Украина может «обменять» членство в НАТО на отказ от вошедших в состав России территорий. Об этом пишет издание The Economist, анализируя перспективы членства Киева в альянсе.Как отмечают западные аналитики, если Украина будет принята в состав НАТО, то Киев могут вынудить расстаться с мечтой вернуть контроль над утраченными территориями. Фактически членство в альянсе станет своеобразной «компенсацией» Украине за воссоединенные с Россией территории.С одной стороны, прекратится вооруженный конфликт и Запад более не позволит Украине как «члену НАТО» его развязать, с другой стороны, украинское население получит ощущение некоей «победы», так как страна войдет в состав Североатлантического альянса, а также будет получать значительные финансовые транши.Сейчас украинские власти на словах категорически отказываются расставаться с идеей возврата территорий. Но без поддержки Запада они не могут ничего, и достаточно на отказ от этой поддержки намекнуть, как Киев пойдет на выполнение любых условий.Однако с таким сценарием может не согласиться Россия, для которой очень важен нейтральный статус Украины, пишет западная пресса. Если боевые действия завершатся по «корейскому сценарию», то риск нового конфликта сохранится на многие годы, как он уже почти семьдесят лет сохраняется на Корейском полуострове.Кроме того, западная пресса, разумеется, не освещает тот вопрос, что НАТО – это антироссийский военный альянс, и если Украину примут в НАТО, то лишь для того, чтобы и далее накачивать ее вооружениями и готовить к новому конфликту с Россией. В противном случае, Украина, как и страны Восточной Европы в целом, ключевым игрокам «коллективного Запада» просто не нужны.