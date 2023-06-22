Представитель ЕС заявил о выполнении Украиной двух условия из семи, необходимых для присоединения к Евросоюзу

Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия - по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ

Чтобы соответствовать требованиям, Украине придется привести свои законы в соответствие со многими обширными стандартами ЕС (...) На практике путь Украины к членству обязательно займет годы, и мало кто верит, что страна может присоединиться во время войны с Россией

Украина находится на правильном пути по вступлению в Евросоюз, на сегодняшний день Киев выполнил уже два из семи условий, необходимых для одобрения заявки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий.По слова европейского чиновника, соответствуют европейским требованиям два условия - это судебная реформа и свобода СМИ. В Европе считают, что закрытие телеканалов, запрет публикаций и введенная киевским режимом цензура полностью соответствуют требованиям демократии. Осталось подтянуть еще пять условий и членство в Евросоюзе, считай, в кармане.- заявил еврокомиссар добавив, что по остальным пяти тоже "есть прогресс".В пятерку пока не выполненных условий входят: реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег, а также принятие законов, направленных на борьбу с олигархами и защиту прав национальных меньшинств.Между тем, не все так радужно, как заявил еврокомиссар. По словам нескольких европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности, прогресс есть, но он очень маленький. И даже те два условия, про которые говорил Оливер Варгелий, не выполнены до конца. В Брюсселе не верят, что Украина сможет в ближайшие годы соответствовать всем необходимым требованиям.- добавил один из чиновников.