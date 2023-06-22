Главу Минэкономики Сербии, призывавшего к введению антироссийских санкций, отправили в отставку

Министр экономики Сербии Раде Баста отправлен в отставку с занимаемой должности вследствие запроса первого вице-премьера и главы МИД страны Ивицы Дачича, а также лидера правящей партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы.Сообщается, что в запросе, направленном на имя главы правительства страны Аны Брнабич, политики указали, что Раде Баста должен в течение обозначенного срока покинуть все свои посты, на которые он был выдвинут представляемой ими коалицией. В перечень этих постов входит также должность главы Минэкономики.Маркович ранее сообщил об исключении Басты из "Единой Сербии", поводом для этого послужили, в том числе, озвученные теперь уже бывшим министром призывы ввести против России экономические санкции. В апреле текущего года Баста был снят с должности зампреда политсилы, поскольку его призывы противоречат установленному правительством политическому курсу страны и программе правящей партии Сербии.Тогда же к прекращению министром своих полномочий призывала партия "Движение социалистов", возглавляемая главой сербского Агентства безопасности и информации Александра Вулина, но, несмотря на это Баста сохранил свой пост.Президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что его страна продолжит придерживаться политики военного нейтралитета и постарается, насколько это возможно в условиях оказываемого Западом давления, избежать введения антироссийских санкций.