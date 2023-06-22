В Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-19 вместе с лоцманским судном

В Севастополе затонул плавучий док, инцидент произошел в ночь на среду, с 20 на 21 июня 2023 года. По данным местной прессы, вместе с плавдоком на дно ушло и лоцманское судно "Инженер Попович".
Лоцманское судно принадлежало ФГУП "Росморпорт" и проходило ремонт на судоремонтном предприятии "Персей" в Южной бухте Севастополя. В экстренных службах подтвердили аварию с плавдоком отметив, что причиной инцидента стали не внешние факторы, а ветхость конструкции, док был построен в 1941 году.
На месте происшествия проводятся работы, в первую очередь будут предприняты попытки поднятия со дна лоцманского судна. Предполагается, что весь ремонт на нем придется проводить заново. На момент затопления на "Инженере Поповиче" проведен ремонт главного двигателя, дизель-генератора, а также ремонт насосов и компрессоров. По самому доку информации нет, будут ли его поднимать и когда не известно.
Малый плавучий док "ПД-19" предназначен для производства доковых и ремонтных работ небольших судов и катеров. Длина дока составляет 24 метра, грузоподъёмность - до 500 тонн. Плавдок был неавтономным и несамоходным. Построен в Варне в Болгарии в 1941 году, в 1944 попал в руки советских войск в качестве трофея и отправлен в Севастополь в Южную бухту, где и находился до сегодняшнего дня, обеспечивая доковый ремонт небольших катеров связи, рейдовых и т.д.
Стоит отметить, что это не первый инцидент в Южной бухте с затоплением плавдоков, в декабре 2019 года там затонул плавдок ПД-16 вместе с находящейся на нем подлодкой Б-380. И плавдок и субмарина были списанными и выведенными из состава флота.