт реального боевого применения техники. Как скоро M10 Booker сможет поучаствовать в боях и какие результаты покажет – неизвестно.