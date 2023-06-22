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Проходящий испытания корвет «Резкий» выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» по морской цели в Японском море

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Проходящий испытания корвет «Резкий» выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» по морской цели в Японском море

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, провел боевые стрельбы в рамках продолжающихся испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.


Ракетные стрельбы корвета прошли на одном из морских полигонов Тихоокеанского флота в Японском море. В ходе проверки вооружений корабля экипаж выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени, поразив ее.

(...) В расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 км

- говорится в сообщении.

Испытания корабля должны завершиться в ближайшее время, по последней информации, корвет войдет в боевой состав флота ко Дню ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля, в последнее воскресенье месяца.

Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.

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9 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:03
    +2
    Испытания корабля должны завершиться в ближайшее время, по последней информации, корвет войдет в боевой состав флота ко Дню ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля, в последнее воскресенье месяца.

    Почему по сей день к датам приурочивают серьёзные события?
    Новый БПЛА в войска не отправят, пока российский народ не отпразднует ДР ЗамПредСовБеза?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:40
      0
      Скорее пока его БПЛА не создадут в реальности. Да и всю цепочку электроникм к нему. Ну не так сложно же наладить производство эл.моторов, да и прочей электроники если от этого зависит выживание страны...
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 20:05
    +1
    Любим Мы к датам, рапортовать! Похоже к дню флота сдадут два надводных корабля. Это- фрегат 22350 адмирал Головко и корвет 20380 Резкий. Но, более приятное сообщение, что крейсер 1141.2М адмирал Нахимов, выйдет в море в сентябре 2023. Не зря Северодвинские корабелы работали в 3 смены.
  3. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 20:15
    +3
    7 лет строить корвет... Толи плакать, то-ли радоваться.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 20:27
      +2
      Цитата: БорзРио
      7 лет строить корвет... Толи плакать, то-ли радоваться.

    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:41
      +1
      Цитата: БорзРио
      7 лет строить корвет... Толи плакать, то-ли радоваться.

      Построить корвет безусловно фигня, а вот запихать в маленький корпус серьезное вооружение, на четверть надводного американского АУГ это надо радоваться hi
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:27
    -1
    Цитата: БорзРио
    7 лет строить корвет... Толи плакать, то-ли радоваться.

    Сколько, столько скольно нужно. Отлично и 7 футов под килем!!!
  5. Тестов
    Тестов Сегодня, 20:43
    0
    Sergey39 (Сергей), уважаемый, конечно не зря корабелы Северодвинска работали в 3 смены. Особенно мастра, что себе квартиры новые построили и детям своим, в домах от "Аквилона". За выход на работу в субботу-воскресенье и на январских каникулах % мастеру от работника на Севмаше, со времён переделки "Горшкова" в авианосец ВМФ Индии, известен всем: и работникам Севмаша, и работникам "Арктики"... А иначе - сиди на тарифе и ма-а-а-ленькая премия квартальная и жди 13 зарплаты тысяч 40 в конце года...И, конечно, плюсище огромный: в отличии от председателя СНТ "Строитель" и учителей школ Северодвинска, не призывали работников ОСК, по осени по частичной мобилизации. Любимый заказчик ОСК, что "Горшкова" чертежи переделки менял мульён и ещё один раз, что та же картина на "Нахимове". Ничего на крупнейшем предприятии ОСК не меняется, стабильность, понимашь...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:50
    0
    Без поллитры не разберёшься.)))

    Военное обозрение Новости.23 мая 2022

    Чтобы не было путаницы, поясняем, что "Меркурий" - это построенный на "Северной верфи" для ЧФ и переименованный корвет "Ретивый" проекта 20380. "Настоящий" корвет "Меркурий" проекта 20386 превратился в долгострой с неясными перспективами и был переименован в "Дерзкий". Его строительство также ведется на "Северной верфи". Решение о переименовании двух кораблей принято по политическим причинам.
    "Меркурий", он же бывший "Ретивый", является пятым корветом проекта 20380, построенным на ССЗ "Северная верфь" по модифицированному проекту.