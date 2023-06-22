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Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления

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Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления

Киев намерен компенсировать потери ВСУ в ходе контрнаступления, в ближайшее время на Украине стартует новая волна мобилизации, подготовка к ней уже заканчивается. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации Зеленского.


Офис президента Украины готовит новую волну мобилизации, территориальные центры комплектования, так сейчас на Украине называются военкоматы, получили указания активизировать работу. Согласно информации, поступающей из Киева, поставлена задача в кратчайшие сроки поставить под ружье 70-90 тысяч новых бойцов, которые уже к осени должны завершить подготовку и быть готовыми грудью встать за Зеленского и его окружение.

Подготовка мобилизованных будет производиться по ускоренным программам НАТО, новобранцы должны будут заменить собой те резервы, которые имеются у Украины сейчас. В Генштабе не исключают, что в ходе контрнаступления эти резервы могут просто кончиться, а тогда киевский режим останется ни с чем.

То, что новая волна мобилизации вот-вот начнется, на Украине говорят уже недели две, особенно волнуются западные регионы, где подходящего под мобилизацию населения еще много. Это в восточных областях, да в центральных почти всех выгребли, стараясь бросить в атаку первыми тяготеющих к русскому миру. А западенцев берегли, видимо, на крайний случай.

Между тем, как сообщает украинская пресса, в западных областях уже начали закручивать гайки, в Ивано-Франковске начальник центра комплектования, не дожидаясь команды из Киева, уже объявил всеобщую мобилизацию, обязав всех мужчин призывного возраста явиться в ТЦК. Также мобилизуется автотранспорт.
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38 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:43
    +3
    Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления


    Готовит новых "агнецов" на закланье.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:14
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления


      Готовит новых "агнецов" на закланье.

      Как ещё агнецов?
      Готовят новых наркохряков для продолжения нахрюка. am
      1. frruc
        frruc Сегодня, 18:32
        +2
        волнуются западные регионы, где подходящего под мобилизацию населения еще много. ....

        Можно посоветовать убегать и чем дальше, тем лучше. Все идет к масштабной мясорубке.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:32
      +4
      Ну, блин, и ягняточки! Вы серьёзно так о нацистах?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:42
        +2
        Я же взял это слово в кавычки.Что тут непонятного?
  2. Msi
    Msi Сегодня, 17:44
    +3
    на Украине стартует новая волна мобилизации, подготовка к ней уже заканчивается.

    Неуваемые жители украины. Подготовьте ножи, топоры и вилы встречать военкомов.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:44
    -4
    Ну тут же была статья о том что в Киеве народ делает вид что войны нет. Для меня , как израильтянина это дико звучит. Но вообщем если людей призывать, то чем раньше тем лучше. Нормальный КМБ это минимум 6 месяцев.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:14
      +3
      Цитата: Арон Заави
      Для меня , как израильтянина это дико звучит.

      Звиняюсь - "бывшего советского гражданна", такого же как и я, но для меня дико не звучит. Я этих ребят с 1991 года познал хорошо.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 17:44
    +6
    Вы лучше лес рубите на гробы....
    Ттттттттть удлинил
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:45
    +6
    Вот уж, избитая фраза "до последнего украинца" обретает свое зловещее подтверждение.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:16
      +2
      Цитата: Александр Х
      Вот уж, избитая фраза "до последнего украинца" обретает свое зловещее подтверждение.

      А зачем ее, эту фразу повторять, англосаксы в любом случае их уничтожат, они никому не нужны, даже нам. Аминь.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 18:56
        +1
        После 2014 они не имеют смысла, да и права.
  6. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:45
    +9
    Ммм, 100 тысяч к осени - видимо действительно дела с мобрезервом обстоят неважно; раньше оперировали цифрами в 2-4 раза поболе, да и сроки были меньше.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:16
      +2
      Ммм, 100 тысяч к осени - видимо действительно дела с мобрезервом обстоят неважно;

      То-то Зеля про судьбы людей заговорил. Резервов то не особо. sad Мобилизация ему нужна, а про людей для красного словца.
      1. сойка_тк
        сойка_тк Сегодня, 18:54
        +2
        людоед однако...
        Он рычит, и кричит,
        И усами шевелит:
        "Погодите, не спешите,
        Я вас мигом проглочу!
        Проглочу, проглочу, не помилую".

        А вообще, если посчитать 0,5млн сожрал или доуплетает к концу этого нахрюка подчистую. Сколько на 500тыс двухсотых приходится трехсотых? Как минимум тысяч 700 - 1 млн... Итого, миллиона 1,5. Примерно так: на каждого вояку приходится пара родителей/бабушек, полторы женщины (их к определенному возрасту по статистике больше, чем мужчин) и полтора детенка, итого 5 человек близких, либо кого-то потеряли/похоронили, либо калечного содержат... 1,5млн умножить на 5 = 7,5млн человек затронуло это непосредственно. Сейчас население б/у - 18-20млн. Когда общее число потерь (двухсотых, трехсотых, пленных) дойдет до 2млн, это будет затрагивать вот так же, непосредственно 10млн, то есть половину или больше половины населения...
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:46
    +8
    в западных областях уже начали закручивать гайки,

    Да неужто? Вот пусть узнают, каково было людям на Донбассе в 2014-2015....годах. Это не имущество тырить и говорить, что телевизоры и холодильники "сами выносили в знак благодарности" Пусть хлебнут полной ложкой.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Егоза
      Пусть хлебнут полной ложкой.

