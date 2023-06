Американская газета обнародовала новые данные о возможной причастности польской компании к организации подрывов «Северных потоков»

Из результатов следствия следует, что во время стоянки яхты в польском порту не производилось на ее борт погрузки каких-либо предметов, а экипаж яхты подвергался досмотру польской пограничной службы

В американской, и не только, прессе шаг за шагом продолжают буквально продавливать версию, что к подрыву трех ниток газопроводов «Северные потоки-1,2» в сентябре прошлого года на дне Балтики причастна некая украинская диверсионная группа.Диверсанты якобы использовали для этого арендованную прогулочную яхту «Андромеда», которая долго петляла по нескольким странам Балтийского прибрежья, прежде чем добраться до места закладки взрывчатки, которую на глубину 80 метров сумели доставить водолазы-любители. Чаще всех на эту тему пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), как обычно ссылаясь на собственные источники в различных ведомствах, которые никогда не называются. Изданию помогают газеты The Washington Post, The New York Times и даже немецкий журнал Spiegel.В очередном материале, опубликованном сегодня в WSJ, группа авторов утверждает, что в деле об украинских диверсантах обнаружен польский след. По данным журналистов, ту самую яхту Andromeda арендовала польская компания, основанная и контролируемая украинцами, которые были резидентами Польши.В статье сообщается. что украинцы основали в Польше компанию под названием Feeria Lwowa, открыли счет в одном из местных банков и наняли в Кракове бухгалтера и юриста для ведения дел. Эта фирма и арендовала злосчастную «Андромеду». Американские журналисты уверены, что Польша использовалась диверсантами как перевалочная база. Об этом им стало известно из вновь неназванных источников следственных органов Германии.Польская прокуратура отрицает причастность яхты, которая накануне взрывов на «СП-1,2» двенадцать часов простояла в одном из портов страны, а следом и компании к терактам. По данным следствия, «Андромеда» прибыла в Польшу с немецкого острова Рюген, на ее борту было шесть человек. После проверки документов погранслужбой выяснилось, что все члены экипажа имели подлинные болгарские паспорта с Шенгенскими визами.— сообщили в польской прокуратуре.Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что связывание Польши с этими событиями необоснованно. Польская газета Rzecz Pospolita со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что там расценивают столь интенсивное раскручивание в американской и немецкой прессе версии с яхтой и украинскими диверсантами как способ запутать следствие и отвлечь от поиска истинных виновников терактов.К слову, такого же мнения придерживается и известный журналист Сеймур Херш, первым обвинивший в организации терактов на дне Балтийского моря США и Норвегию. Версию с украинскими водолазами-любителями, сумевшими на маломерной яхте совершить сложнейшую подводную операцию, Херш назвал смехотворной.