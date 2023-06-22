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Главу Минэкономики Сербии, призывавшего к введению антироссийских санкций, отправили в отставку

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Главу Минэкономики Сербии, призывавшего к введению антироссийских санкций, отправили в отставку

Министр экономики Сербии Раде Баста отправлен в отставку с занимаемой должности вследствие запроса первого вице-премьера и главы МИД страны Ивицы Дачича, а также лидера правящей партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы.


Сообщается, что в запросе, направленном на имя главы правительства страны Аны Брнабич, политики указали, что Раде Баста должен в течение обозначенного срока покинуть все свои посты, на которые он был выдвинут представляемой ими коалицией. В перечень этих постов входит также должность главы Минэкономики.

Маркович ранее сообщил об исключении Басты из "Единой Сербии", поводом для этого послужили, в том числе, озвученные теперь уже бывшим министром призывы ввести против России экономические санкции. В апреле текущего года Баста был снят с должности зампреда политсилы, поскольку его призывы противоречат установленному правительством политическому курсу страны и программе правящей партии Сербии.

Тогда же к прекращению министром своих полномочий призывала партия "Движение социалистов", возглавляемая главой сербского Агентства безопасности и информации Александра Вулина, но, несмотря на это Баста сохранил свой пост.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что его страна продолжит придерживаться политики военного нейтралитета и постарается, насколько это возможно в условиях оказываемого Западом давления, избежать введения антироссийских санкций.
Использованы фотографии:
Минэкономики Сербии
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8 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 18:45
    +7
    "Нас с русскими 200 миллионов". Это их лозунг. Это последний оплот преданности на Балканах.
    Я в 15-м году работал с сербами в Роза хуторе. Тяжело было общаться, но всё равно дружили.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:01
      +3
      Цитата: Anarchist
      "Нас с русскими 200 миллионов". Это их лозунг. Это последний оплот преданности на Балканах.

      Или вместе выживем, или вместе сдохнем, другого пути нет, уже 1000 лет.
  2. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 18:55
    0
    Прогнать через строй чужестранца!! А уж опосля!!!(с)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    +2
    Главу Минэкономики Сербии, призывавшего к введению антироссийских санкций, отправили в отставку
    . Они посчитали, что оно паршивая овца... избавились.
    На западе такого подберут и обогреют, их человечек.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:16
      +3
      Цитата: rocket757
      Главу Минэкономики Сербии, призывавшего к введению антироссийских санкций, отправили в отставку
      . Они посчитали, что оно паршивая овца... избавились.
      На западе такого подберут и обогреют, их человечек.

      Это их дело, пусть обогревают. Главное, что он уже в спину не ударит.
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:05
    +4
    Если у нас в России внутренних релокантов хватает и разного рода коллаборационистов … то в Сербии тем более … то что отправили в отставку и хорошо … значит где-то ещё не совсем прогнулись
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: silberwolf88
      Если у нас в России внутренних релокантов хватает и разного рода коллаборационистов … то в Сербии тем более … то что отправили в отставку и хорошо … значит где-то ещё не совсем прогнулись

      К сожалению, в жёсткости к внутренним врагам с России пример не возьмёшь request
  5. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:20
    0
    Баста первый не бодяженный))))) что наш что их, враги