      У них холодильники и телевизоры выносить и только на помойку кидать. Не должно дерьмо в руки попадать.
  8. Тополь
    Тополь Сегодня, 17:48
    +3
    Народа у них пока ещё много, а вот желающие наверное уже закончились. Западенцы сейчас начнут по схронам ховаться, небось много ещё осталось с войны. Так что, скорее всего, будут из южной и центральной окраины выгребать по большей части.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:13
      +3
      Цитата: Тополь
      Западенцы сейчас начнут по схронам ховаться, небось много ещё осталось с войны.

      Схроны - вчерашний день. Скорее в Эуропу ломанутся.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:21
      +1
      Цитата: Тополь
      Народа у них пока ещё много,

      А мужиков мобрезерва много или как ? Я их десятками тысяч вижу, но только не на фронте, а на западе.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: carpenter
        Цитата: Тополь
        Народа у них пока ещё много,

        А мужиков мобрезерва много или как ? Я их десятками тысяч вижу, но только не на фронте, а на западе.

        Это точно. Даже в нашем невеликом городке почти на каждой улице можно встретить жовтоблакитную тряпку. Вот только ехать на могилизацию не спешат.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 18:53
      0
      Цитата: Тополь
      желающие наверное уже закончились.

      На уроках истории нам втолковывали, что рабский труд не эффективен. А насильно мобилизованные - это те же рабы. Впрочем, в Куеве уроки истории явно не выучили.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:51
    +5
    Киев готовит новую волну мобилизации с целью создания резервов на случай провала контрнаступления
    . Не понятно, кукуевские хотят/могут положить все наличные ресурсы ради "красивой картинки" к НАТОвскому сборищу?
    Ладно, временщики довавшиеся к власти, могут и так, они такие есть, по сути... сами то жители той стороны, не хотят понять, что ими мостят дорогу в ад, для всей нашей цивилизации fool
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:00
    +1
    . обязав всех мужчин призывного возраста явиться в ТЦК.

    Если кто-нибудь может посмотреть много ли явилось желающих, напечатайте пожалуйста. Интересно жуть как. А то меня чего-то ни на один ресурс никак request
    Попробую тор установить
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:02
    +2
    Пока иногда отбиваются оружием пролетариата - камнями.Но могут и достать АК из схронов.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 18:47
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Пока иногда отбиваются оружием пролетариата - камнями.Но могут и достать АК из схронов.

      Скорее дедовский МП-40, также известный как Шмайссер.
  12. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:09
    +3
    Народ местный не возмущается однако. Видимо мозги начисто промыли. Желание у них как будто есть могилизоваться всем скопом. Не доходит до них, что ими играют как кошка мышкой. Америкосы с одной стороны РФ с другой.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:14
      +2
      Цитата: Павел_Свешников
      Народ местный не возмущается однако. Видимо мозги начисто промыли.

      Так еще мало гробов получили!
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:10
    +3
    на Украине стартует новая волна мобилизации

    Чем меньше обдолбанных, мир станет чище.
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:21
    +3
    Холопы Запада наркофюрер Зе и ко продолжают усиленно выполнять приказ- воевать до последнего украинца.
    Новая волна могилизации окончится новой волной свидомых беШенцев в Европу.
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:24
    +2
    Киев намерен компенсировать потери ВСУ в ходе контрнаступления, в ближайшее время на Украине стартует новая волна мобилизации, подготовка к ней уже заканчивается. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

    И начнётся великое украинское контротступление angry am fellow
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:34
    +1
    Х.З. как на Западэнщине, в Киеве мяса ещё с избытком.
  17. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 18:42
    +1
    Согласно информации, поступающей из Киева, поставлена задача в кратчайшие сроки поставить под ружье 70-90 тысяч новых бойцов, которые уже к осени должны завершить подготовку и быть готовыми грудью встать за Зеленского и его окружение.

    Это говорит о том, что Киев готовится к безвозвратным потерям 70-90 тысяч до конца лета. До конца лета еще 10 недель, значит в среднем рассчитывают терять 7-9 тысяч в неделю.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:13
      0
      Ну у них так в среднем и выходит, а может и побольше с ранеными если. Если без активного наступления
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:43
    +1
    Между тем, как сообщает украинская пресса, в западных областях уже начали закручивать гайки, в Ивано-Франковске начальник центра комплектования, не дожидаясь команды из Киева, уже объявил всеобщую мобилизацию, обязав всех мужчин призывного возраста явиться в ТЦК. Также мобилизуется автотранспорт.

    Адрес то опубликован?
    Добровольцы знают куда приходить?
    А наши знают, куда добровольцы будут приходить?
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 18:49
      0
      Адреса военкоматов известны еще с советских времен. Нового украинцы почти ничего за 30 лет не построили.

      ВС РФ добрые по гражданским не бьют. Даже, если эти гражданские будут мобилизованы и через несколько недель отправлены на фронт. И сотрудников военкоматов, хотя они военные, тоже, по всей видимости, не трогают, хотя они послушно выполняют указания киевского режима.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:47
    0
    Скачите дальше, хвостоголовые животные.
  20. ASM
    ASM Сегодня, 19:00
    +1
    Блин, но ведь прямо говорят, что готовят мясо для мясорубки войны. Идейные уже кончились, крепкие и здоровые перемалываются прямо сейчас... получается, что прямым текстом говорят о заборе туш. Грамотно учить эти туши никто не собирается - так, ускоренная подготовка.