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В Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-19 вместе с лоцманским судном

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В Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-19 вместе с лоцманским судном

В Севастополе затонул плавучий док, инцидент произошел в ночь на среду, с 20 на 21 июня 2023 года. По данным местной прессы, вместе с плавдоком на дно ушло и лоцманское судно "Инженер Попович".


Лоцманское судно принадлежало ФГУП "Росморпорт" и проходило ремонт на судоремонтном предприятии "Персей" в Южной бухте Севастополя. В экстренных службах подтвердили аварию с плавдоком отметив, что причиной инцидента стали не внешние факторы, а ветхость конструкции, док был построен в 1941 году.

На месте происшествия проводятся работы, в первую очередь будут предприняты попытки поднятия со дна лоцманского судна. Предполагается, что весь ремонт на нем придется проводить заново. На момент затопления на "Инженере Поповиче" проведен ремонт главного двигателя, дизель-генератора, а также ремонт насосов и компрессоров. По самому доку информации нет, будут ли его поднимать и когда не известно.

Малый плавучий док "ПД-19" предназначен для производства доковых и ремонтных работ небольших судов и катеров. Длина дока составляет 24 метра, грузоподъёмность - до 500 тонн. Плавдок был неавтономным и несамоходным. Построен в Варне в Болгарии в 1941 году, в 1944 попал в руки советских войск в качестве трофея и отправлен в Севастополь в Южную бухту, где и находился до сегодняшнего дня, обеспечивая доковый ремонт небольших катеров связи, рейдовых и т.д.

Стоит отметить, что это не первый инцидент в Южной бухте с затоплением плавдоков, в декабре 2019 года там затонул плавдок ПД-16 вместе с находящейся на нем подлодкой Б-380. И плавдок и субмарина были списанными и выведенными из состава флота.
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28 комментариев
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 20:49
    +12
    Что тут можно добавить . ДОК построен в 1941 году ... am И почти все доки Севастополя в преклонном возрасте .. Нужны новые , современные ... Но ....
    1. Ратник-80
      Ратник-80 Сегодня, 21:03
      +1
      Я так понимаю была преступная халатность , ремонт лоцманского судна пройзводился на списаном доке , прокуратура будет разбираться кто это допустил
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 21:14
        +4
        Цитата: Ратник-80
        Я так понимаю была преступная халатность , ремонт лоцманского судна пройзводился на списаном доке

        Про то, что док был уже списан в этой статье я не прочитал. У вас есть какие то дополнительные данные?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:46
      0
      Цитата: 30 вис
      Что тут можно добавить . ДОК построен в 1941 году ... am И почти все доки Севастополя в преклонном возрасте .. Нужны новые , современные ... Но ....

      Наследие Украины... и в технологиях... и в психологии...
  2. Ратник-80
    Ратник-80 Сегодня, 20:50
    -1
    Ну это даже не новость , больше на шумиху похоже , затонул старинный маленький док , на котором только катера ремонтировать , да и то я так понял списаный , там метал уже весь поржавел 80 лет , афигеть древность
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 20:56
      +4
      Цитата: Ратник-80
      Ну это даже не новость , больше на шумиху похоже , затонул старинный маленький док , на котором только катера ремонтировать , да и то я так понял списаный , там метал уже весь поржавел 80 лет , афигеть древность

      Для нас-то всё понятно.
      А в Киеве уже объявили о своей "перемоге" и очередной "успешной операции спецслужб Украины"? У них не заржавеет...
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 21:35
        +1
        В Киеве уже обьявили всеобщую могилизацию. Теперь им обсуждать не доки, а свои завещания
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:54
    +3
    Построен в Варне в Болгарии в 1941 году, в 1944 попал в руки советских войск в качестве трофея и отправлен в Севастополь в Южную бухту

