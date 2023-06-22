Военное обозрение
Войти Регистрация

«Российские военные инженеры показали свое мастерство»: в западной прессе оценили оборонительные линии ВС РФ

10
«Российские военные инженеры показали свое мастерство»: в западной прессе оценили оборонительные линии ВС РФ

Неудачи украинских войск в наступлении, демонстрируемые на протяжении последних недель, приковали внимание западных экспертов, оценивших высокую эффективность оборонительных линий ВС РФ.


Военные инженеры, строящие оборонительные сооружения, являются одним из самых сильных родов войск РФ. Они показали свое мастерство. Перед украинскими войсками теперь стоит трудная задача пробиться через эти траншеи и заграждения

- отмечается в издании Business Insider.

Защитные линии ВС РФ состоят из выложенных бетоном траншей, колючей проволоки, «зубов дракона», противотанковых рвов и множества мин, предназначенных для поражения как бронетехники, так и пехоты.

Как указывается, в каждой российской бригаде имеются две инженерные роты: одна сосредоточена на строительстве укреплений, в то время как другая устанавливает и обезвреживает мины.


Оборонительный рубеж к западу от Евпатории, Крым


Оборонительный эшелон российских войск состоит из начальной линии пехотных окопов. За ними находится вторая линия траншей и бетонных огневых точек, огражденных многочисленными полосами препятствий; каждая шириной 1,5 км. Вторая линия не имеет постоянного личного состава, не считая подразделений размером с роту. Третья линия, находящаяся примерно в 5 км от передовых рубежей, состоит из запасных позиций и скрытых зон для резервов. Общая глубина оборонительных укреплений превышает 30 км, как заявляют украинские военные.

Возможно, самой грозной частью российской системы обороны являются мины, в которых у русских нет недостатка

- говорится в западной прессе.
Использованы фотографии:
Минобороны России ; Business Insider
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:49
    +4
    «Российские военные инженеры показали свое мастерство»

    А мы рады этому. А ещё больше будем радоваться мастерству специалистов РВиА, ВКС и операторам БПЛА...
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:51
    +3
    Военное инженерное дело оно такое, от него зависят жизни, много жизней, оно и должно быть на высоте!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:17
      +1
      Цитата: Вадим С
      Военное инженерное дело оно такое, от него зависят жизни, много жизней, оно и должно быть на высоте!

      А Западу завидно стало! Они до такого не додумались! )))
    2. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 19:24
      +1
      Где мы там Победа! Если не мы то кто! Никто, кроме нас!


      Без нас - никто!!!!
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:54
    +2
    высокую эффективность оборонительных линий ВС РФ.


    Надеюсь высокоэффективное и результативное наступление у нас впереди. Дело даже не в ук-рах, а чтобы наглость НАТО остудить.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    +2
    «Российские военные инженеры показали свое мастерство»: в западной прессе оценили оборонительные линии ВС РФ
    . Так у нас за многих можно сказать молодцы!!! Хотя, к сожалению, есть и группа тех, которые "не готовились"... и это серьёзная проблема!
  5. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 18:59
    +4
    А как вы думали? Что вас лесная поляна с лебедями встретит? Вот и жрите, не обляпайтесь.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:07
    +3
    Ну - инженерное обеспечение и артиллерия всегда были нашими сильными сторонами.. А традиционно слабой - увы, связь..
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 19:26
      +1
      Связь, взаимодействие и управление войсками
  7. vladcub
    vladcub Сегодня, 19:09
    +3
    Некоторые "експерты",ссылаясь на украинцев, утверждали:мариышкин труд, ВСУ "хаймерсами" мигом раздолбают.
    Толи "Хаймерсов" нет, то-ли по другой причине, но завязли на 1 й линии креплений