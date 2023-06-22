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Западная пресса: Вступление в НАТО может стать «компенсацией» Украине за утраченные территории

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Западная пресса: Вступление в НАТО может стать «компенсацией» Украине за утраченные территории

Украина может «обменять» членство в НАТО на отказ от вошедших в состав России территорий. Об этом пишет издание The Economist, анализируя перспективы членства Киева в альянсе.


Как отмечают западные аналитики, если Украина будет принята в состав НАТО, то Киев могут вынудить расстаться с мечтой вернуть контроль над утраченными территориями. Фактически членство в альянсе станет своеобразной «компенсацией» Украине за воссоединенные с Россией территории.

С одной стороны, прекратится вооруженный конфликт и Запад более не позволит Украине как «члену НАТО» его развязать, с другой стороны, украинское население получит ощущение некоей «победы», так как страна войдет в состав Североатлантического альянса, а также будет получать значительные финансовые транши.

Сейчас украинские власти на словах категорически отказываются расставаться с идеей возврата территорий. Но без поддержки Запада они не могут ничего, и достаточно на отказ от этой поддержки намекнуть, как Киев пойдет на выполнение любых условий.

Однако с таким сценарием может не согласиться Россия, для которой очень важен нейтральный статус Украины, пишет западная пресса. Если боевые действия завершатся по «корейскому сценарию», то риск нового конфликта сохранится на многие годы, как он уже почти семьдесят лет сохраняется на Корейском полуострове.

Кроме того, западная пресса, разумеется, не освещает тот вопрос, что НАТО – это антироссийский военный альянс, и если Украину примут в НАТО, то лишь для того, чтобы и далее накачивать ее вооружениями и готовить к новому конфликту с Россией. В противном случае, Украина, как и страны Восточной Европы в целом, ключевым игрокам «коллективного Запада» просто не нужны.
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29 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:48
    +6
    . Вступление в НАТО может стать «компенсацией» Украине за утраченные территории

    Вот и договорились. Только с них ещё пара областей и одна республика.
    Только в нато боюсь без них не возьмут
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 17:50
      +5
      На вступление в НАТО было одной из целей СВО.
      Надеюсь, что верховный не переобуется. Проще дать гарантии безопасности б/у, если она будет ещё существовать.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:10
        +2
        Украина может «обменять» членство в НАТО на отказ от вошедших в состав России территорий

        Угу, учитывая что к России отойдут еще и Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Полтава ... А может быть, и Киев (всё же историческая мать городов русских).
        Забыли так же уточнить, что Луцк, Ровно и Львов очень нравятся Польше.
        Ужгород - Венгрии.
        Ивано-Франковск и Черновцы - Румынии.
        Молдавия тоже что-то там хочет (не помню, в какой там области много молдован)
        Сумска волость и Чернигов точно белорусские.
        Вот зачем в НАТО будет вводить Хмельницкую область? Кажется, только на неё никто не зарится ...
        1. Наган
          Наган Сегодня, 19:08
          0
          Цитата: Shurik70
          Забыли так же уточнить, что Луцк, Ровно и Львов очень нравятся Польше.
          Ужгород - Венгрии.
          Луцк и Ровно нравятся еще и Лукашенко. Да и вообще, во времена польско-литовской унии, о которой к месту и не к месту вспоминают пшeки, Волынь была под Литвой, как в те времена именовалась Белоруссия. А нынешняя Литва это бывший медвежий угол бывшей Литвы, населенный жмудью - предками нынешних литовцев.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 18:21
        0
        Свой нейтралитет украина променяла на обещания коллективного запада. Теперь только давить, пока не распадутся на части. Хватит уже экспериментов с "украинами".
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:27
      0
      Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкие области- исконно НАТОвские земли! В составе Польши…)
      1. Наган
        Наган Сегодня, 19:11
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Черновицкие области- исконно НАТОвские земли! В составе Польши…)

        В составе Польши?
        У румын иное мнение.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:48
    +3

    Примерно также Запад и смотрит на Украину как этот европейский чиновник на украинца,а именно как на умалишённых.Показательное фото.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:48
    +4
    Разогнались!! Вот прямо сейчас и вступят и от территорий откажутся. Нет уж. Давайте до конца с Украиной разбираться.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:59
      +2
      Цитата: Егоза
      Разогнались!! Вот прямо сейчас и вступят и от территорий откажутся. Нет уж. Давайте до конца с Украиной разбираться.

