Как я попал в номенклатуру. Начальник планового отдела треста

Начальник планового отдела треста
Ягоды и грибы
Одновременно со строительством объектов на станции Максатиха в Торжке было начато строительство 111-квартирного жилого дома для филиала ПКБ ЦТ МПС, для которых мы перед этим сдали 100-квартирный дом. Там монтажом фундамента занималась бригада из 5 человек, включая водителя самосвала, крановщика и экскаваторщика.
Поэтому с июня месяца у меня был следующий график работы. В воскресенье вечером я садился в поезд и ехал до Бологое, там в 5 утра пересаживался на поезд на Сонково и около 9 был в Максатихе. В течение двух дней решал организационные и технические вопросы. В среду в 6 утра вставал, переходил по мосту через Волочину и в лесу набирал за час-полтора бидон ягод (черники, брусники или малины) и пакет маслят. Днем садился на обратный поезд из Сонково и с пересадкой в Бологое на южный поезд из Питера, к вечеру был в Торжке. Четверг и пятница уходили на проблемы 111-квартирного дома.
Иногда ездил через Калинин, где меня подбирала машина, везущая материалы на объект из Ржева. За год до этого мне прислали молодого специалиста. Но у него жена распределилась в НГЧ под Питером, и он на выходные мотался к ней и все пытался организовать перевод. В августе прислали ещё одного.
В общем, я стал нянькой для двух оболтусов. Наверно, я был таким же 6 лет назад. Но самостоятельная работа (из-за проблемы с прорабами) быстро поставила на нужные рельсы. Здесь же ребята за моей спиной не шибко напрягались.
Сметы и цены
В этом же году началась реформа ценообразования в строительстве. Вводилась новая нормативная база. Цены в строительстве выросли в среднем на 20–25 %. Следовательно, возникла необходимость пересчета смет на строящиеся объекты в новые цены. Точнее остатки по сметам на 1 января.
Проектные институты оказались перегружены этой работой, так как текущие проекты никто не отменял, а кадры сметных отделов не разрешалось увеличивать. Поэтому предприятиям-заказчикам предложили произвести пересчет самим, а институты проверят и утвердят. Инженер ОКСа филиала ПКБ отказалась выполнять эту работу и одновременно осуществлять контроль и учет на строящемся доме и переделки построенного корпуса под задачи монтажа продукции предприятия. В августе она уволилась.
Главный инженер филиала предложил мне эту должность. Я согласился. Чтоб не терять выплаты за выслугу лет за непрерывный стаж, я перешел на новую работу переводом. Руководство СМП, скрепя сердце подписало перевод, ведь я становился человеком, без чьей подписи не согласовывали акты приемки работ на 111-квартирном доме.
Компьютеров со сметными программами тогда не было, и пересчет выполнялся на типовых бланках вручную. С помощью счетной машинки «Электроника». Так как проект жилого дома привязывал институт «Калинингражданпроект», то периодически приходилось ездить в Калинин, сдавать готовые материалы.
Кроме того, пришлось пересчитывать сметы на спроектированный ещё один производственный корпус. Проект готовил «Ленжелдорпроект». В конце года в начале следующего готовил и ездил согласовывать в Ленинград, в Дорстройтрест, и в Москву, в Главное управление локомотивного хозяйства МПС, титульный список с планом на следующий год.
Новый корпус
В новом корпусе, который я строил, будучи прорабом, нужно было выгородить участок для электромонтажных работ. Усилить систему отопления, так как проект был сделан как локомотивное депо, и расчетная температура в 12–14 градусов была не достаточной для работы по монтажу пультов и другого сложного оборудования.
Проектный отдел ПКБ спроектировал систему вентиляции покрасочного отделения из 1 мм листовой оцинкованной стали, собираемой на фланцах. По опыту устройства вентиляции в котельной и в объектах Максатихи, я предложил выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм на фальцованных соединениях. Оформил как рацпредложение. Так как масса вент. системы снизилась в 2,5 раза, экономический эффект оказался таким, что премия должна была составить около тысячи рублей. Но выплатили только 300. Правда, вручили почётную грамоту.
Ещё одну проблему пришлось решать в новом корпусе. Мостовой кран прибыл, когда корпус был построен полностью. В корпусе были большие ворота и внутренние ж/д пути. В Калинине у восстановительного поезда был 60 т железнодорожный кран. Распоряжениес управления дороги его выделили на 1 смену.
В крыше корпуса над центром мостового крана весом около 15 т, находящегося на двух железнодорожных платформах, прорезали отверстие для прохода крюка железнодорожного крана. Подняли выше уровня подкрановых путей на подкрановых балках каркаса здания, развернули и поставили на рельсы этих путей. Отверстие заделали и после монтажа на кране электрооборудования, прибывшего отдельно, через неделю запустили. Проект производства работ рисовал ваш покорный слуга.
