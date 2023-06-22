Британское издание: Боевые корабли Черноморского флота получают новый камуфляж для защиты от морских беспилотников ВМСУ

Черноморский флот России начал применять на боевых кораблях новую схему окраски, призванную ввести в заблуждение операторов морских беспилотников ВМС Украины. Об этом пишет издание Королевского флота Великобритании Naval News.
Британцы обратили внимание на спутниковые снимки находящегося в бухте Севастополя фрегата проекта 11356, у которого нос и корма окрашены в черный цвет. Предполагается, что это "Адмирал Эссен", оставшийся в Черном море вместе с однотипном фрегатом "Адмирал Макаров", тогда как "Адмирал Григорович" находится сейчас на Балтике.
По мнению издания, такой камуфляж нанесен на корабль для защиты от украинских морских беспилотников, он должен ввести в заблуждение операторов, поскольку они получают всю информацию посредством камер, установленных на катерах. Такая окраска скрадывает очертания корабля и оператор может принят фрегат за другую, более легкую цель.
Как отмечается, нанесение такого камуфляжа новинкой не является, во время Второй мировой войны такой способ маскировать корабли применяли немецкие Kriegsmarine.
Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356 и первый серийный в серии из трех кораблей. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).