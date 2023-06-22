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Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»

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Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»

В американской, и не только, прессе шаг за шагом продолжают буквально продавливать версию, что к подрыву трех ниток газопроводов «Северные потоки-1,2» в сентябре прошлого года на дне Балтики причастна некая украинская диверсионная группа.


Диверсанты якобы использовали для этого арендованную прогулочную яхту «Андромеда», которая долго петляла по нескольким странам Балтийского прибрежья, прежде чем добраться до места закладки взрывчатки, которую на глубину 80 метров сумели доставить водолазы-любители. Чаще всех на эту тему пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), как обычно ссылаясь на собственные источники в различных ведомствах, которые никогда не называются. Изданию помогают газеты The Washington Post, The New York Times и даже немецкий журнал Spiegel.

В очередном материале, опубликованном сегодня в WSJ, группа авторов утверждает, что в деле об украинских диверсантах обнаружен польский след. По данным журналистов, ту самую яхту Andromeda арендовала польская компания, основанная и контролируемая украинцами, которые были резидентами Польши.

В статье сообщается. что украинцы основали в Польше компанию под названием Feeria Lwowa, открыли счет в одном из местных банков и наняли в Кракове бухгалтера и юриста для ведения дел. Эта фирма и арендовала злосчастную «Андромеду». Американские журналисты уверены, что Польша использовалась диверсантами как перевалочная база. Об этом им стало известно из вновь неназванных источников следственных органов Германии.

Польская прокуратура отрицает причастность яхты, которая накануне взрывов на «СП-1,2» двенадцать часов простояла в одном из портов страны, а следом и компании к терактам. По данным следствия, «Андромеда» прибыла в Польшу с немецкого острова Рюген, на ее борту было шесть человек. После проверки документов погранслужбой выяснилось, что все члены экипажа имели подлинные болгарские паспорта с Шенгенскими визами.

Из результатов следствия следует, что во время стоянки яхты в польском порту не производилось на ее борт погрузки каких-либо предметов, а экипаж яхты подвергался досмотру польской пограничной службы

— сообщили в польской прокуратуре.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что связывание Польши с этими событиями необоснованно. Польская газета Rzecz Pospolita со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что там расценивают столь интенсивное раскручивание в американской и немецкой прессе версии с яхтой и украинскими диверсантами как способ запутать следствие и отвлечь от поиска истинных виновников терактов.

К слову, такого же мнения придерживается и известный журналист Сеймур Херш, первым обвинивший в организации терактов на дне Балтийского моря США и Норвегию. Версию с украинскими водолазами-любителями, сумевшими на маломерной яхте совершить сложнейшую подводную операцию, Херш назвал смехотворной.
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10 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:42
    +3
    Сначала краинцы, теперь поленья... кто следующий на очереди? На кого свои деяния скинут?
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:43
    +3
    Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»

    И что дальше?
    В Кремле продолжат жевать сопли даже если виновных приведут на Красную площадь!!!
    Это русскому народу можно строить козни в короткие сроки. А врагам России - нельзя!!! А вдруг наткнёшься на родственника или партнёра по бизнесу...
  3. Альф
    Альф Сегодня, 18:46
    +2
    В очередном материале, опубликованном сегодня в WSJ, группа авторов утверждает, что в деле об украинских диверсантах обнаружен польский след.

    Теперь поляков крайними назначают...Хотя пшeки при своей патологической ненависти к России этим станут только гордиться...
  4. Kollega
    Kollega Сегодня, 18:47
    -2
    Пятая новость подряд из западных СМИ, освещаемая ВО. Своей повестки нет? Отрабатываем чужую?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:54
      +2
      Цитата: Kollega
      Своей повестки нет? Отрабатываем чужую?

      А почему бы Вам не выдвинуть повестку, Вы уже 5 лет на сайте, а рейтинг рядового.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 18:48
    +2
    Цитата: Mouse
    Сначала краинцы, теперь поленья... кто следующий на очереди? На кого свои деяния скинут?

    Вестимо кто... Дарт Вейдер...этот подлец по приказу императора галактической империи подорвал СП-1 И СП-2...джедаи не дадут соврать.
    Темная сторона силы затуманила мозги землян.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:50
    +2
    Вчера были киевские нацисты, сегодня польские экстримисты, но не англосаксы. Даже польскую жену бросают (хотя полячка по всем канонам, превосходит британскую не то лэди, а не то .... вчера это был мат)
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:51
    -1
    Если бы не соплежуйство, виновных бы уже установили, отловили, доставили в Россию и предали суду, гуманному но несговорчивому. Уверен, что у нас есть силы, средства и люди, которым это дело по плечу. Нет политической воли.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:00
    +2
    Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»
    . Уши наглов, полосатиков, торчат за всем, в этой замуте...
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 19:28
    0
    Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»

    воистину, у "гегемонов" восемь тузов в колоде и все пиковые. Чей уже след они только не нашли. Эдак скоро про марсиан писать будут.