    Ну теперь мне немножечко более понятен наш исторический фетишизм . Действительно, словно все было вчера ..
  4. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 20:55
    0
    Вполне возможно, деньги на ремонт судна выделялись, но были распилены, сейчас вот, если поднимут , будут заново выделять сумму. Очень удобно знаете ли и не придерешься... lol
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:58
    0
    Светлая память бывшему доку crying...........
  6. Загребун
    Загребун Сегодня, 21:00
    +1
    Пофиг веники. Не могло ходить но заставляли-должна быть фамилия. Могло ходить но булькнуло-фамилия в наличии.
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:21
      +1
      Не могло ходить но заставляли-должна быть фамилия. Могло ходить но булькнуло-фамилия в наличии.
      Это только при ужасном культе личности каждая авария имела ФИО и должность, (Л.М. Каганович, нарком путей сообщения). А сейчас демократия.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:03
    -1
    Наконец-то. Жизнь человека короче.
    Отмучился.
    Праздник всегда с нами.
    Кого-то надо начинать жить своим с умом и ьез заделов прошлого века
  8. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:06
    0
    Да вы что!
    Как такое статься могло?...
    Вот это- поворот....
    А ещё говорят- Вот Севас! Там даже президент бывал!
    У нас- не бывал
    Мы слишком мелкие для бывания...
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:07
    0
    Жаль конечно, главное что по людям? Целая статья про железо, а о людях ни буковки.
  10. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 21:07
    +5
    Говорят, что перед аварией в районе дока видели Буданова с бензопилой и рашпилем.
    Рано списывать со счетов таких спецов.
  11. beybender
    beybender Сегодня, 21:13
    -3
    Страна терпила !!! Уже весь мир смеётся !!! Что никто не знал про этот док 41 года ?!? Зачем туда вообще при нынешней обстановке что то надо было пхнуть ?!? Зато разговоров сейчас будет !!! Те кто ещё от России не отвернулся тоже смотрят на все это и думают , а вообще с этой страной все впорядке !!! Ее все кому не лень нагибают , деньги забирают , газо и аммиакопровод взрывают , а в ответ одни сопли !!! И вот думают китайцы , казахи и т.д. , а в ту ли мы лодку сели , как бы вместе на дно не уйти !!!
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:26
      -1
      Вам рассказать про состояние железных дорог в передовых США? laughing
      Вот где ржака подгоняемая ужасом-ужасом-ужасом. А тут локальное ЧП без грибовидных облаков и горящей воды (привет гидроразрывам от нефтяников) из под крана. Ушло на дно корыто от старости, не велика беда ибо никто не пострадал, а в передовой Америке затонула ультрасовременная бочка (которую батискафом назвать, язык не поворачивается ибо была сделана из гумна и палок), пятеро пассажиров которой решили по морскому кладбищу прогуляться. Вот про это расскажите winked
      Те кто ещё от России не отвернулся тоже смотрят на все это и думают , а вообще с этой страной все впорядке !!

      Нормально всё. Империя расширяется.
  12. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:15
    +3
    Как такое происшествие можно допустить?
    Ну вот как???..
    Война идёт в стране!.
    Как можно?!..
    Кто отвечает за эти мероприятия?
    Какую уголовную ответственность он понёс?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: Бензорез
      Война идёт в стране!.
      Как можно?!..
      Кто отвечает за эти мероприятия?
      Какую уголовную ответственность он понёс?

      Он СЕГОДНЯ ночью утонул(даже в ВОВ 3 дня до трибунала было) - а вы уже спрашиваете кто понес уголовную ответственность???
  13. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 21:21
    +1
    Первое, что пришло в голову по прочтении заголовка: Никогда такого не было и вот опять!
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:38
      0
      Абсолютно согласен.
      Утопить ПД стоящий в базе... Это высший пилотаж!!... hi
  14. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 21:29
    0
    Длина дока - 24 метра, год постройки - 1941. Собственно, на этом можно и заканчивать :) Движок на лоцманском судне конечно жаль, но он наверняка танковый... нельзя сказать что очень уж большой дефицит. А вообще - за такое конечно надо по голове давать, какого док не был списан?
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:42
      +1
      У нас половина ПД- германского производства. Даже рельсы на трансбордере нашего завода- 1912 года. Производства Рейнметалл. Как и сам трансбордер. feel
  15. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 21:34
    0
    Сухие доки надо. Вот что никогда не потонет! В Китае по сей день действует сухой док, в котором ещё русский крейсер Варяг стоял, в Порт-Артуре.
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 21:51
      0
      Сухой док никогда однако ПД не заменит.
      Это чай две большие разницы... hi
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:42
    +2
    ПД - 19 в 1977 г переломился пополам и утонул.Не пропадать же добру ,был поднят и восстановлен.2019 г передан ООО СРЗ Персей ,прошёл ремонт.Вот теперь попадалово для СРЗ Персей.Доки у нас больная тема ,строилось почти всё при СССР на Украине .Топим ,топили и будем топить доки ,они уже все мыслимые и не мыслимые сроки выработали. ОСК есть чем заняться,но нужен волшебный пендаль, на доке малой грузоподьёмности много не заработаешь ,а люлей при постройке охватить можно на раз два.У нас горе с их доставкой, даже если построить .,4 центра докостроения это не вариант,надо вспоминать опыт СССР.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:50
      0
      на доке малой грузоподьёмности много не заработаешь

      Как я понял, док интересно строить под законтрактованные подряды, а если таких нет то и риск "пролететь" с проектом велик. Интересен самоходный док, чтобы подгонять его туда где он нужен, а это уже полноценное судно со своими статьями расходов на поприще очень узко профильного бизнеса. Не простая тема с долгим сроком окупаемости. Наверное, потому неохотно из и строят. Так видится... Если что не так понял, поправьте, пожалуйста. Тема интересная :)