Трудовые будни
Весь следующий год занимался пересчетом, согласованием и утверждением пересчитанных смет, техническим надзором за строящимся домом. Пришлось решать неожиданную проблему – диаметр канализационного коллектора, к которому присоединялась канализация дома, оказался такого же диаметра, что и домовой. Его должны были реконструировать, но дом построили раньше.
С начальником Торжокского Водоканала два часа на плане города искали точку, куда можно было подсоединить, с учетом уклонов, канализацию дома. Такой точкой оказалась КНС в районе ул. Красноармейской в 800 м от дома. Причём на отдельном участке нужно было пройти на глубине около 7 м и пересечь улицу, ведущую от Московского к Осташковскому шоссе.
В авральном режиме был выполнен проект, выделено дополнительное финансирование. К моменту ввода дома трасса была проложена. Под проблемной улицей был выполнен прокол. Для городского строительства вещь в те времена неслыханная в Калининской области.
Перед новым 1986 годом начал готовить титульный список с планом следующего года. В январе месяце отправился в Дорстройтрест для подписания. Там заместитель управляющего треста В. М. Утюжников сказал мне, что этом году в Калинине будут создавать новый Дорстройтрест-2 Октябрьской железной дороги, и Дорстройтрест-1 также примет участие в его формировании.
Зная мою работу в организации конкурса, в решении технических проблем при строительстве объектов, спросил, не соглашусь ли я на должность начальника производственного отдела треста. Сказал, что в Калинине строится 77-квартирный дом, и дорога выделяет квартиры для специалистов. В июле назначат управляющего нового треста, и с ним обо всем договорятся. Рекомендации будут даны.
Дорстойтрест-2 создавали для оборудования главного хода Москва – Ленинград под скоростное движение (запускался ЭР-200), что резко снижало грузопоток по нему. Для реконструкции обходных путей через параллельные направления через станции Дно и Сонково. Для строительства ветки до месторождения щебня у пос. Есиповский от станции Кувшиново.
В конце июля по звонку из Ленинграда я связался с новым управляющим. Приходилось регулярно ездить в институт «Калинингражданпроект» с проблемами коллектора канализации, поэтому организовать поездку не составило труда. Трест стал дислоцироваться на территории СМП-617.
Управляющий треста, Феликс Михайлович Пиковский, в разговоре со мной сказал:
«Мне тебя рекомендовали, как специалиста не только в знании производства и умении работать с проектной документацией, но умеющего внедрять все новинки в организации заработной платы. С этого года вводится нормативный способ формирования зарплаты в процентах от рубля выполненных работ. Нужно в Плановом и Оргштатном отделах согласовать и утвердить такой норматив, чтоб у предприятий треста с этим не было проблем. Поэтому я предлагаю тебе должность начальника планового отдела, с остальными обязанностями ознакомься по должностной инструкции».
Я уточнил, что за предприятия войдут в состав треста и какие работы они выполняют. Ознакомившись с предварительными данными, я сказал, что, зная структуру работ, есть большой шанс защитить приличный норматив. Но нужно внимательно все просчитать и подготовить. И дал согласие.
Феликс Михайлович предупредил, что должность номенклатуры Управления Октябрьской железной дороги, и мне нужно будет подготовить ряд документов (автобиографию, кто жена, кто родители мои и жены, неплохо приложить почетные грамоты и благодарности).
В конце сентября я приехал в Ленинград, в управление Октябрьской железной дороги. Специалист отдела кадров повела меня знакомиться с заместителем начальника дороги, им оказался бывший управляющий Дорстройтрестом-1, с которым я был хорошо знаком все годы работы в СМП и в филиале ПКБ. Он тоже пошел на повышение.
«Пройдешь по всем инстанциям и потом зайдешь ко мне – обсудим, какую информацию еженедельно и ежемесячно будешь сообщать мне».
Специалист отдела кадров провела меня в плановый отдел дороги, где начальник отдела показал, какие документы готовить для согласования норматива зарплаты и срок их подачи. Далее обошли все службы управления дороги, и меня познакомили со специалистами, отвечающими за строительство объектов для этих служб. К концу дня меня утвердили в должности.
На работу в 5 утра!
С 1 октября я начал работать в тресте.
Каждое утро я вставал в 5 утра и в 5:25 на электричке ехал в Тверь. В 7:30 я уже был на рабочем месте. Уходил я чуть раньше 17:00, чтоб успеть на электричку в 17:20 до Торжка. В таком режиме прошло 5 месяцев, пока не переехал в новую 3-комнатную квартиру в г. Калинине (нынче Тверь). Старую в Торжке сдал СМП.
2–3 раза в месяц ездил в Ленинград для решения разных вопросов. Для поездок по Октябрьской железной дороге мне выдали форму 3-К. С ней я мог без очереди брать билет в кассе вокзала, вернее – посадочный талон (бесплатно), в вагон вплоть до купейного. Один раз в год получал на себя и ребенка талон для поездки по всей стране. Во время работы в тресте из Москвы привозили продуктовые наборы (мякоть мяса, кофе растворимый, копченую колбасу, гречку и т. д.).
