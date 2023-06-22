Представитель ЕС заявил о выполнении Украиной двух условия из семи, необходимых для присоединения к Евросоюзу

Украина находится на правильном пути по вступлению в Евросоюз, на сегодняшний день Киев выполнил уже два из семи условий, необходимых для одобрения заявки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий.
По слова европейского чиновника, соответствуют европейским требованиям два условия - это судебная реформа и свобода СМИ. В Европе считают, что закрытие телеканалов, запрет публикаций и введенная киевским режимом цензура полностью соответствуют требованиям демократии. Осталось подтянуть еще пять условий и членство в Евросоюзе, считай, в кармане.
Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия - по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ
- заявил еврокомиссар добавив, что по остальным пяти тоже "есть прогресс".
В пятерку пока не выполненных условий входят: реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег, а также принятие законов, направленных на борьбу с олигархами и защиту прав национальных меньшинств.
Между тем, не все так радужно, как заявил еврокомиссар. По словам нескольких европейских чиновников, выступивших на условиях анонимности, прогресс есть, но он очень маленький. И даже те два условия, про которые говорил Оливер Варгелий, не выполнены до конца. В Брюсселе не верят, что Украина сможет в ближайшие годы соответствовать всем необходимым требованиям.
Чтобы соответствовать требованиям, Украине придется привести свои законы в соответствие со многими обширными стандартами ЕС (...) На практике путь Украины к членству обязательно займет годы, и мало кто верит, что страна может присоединиться во время войны с Россией
- добавил один из чиновников.