Как я попал в номенклатуру. Начальник планового отдела треста



Начальник планового отдела треста

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«Мне тебя рекомендовали, как специалиста не только в знании производства и умении работать с проектной документацией, но умеющего внедрять все новинки в организации заработной платы. С этого года вводится нормативный способ формирования зарплаты в процентах от рубля выполненных работ. Нужно в Плановом и Оргштатном отделах согласовать и утвердить такой норматив, чтоб у предприятий треста с этим не было проблем. Поэтому я предлагаю тебе должность начальника планового отдела, с остальными обязанностями ознакомься по должностной инструкции».

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