      А с таким их руководством и его политикой что останется от старой Украины ? Винница и что западнее или ещё и Киев им оставлять ?!
      Киев должен вернуться на Русь !
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:10
      +2
      Пусть примут Украину во все западные организации и альянсы в обмен на отказ от всей территории страны в пользу России.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:21
      -2
      Цитата: Егоза
      Давайте до конца с Украиной разбираться.

      А кто будет с ней разбираться? Чиновники из правительства типа Голиковой?

      Да они всеми жабрами готовы к переговорам, лишь бы вернуть право владеть наворованным...
      * * *
      Я не вижу Красного Знамени Победы на полях сражений, а без него и цели размыты и туманны.
  4. Комментарий был удален.
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:50
    +4
    Так будут оружием снабжать, деньгами, наемников присылать. Но зачем странам НАТО явно впрягаться в конфликт, когда и так русские и украинцы истребляют друг друга. Россия свои ресурсы расходует И пока окончания этому не видно...
  6. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:54
    +3
    Вступление в НАТО может стать «компенсацией» Украине за утраченные территории

    это как потерявшему ногу предложить приживить хрен на лбу
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    +2
    Пошли вбросы ,на какие условия согласятся США.Но клиент ,самоходный дед ещё не созрел.Надо дальше трясти эту грушу ,пока не созреет и не упадёт к нашим ногам.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:19
      0
      laughing деда жалко. Над ним и так все издеваются. По нему же видно - он думает - "господи, ну куда меня опять привели, как отсюда выбраться"
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:28
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Надо дальше трясти эту грушу ,пока не созреет и не упадёт к нашим ногам.

      Вы к кому обращаетесь? К нам, у кого кроме хлеба с солью и двух рук ничего нет?
      Чтобы трясти грушу, нужно иметь силу и волю. Пока что имеют нас как собственные чиновники и олигархи, так и зарубежные партнёры, не получающие обещанных ответов по центрам принятия решений...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02
    +3
    Западная пресса: Вступление в НАТО может стать «компенсацией» Украине за утраченные территории
    . Вопрос... пока идут боевые действия на территории скакуасии, НАТОвцы рискнуть принят их под свое крылышко???
    Кстати, это толстый такой НАМЁК, на тонкие обстоятельства, НАШЕМУ РУКОВОДСТВУ, что освобождать территорию от скакуасов и прочей нелюди, надо ПО МАКСИМОМУ, БЕЗ ПЕРЕРЫВА, ЗАМИРЕНИЙ, ДОГОВОРНЯКОВ и прочей фигни!!!
    Потому как любое такое действие, это КОНЕЦ, ФЭЙСОМ ОБ ТЭЙБЛ СО ВСЕГО МАХУ и очень, очень много проблем потом!!!
    НАША сдержанность, а особенно договорняки - жесты доброй воли, и так испортили имидж нашей страны, нашего руководства ... в общем, дальше никак нельзя, только победа!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:03
    +3
    Наша граница по Дунаю и Бугу, а остальное можно и в НАТО.
  10. km-21
    km-21 Сегодня, 18:13
    +5
    НАТО воюет не за Украину. Главная цель для НАТО - уничтожение России. Надо понимать, что в НАТО рулят американцы, и они готовы воевать не только до последнего украинца, но и вообще до последнего европейца - поляка, прибалта, француза, немца и проч. Поэтому шансов избежать ядерного апокалипсиса совсем не много.

