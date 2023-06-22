Сотрудник Пентагона и западные чиновники в репортаже CNN: первый этап украинского контрнаступления ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий

Западные СМИ продолжают анализировать то, что в течение длительного времени анонсировалось как «стремительное контрнаступление украинских войск». Речь, по крайней мере, о «первоначальном этапе» украинского контрнаступление.
Обширный материал по этому поводу представляет американский канал CNN, который сложно упрекнуть в нелояльности киевскому режиму, поддерживаемому США. На канале представлены заявления двоих высокопоставленных западных чиновников и представителя Минобороны США. Все они, как отмечается, пожелали сделать комментарий без упоминания их имён и должностей. Все эти чиновники заявили о том, что первый этап украинского контрнаступления «ни на одном из фронтов не оправдал ожиданий».
Из репортажа:
Украина имеет меньший успех, нежели тот, на который рассчитывала. В то же время русские продемонстрировали более высокую компетентность, чем ожидали на Западе.
Далее отмечено, что украинские войска «оказались очень уязвимыми на минных заграждениях».
Из материала:
Оптимизм союзников Украины относительно дальнейшего хода контрнаступления пока сохраняется. Запад готов ждать результатов минимум до начала июля, чтобы дать более подробные оценки действиям украинской армии.
Отмечено, что в любом случае именно это, летнее, контрнаступление ВСУ считается «решающим во всей военной кампании».
В материале говорится, что украинские военные «пытаются адаптироваться к действиям российской армии» и что якобы «преуспели в уничтожении российской авиации». Где именно и когда именно они в этом преуспели, не уточняется.
Из материала:
Большие потери несут обе стороны. И хотя украинские потери не так высоки, как это пытаются представить россияне, но они значительные. Украинскому продвижению мешает погода.