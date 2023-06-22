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Представитель ЕС заявил о выполнении Украиной двух условия из семи, необходимых для присоединения к Евросоюзу

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Представитель ЕС заявил о выполнении Украиной двух условия из семи, необходимых для присоединения к Евросоюзу

Украина находится на правильном пути по вступлению в Евросоюз, на сегодняшний день Киев выполнил уже два из семи условий, необходимых для одобрения заявки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий.


По слова европейского чиновника, соответствуют европейским требованиям два условия - это судебная реформа и свобода СМИ. В Европе считают, что закрытие телеканалов, запрет публикаций и введенная киевским режимом цензура полностью соответствуют требованиям демократии. Осталось подтянуть еще пять условий и членство в Евросоюзе, считай, в кармане.

Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия - по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ

- заявил еврокомиссар добавив, что по остальным пяти тоже "есть прогресс".

В пятерку пока не выполненных условий входят: реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег, а также принятие законов, направленных на борьбу с олигархами и защиту прав национальных меньшинств.

Между тем, не все так радужно, как заявил еврокомиссар. По словам нескольких европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности, прогресс есть, но он очень маленький. И даже те два условия, про которые говорил Оливер Варгелий, не выполнены до конца. В Брюсселе не верят, что Украина сможет в ближайшие годы соответствовать всем необходимым требованиям.

Чтобы соответствовать требованиям, Украине придется привести свои законы в соответствие со многими обширными стандартами ЕС (...) На практике путь Украины к членству обязательно займет годы, и мало кто верит, что страна может присоединиться во время войны с Россией

- добавил один из чиновников.
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8 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:08
    +3
    Ну вааще … да им там всем пох и нах на этих … Они просто инструмент сдерживания России … скольких там сгинет … неважно … НО ВОТ ДВА ПУНКТА НЕСВОБОДЫ ОНИ ВЫПОЛНИЛИ))) орден свина 1 степени за тупость
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: silberwolf88
      … НО ВОТ ДВА ПУНКТА НЕСВОБОДЫ ОНИ ВЫПОЛНИЛИ))) орден свина 1 степени за тупость

      НЕ думал про это, ну ты так загнул, что верю про "орден свина" для тупых.... ну этих.. в шароварах.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:10
    +1
    прогресс есть, но он очень маленький.
    Пациент скорее жив, чем мёртв.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:13
      +2
      Если "пациент" жив, чего смердит так?
      Хотя, толеРастным гейропейцам и так сойдёт, им не привыкать.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:24
        +1
        Цитата: rocket757
        Если "пациент" жив, чего смердит так?

        Ну значит не на "утку", а под себя ходит. От Зели тоже гуанецом попахивает.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:29
          0
          Все это печально...
          Соседям мозги взболтали и на нас натравливали, вот и понеслась котовасия!!! Исход будет тяжёлый, при любых раскладах, на десятилетия вперёд.
          Наглы, полосатики и гейропейцы, пока ликуют.... но и до них волна дойдёт, улыбочки с их самодовольный фэйсов сотрёт, на долго.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:12
    +4
    Эх, придется таки бандеровцам однополые браки одобрять и всячески поощрять гомоизвращения. Иначе- не видать им светлого будущего в кружевных труселях.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:22
    0
    Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС.

    Ну это пак примерно, бомжей в дворяне принимать. И главного бомжа назначить фюрером Украины ( хотя у него 5 лярдов баксов).