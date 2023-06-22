Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления

Киев намерен компенсировать потери ВСУ в ходе контрнаступления, в ближайшее время на Украине стартует новая волна мобилизации, подготовка к ней уже заканчивается. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации Зеленского.Офис президента Украины готовит новую волну мобилизации, территориальные центры комплектования, так сейчас на Украине называются военкоматы, получили указания активизировать работу. Согласно информации, поступающей из Киева, поставлена задача в кратчайшие сроки поставить под ружье 70-90 тысяч новых бойцов, которые уже к осени должны завершить подготовку и быть готовыми грудью встать за Зеленского и его окружение.Подготовка мобилизованных будет производиться по ускоренным программам НАТО, новобранцы должны будут заменить собой те резервы, которые имеются у Украины сейчас. В Генштабе не исключают, что в ходе контрнаступления эти резервы могут просто кончиться, а тогда киевский режим останется ни с чем.То, что новая волна мобилизации вот-вот начнется, на Украине говорят уже недели две, особенно волнуются западные регионы, где подходящего под мобилизацию населения еще много. Это в восточных областях, да в центральных почти всех выгребли, стараясь бросить в атаку первыми тяготеющих к русскому миру. А западенцев берегли, видимо, на крайний случай.Между тем, как сообщает украинская пресса, в западных областях уже начали закручивать гайки, в Ивано-Франковске начальник центра комплектования, не дожидаясь команды из Киева, уже объявил всеобщую мобилизацию, обязав всех мужчин призывного возраста явиться в ТЦК. Также мобилизуется автотранспорт.