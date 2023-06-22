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Сотрудник Пентагона и западные чиновники в репортаже CNN: первый этап украинского контрнаступления ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий

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Сотрудник Пентагона и западные чиновники в репортаже CNN: первый этап украинского контрнаступления ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий

Западные СМИ продолжают анализировать то, что в течение длительного времени анонсировалось как «стремительное контрнаступление украинских войск». Речь, по крайней мере, о «первоначальном этапе» украинского контрнаступление.


Обширный материал по этому поводу представляет американский канал CNN, который сложно упрекнуть в нелояльности киевскому режиму, поддерживаемому США. На канале представлены заявления двоих высокопоставленных западных чиновников и представителя Минобороны США. Все они, как отмечается, пожелали сделать комментарий без упоминания их имён и должностей. Все эти чиновники заявили о том, что первый этап украинского контрнаступления «ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий».

Из репортажа:

Украина имеет меньший успех, нежели тот, на который рассчитывала. В то же время русские продемонстрировали более высокую компетентность, чем ожидали на Западе.

Далее отмечено, что украинские войска «оказались очень уязвимыми на минных заграждениях».

Из материала:

Оптимизм союзников Украины относительно дальнейшего хода контрнаступления пока сохраняется. Запад готов ждать результатов минимум до начала июля, чтобы дать более подробные оценки действиям украинской армии.

Отмечено, что в любом случае именно это, летнее, контрнаступление ВСУ считается «решающим во всей военной кампании».

В материале говорится, что украинские военные «пытаются адаптироваться к действиям российской армии» и что якобы «преуспели в уничтожении российской авиации». Где именно и когда именно они в этом преуспели, не уточняется.

Из материала:

Большие потери несут обе стороны. И хотя украинские потери не так высоки, как это пытаются представить россияне, но они значительные. Украинскому продвижению мешает погода.
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20 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    +3
    Сотрудник Пентагона и западные чиновники в репортаже CNN: первый этап украинского контрнаступления ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий
    . Вопрос... а где то ещё, в их западном мире, чего то ещё ждут, надеятся на победу скакуасов?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:58
      +7
      а где то ещё, в их западном мире, чего то ещё ждут, надеятся на победу скакуасов?

      Конечно в виртуале, они уже практически победили осталось получить репарации.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 17:59
        +5
        стремительное контрнаступление украинских войск
        Стремительной могилизацией это можно назвать.
        Но на самом деле гибнут не только нацики, но и обычные люди, которые не хотели воевать. Просто режимом фашингтон-зе не предусмотрена альтернатива. Заградотряды утилизируют отступающих, а наши артобстрелы не всегда дают возможность сдаться.

        А нашим защитникам огромное спасибо!
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:17
        0
        Вопрос... а когда фэйса, тело, полностью "уходит" в виртуал, оно человеком остаётся вообще???
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:01
      -2
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а где то ещё, в их западном мире, чего то ещё ждут, надеятся на победу скакуасов?

      Вопрос , что Вы и они будете считать победой?
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 18:03
        +3
        Цитата: Арон Заави
        Вопрос , что Вы и они будете считать победой?

        Я буду считать победой достижения первоначальных целей СВО.
        Демилитаризация, денацификация и присоединение русских земель (помимо уже вошедших в состав РФ Одесскую, Николаевскую и Харьковскую областей).
        А в идеале и "мать городов русских" освободить.
        Пысы: Арон, я Вас не минусую. Даже наоборот. Давно Вас знаю. И нравится Ваше виденье, даже если оно с моим не совпадает.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 18:23
          -1
          Цитата: Anarchist
          Цитата: Арон Заави
          Вопрос , что Вы и они будете считать победой?

          Я буду считать победой достижения первоначальных целей СВО.
          Демилитаризация, денацификация и присоединение русских земель (помимо уже вошедших в состав РФ Одесскую, Николаевскую и Харьковскую областей).
          А в идеале и "мать городов русских" освободить.
          Пысы: Арон, я Вас не минусую. Даже наоборот. Давно Вас знаю. И нравится Ваше виденье, даже если оно с моим не совпадает.

          За последнее спасибо. Мне кажется поставленные Вами цели так же недостижимы, как надежды Украины разгромить ВС РА и вернуть Крым.
          1. Anarchist
            Anarchist Сегодня, 19:10
            +1
            Это поставленные не мной цели. Но только они оправдывают СВО. Нужно защищать "русский мир", коль он стал озвученным приоритетом.
            Не просто так создаётся вторая, резервная армия.
            Я не ругаю правительство во время войны. Таких, как я много. Если цели будут достигнуты, то я продолжу молчать в тряпочку. За наших героев, за наших братьев (у меня два одноклассника погибли в зоне СВО).
            Но если будет какой-то сомнительный договорняк, тогда много панков (я не про хаера) зададут вопросы.
            Мы в начале 2000-х в антифа со скинами бились. Мы выросли, но общаемся.
            Нам по 40 где-то в среднем. Но это будет не навальнят протест.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:13
        +3
        Сложно/просто!
        Сложно, потому как до сих пор не пойму, что такое СВО и с чем её едят.
        Просто... я советский человек и у меня только одна СТРАНА, РОДИНА, СССР....
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:44
        +1
        Всегда победой - считается полный разгром противника и подчинение его своим интересам. И только в случае с Россией - победа оппоненту засчитывается если ему удалось унести ноги..
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:58
    +6
    Ну да, обычные-то люди на минных полях обычно неуязвимы, а эти оказались уязвимыми. Пришла беда, откуда не ждали...

    Даже в таком, казалось бы, лёгком деле как неуязвимость, подвели хозяев...
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 18:01
    +3
    Все эти чиновники заявили о том, что первый этап украинского контрнаступления «ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий».

    Ждали "непростых решений" и "перегруппировок"? А вот хренс! bully
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:06
    +3
    Украинскому продвижению мешает погода.
    А ещё и мин понатыкано. Куда бедному хохлу податься?
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 18:09
    +3
    Если всу собирались выйти к Мелитополю на первом этапе, то куда теперь пойдёт второй этап? К Крыму чтоли? sad
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:11
    +3
    первый этап украинского контрнаступления «ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий».

    И второй, и третий....НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:26
    +3
    Мешает только погода? И, все? Что то не договаривает CNN. Уж сказали бы- магнитные бури на Марсе , нашествие злобных сибирских комаров, землятресение наконец. А, то как то мелко.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:29
      +3
      Да там как минимум ветер с камнями laughing......
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 18:38
      +3
      Надо что- то с этой погодой делать.... совсем распоясалась... wassat
  8. Наган
    Наган Сегодня, 19:00
    +2
    пожелали сделать комментарий без упоминания их имён и должностей.
    "У победы тысяча отцов, а поражение — всегда сирота" - не помню кто сказал, но в точку.
  9. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:02
    +1
    Плохому танцору всегда что-то там мешает … даже собственные cojones