В течение первого месяца работы мне удалось обосновать высокий норматив фонда зарплаты. В состав нового треста из состава первого треста перешли два старых СМП (Ржевский СМП-683 и Калининский СМП-617), присоединили московские СМНУ (занимались электромонтажом) и МНУ (монтаж вентиляции и наладка дизель-генераторов и компрессорных установок), Великолукскую ПМС преобразовали в Мостопоезд-64 (ремонт ж/д мостов и водопропускных труб). Создавались два новых СМП (СМП-704 и СМП-705).
Расчет делал на основе сметной зарплаты, заложенной в расценки. Учитывая, что в составе пусконаладочных и монтажных работ доля зарплаты много больше, чем в общестроительных, а их доля в объемах треста была значительной, расчетный норматив получился почти 25 %, в то время в большинстве организаций не превышал 14–17 %. В результате утвердили норматив в 22,4 %. Перерасхода никогда не было, а часть экономии фонда зарплаты поступало в премиальный фонд треста.
Премии, шефство и интриги
Интересна была система премирования.
50 % премии начислялась за выполнение плана по объему работ: 25 % – по производительности труда и 25 % – по прибыли. За каждый процент перевыполнения показателей увеличивался и процент премии. С выполнением плана по объемам были трудности, так как два СМП находились в стадии организации, а Мостопоезд с трудом наращивал объемы – не хватало механизмов. Зато по производительности труда и прибыли планы перевыполнялись. И премии получали приличные.
У меня в подчинении в отделе было 4 человека. Надо мной заместитель управляющего трестом по экономике. Всё женщины. Получил гигантский опыт работы с дамами. Хорошо, что ведущий экономист – Евдокия Павловна, женщина бальзаковского возраста, взяла надо мной шефство, гася некоторые выверты коллег. За что я ей очень благодарен. В дальнейшем, работая в женских коллективах, этот опыт оказался неоценим.
Интересно формировался коллектив треста. По требованию обкома партии половина коллектива должна была быть представлена работниками МПС, а половина из области (большинство из «Калининагропромстроя»). Освобожденным профкомом стала жена какого-то партийного областного чиновника. Управляющему треста периодически приходилось разруливать её интриги.
Мне приходилось ездить раз в месяц с отчетом в Москву в ЦУКС (главное управление по строительству МПС). Благодаря этим поездкам, я привозил иллюстрации для журнала «Крылья Родины».
Кроме организаций МПС, в мои обязанности входила работа с областным статистическим управлением и Стройбанком. На основании сданных мною данных организации треста получали зарплату. Оплата остальных расходов была епархией главбуха треста.
Дела подковерные
Через два года мне довелось познакомиться с подковерной сутью создания Дорстройтреста-2.
Дорстройтрест-1, участвуя в создании нового треста, планировал с его помощью нарастить объемы работ и выйти на уровень Стройобъединения с более высоким уровнем зарплаты, прихватив московские организации и новые СМП и Мостопоезд. Управляющий Дорстойтреста-2, большую часть жизни занимавшийся организацией трестов, планировал на пенсии спокойно работать рядом с Москвой и даже перенести трест в Москву.
Объединение создали на базе Дорстройтреста-1, с учетом двух новых СМП и Мостопоезда, но московские организации прихватить не удалось. А Феликс Михайлович создал в Москве Ремстройтрест при Министерстве путей сообщения.
Привлечь специалистов из Твери в Москву было нереально. Но большинство кадров вошли в управление СМП-617, так как на его базе за год до этого начали строить Микро-ДСК с технологией, ускоряющей жилищное строительство.
Пока решались кадровые вопросы с руководством СМП-617, управляющий объединения, попросил меня организовать работу ПТО В Мостопоезде. Перевод из ПМС (Передвижной механизированной станции), работающей на основной деятельности отделения дороги, по себестоимости фактических затрат на договорную основу, с подготовкой смет и договоров были проблемы. Я же познакомился с организацией работы по смене пролетных строений железнодорожных мостов и конструкций водопропускных труб «в окно».
Пережить трудное время…
Когда нужно было уложиться в 3–4 часа, в течение которых прекращалось движение по участку. За два месяца я научил специалистов Мостопоезда готовить сметную документацию, подготовил и отработал со Службой путевого хозяйства Октябрьской железной дороги типовой договор. После этого вернулся в реорганизованный СМП-617 на должность начальника планового отдела.
В течение полугода с начальником СМП был внедрен хозрасчет. Только неформально. Каждый прорабский участок имел лицевой счет в бухгалтерии, оплачивал ресурсы (материалы и механизмы по внутренним ценам), отчислял и на содержание структуры предприятия и аппарата управления. Оставшаяся сумма распределялась среди работников. Рабочие могли переходить в течение месяца с участка на участок, получая зарплату за отработанное на участке время. Но это другая история.
Но благодаря этому период с 1989 по 1998 год удалось пережить коллективу с минимальными потерями. И даже получилось построить для работников СМП на паях (50 на 50) с Московским отделением Октябрьской железной дороги жилой дом.