«Российские военные инженеры показали свое мастерство»: в западной прессе оценили оборонительные линии ВС РФ

Неудачи украинских войск в наступлении, демонстрируемые на протяжении последних недель, приковали внимание западных экспертов, оценивших высокую эффективность оборонительных линий ВС РФ.
Военные инженеры, строящие оборонительные сооружения, являются одним из самых сильных родов войск РФ. Они показали свое мастерство. Перед украинскими войсками теперь стоит трудная задача пробиться через эти траншеи и заграждения
- отмечается в издании Business Insider.
Защитные линии ВС РФ состоят из выложенных бетоном траншей, колючей проволоки, «зубов дракона», противотанковых рвов и множества мин, предназначенных для поражения как бронетехники, так и пехоты.
Как указывается, в каждой российской бригаде имеются две инженерные роты: одна сосредоточена на строительстве укреплений, в то время как другая устанавливает и обезвреживает мины.
Оборонительный рубеж к западу от Евпатории, Крым
Оборонительный эшелон российских войск состоит из начальной линии пехотных окопов. За ними находится вторая линия траншей и бетонных огневых точек, огражденных многочисленными полосами препятствий; каждая шириной 1,5 км. Вторая линия не имеет постоянного личного состава, не считая подразделений размером с роту. Третья линия, находящаяся примерно в 5 км от передовых рубежей, состоит из запасных позиций и скрытых зон для резервов. Общая глубина оборонительных укреплений превышает 30 км, как заявляют украинские военные.
Возможно, самой грозной частью российской системы обороны являются мины, в которых у русских нет недостатка
- говорится в западной прессе.