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Британское издание: Боевые корабли Черноморского флота получают новый камуфляж для защиты от морских беспилотников ВМСУ

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Британское издание: Боевые корабли Черноморского флота получают новый камуфляж для защиты от морских беспилотников ВМСУ

Черноморский флот России начал применять на боевых кораблях новую схему окраски, призванную ввести в заблуждение операторов морских беспилотников ВМС Украины. Об этом пишет издание Королевского флота Великобритании Naval News.


Британцы обратили внимание на спутниковые снимки находящегося в бухте Севастополя фрегата проекта 11356, у которого нос и корма окрашены в черный цвет. Предполагается, что это "Адмирал Эссен", оставшийся в Черном море вместе с однотипном фрегатом "Адмирал Макаров", тогда как "Адмирал Григорович" находится сейчас на Балтике.

По мнению издания, такой камуфляж нанесен на корабль для защиты от украинских морских беспилотников, он должен ввести в заблуждение операторов, поскольку они получают всю информацию посредством камер, установленных на катерах. Такая окраска скрадывает очертания корабля и оператор может принят фрегат за другую, более легкую цель.


Как отмечается, нанесение такого камуфляжа новинкой не является, во время Второй мировой войны такой способ маскировать корабли применяли немецкие Kriegsmarine.

Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356 и первый серийный в серии из трех кораблей. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
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9 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:25
    -5
    Британское издание: Боевые корабли Черноморского флота получают новый камуфляж для защиты от морских беспилотников ВМСУ

    Операторы глаз не имеют? Или камеры наблюдения такие?
    А если в камуфляж бак, ют и рубку до киля?
    Будет 2 вспомогательных?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 18:44
      +1
      Fangaro умнее сотен флотских инженеров работавших и работающих ВМФ. Умнее почивших бозе немецких, умнее сегодняшних российских.

      Прикольно
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:09
        0
        Можно было бы считать камуфляж нормальным, если бы корабль вообще скрадывался.
        А так - ну будет казаться фрейгат не фрейгатом, а корветом каким ... Разница-то в чём?
        Российский флот не огромными флотилиями по Русскому морю плавает. Часто вообще поодиночке.
        Оператор беспилотника выводит свой аппарат по заданным координатам, полученным с радара.
        А уж когда увидел цель - пофиг ему, фрегат там или линкор. Ему приказали, он атакует.
        Куда большую пользу принесла бы мощная глушилка, что оборвёт связь с беспилотником.
      2. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 19:16
        0
        Светлан!
        Не умнее ни тех, кто сейчас на нашей стороне, ни тех, кто на стороне вероятного противника. И не умнее тех, кто 80 лет назад победил в Великой Отечественной. Но если объект можно сделать визуально короче, то может его можно и на два маленьких, и не представляющих интереса для противника, разбить?
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 18:44
      +1
      Операторы глаз не имеют? Или камеры наблюдения такие?

      Попробуйте разок посмотреть на корабль проекта 21631 в камеру типа среднего смартфона, когда вы на воде а корабль идет полным ходом.
      Удивитесь как я в свое время.
      1. Fangaro
        Fangaro Сегодня, 19:25
        0
        bk316
        Я не смогу посмотреть на корабль ВМФ РФ. По озёрам их нет. И не про критику, а про то, что может большой корабль можно визуально разбить на несколько малых.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 18:29
    +1
    Странная статья … обращаю внимание на то что мы не рассматриваем своих спецов а комментируем/перепечатываем мнение «британских учёных» … что за тенденция на
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 18:49
      +1
      Это нехватка спецкоров работающих непосредственно в отраслях. И переизбыток людей выучивший английский и мониторящих буржуазные СМИ.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:29
    -2
    Можно и рэб слусайно глобхоук сжечь?
    Или неззя? Или жипиес заглючить.
    Можно и люську за машку.
    Соблюдать международные правила. Которых нет?
    У кого они есть, тот машку имеет