Проходящий испытания корвет «Резкий» выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» по морской цели в Японском море

Новейший многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380, построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, провел боевые стрельбы в рамках продолжающихся испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ракетные стрельбы корвета прошли на одном из морских полигонов Тихоокеанского флота в Японском море. В ходе проверки вооружений корабля экипаж выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по морской мишени, поразив ее.
(...) В расчетное время крылатая ракета успешно поразила назначенную цель – морской щит на дистанции более 30 км
- говорится в сообщении.
Испытания корабля должны завершиться в ближайшее время, по последней информации, корвет войдет в боевой состав флота ко Дню ВМФ, который в этом году будет отмечаться 30 июля, в последнее воскресенье месяца.
Корвет "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на Амурском ССЗ для Тихоокеанского флота. Заложен 1 июля 2016 года, спущен на воду 1 июля 2021, в ноябре отправлен на сдаточную базу во Владивосток. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего тихоокеанцы получат шесть корветов этого проекта, далее завод будет строить корветы проекта 20385.
Корветы проекта 20380 классифицируются как многоцелевые боевые надводные корабли 2-го ранга ближней морской зоны. Особенности кораблей этого проекта – компактность, малозаметность, высокий процент автоматизации систем. Предназначены для поиска и уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, обороны военно-морских баз.