    Но они есть. Если европейцы не захотят погибать за интересы американцев, то появится возможность с ними договориться. Но для этого необходимо чтобы европейцы хоть немного поумнели и включили слух. А у них с этим делом (как и у украинцев) большие проблемы.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: km-21
      НАТО воюет не за Украину. Главная цель для НАТО - уничтожение России. Надо понимать, что в НАТО рулят американцы, и они готовы воевать не только до последнего украинца, но и вообще до последнего европейца - поляка, прибалта, француза, немца и проч. Поэтому шансов избежать ядерного апокалипсиса совсем не много.
      Но они есть. Если европейцы не захотят погибать за интересы американцев, то появится возможность с ними договориться. Но для этого необходимо чтобы европейцы хоть немного поумнели и включили слух. А у них с этим делом (как и у украинцев) большие проблемы.

      Хотите жёсткую правду?
      В ЕС уже не помнят, с кем была ВМВ и кто там вышел победителем. Ну, включат они слух и зрение и что дальше? Будут слушать, как грозный Путин говорит о прописных истинах и рисует красные линии?
      Маленький ребёнок тычет свои ручонки в электророзетки и прочие места, связанные с опасностью для жизни, только потому, что не знает, какая опасность ему грозит...
      Европейцам слушать нечего и смотреть некуда!!! Нет того острова, который вечером был, а утром его не стало...
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:15
    +1
    Это означает только одно-попытка принятия Украины в НАТО, означает, что её просто не будет.
  12. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:27
    -1
    Цитата: Ulan.1812
    Это означает только одно-попытка принятия Украины в НАТО, означает, что её просто не будет.


    Да неужто? И кто же прекратит её существование? Вы, что ли, с дивана встанете? lol

    А ну как просто назло России нашу соседку решат принять в альянс уже на ближайшем саммите в Вильнюсе? До которого меньше месяца. Что же нужно сделать, чтобы прекратить существование Украины меньше чем за месяц? what
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:35
    0
    Да нет, это вам такую удобную площадку терять нехочется вот и изобретаете как обмануть. Думается что ближе к оконцовке они на свои же правила и статьи дружно наплюют и возьмут вооющию страну в нато под каким нибудь статусом.
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:40
    0
    С одной стороны, прекратится вооруженный конфликт и Запад более не позволит Украине как «члену НАТО» его развязать

    Автор это анекдот, или бред ? Польша и Украина ( в усеченном виде) враги России и НАТО и им позволит все, что взбрендит в ихнем больном мозгу.
    Военный конфликт не прекратится, пока "ушлепков" поддерживает все НАТО.
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:43
    0
    Если все сжать, то есть один вопрос - почему не работает статья устава ООН , на которую ссылался Путин для проведения СВО?
  16. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 18:51
    0
    Rien ne dit que la promesse de l'Ukraine de ne pas déclencher un conflit contre la Russie, en échange d'une entrée dans l'Otan , avec 4 régions en moins (et la Crimée bien sur), sera respectée! On sait ce que çà vaut, un accord signé par les ukros et les otaniens : RIEN! Donc, que la Russie finisse le boulot, quitte à faire une zone tampon en plus pour se protéger, çà sera plus sur!
  17. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 19:07
    0
    Если втянут в НАТО, тоже «по плану»? Тогда дорожная карта: Украина, РБ,..
  18. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:11
    0
    Цитата: fabrice-6883
    Rien ne dit que la promesse de l'Ukraine de ne pas déclencher un conflit contre la Russie, en échange d'une entrée dans l'Otan , avec 4 régions en moins (et la Crimée bien sur), sera respectée! On sait ce que çà vaut, un accord signé par les ukros et les otaniens : RIEN! Donc, que la Russie finisse le boulot, quitte à faire une zone tampon en plus pour se protéger, çà sera plus sur!

    Чтобы небыло этого ничто.
    Нужно специальный музей договоров открывать, и проводить выставку по всему миру.
    И тогда ,эти договоры будут на бумаге в памяти людей.