Сотрудник Пентагона и западные чиновники в репортаже CNN: первый этап украинского контрнаступления ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий

Украина имеет меньший успех, нежели тот, на который рассчитывала. В то же время русские продемонстрировали более высокую компетентность, чем ожидали на Западе.

Оптимизм союзников Украины относительно дальнейшего хода контрнаступления пока сохраняется. Запад готов ждать результатов минимум до начала июля, чтобы дать более подробные оценки действиям украинской армии.

Большие потери несут обе стороны. И хотя украинские потери не так высоки, как это пытаются представить россияне, но они значительные. Украинскому продвижению мешает погода.