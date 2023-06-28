Почему уничтоженный Leopard стоит миллион, а остальные танки – сто тысяч

Пять вертолетов за Leopard
Перевод уничтоженной техники противника в денежный эквивалент – немаловажная мотивация для бойцов во все времена. Если рассматривать сухопутные вражеские машины, разумеется, самым дорогим всегда был танк. Потеря столь серьезной техники, во-первых, ощутимо бьет по кошельку противника, а во-вторых, лишает наступательного потенциала. Танк, как ни крути, для прорыва обороны предназначен.
В годы Великой Отечественной войны красноармейцам за каждый немецкий танк полагалось 500 рублей, а с июня 1943 года – одна тысяча. Приличные деньги – примерно столько же составляла месячная зарплата командира батальона. В годы войны понимали, что подбитый танк – это часто результаты коллективной работы красноармейцев. В распоряжениях о награждении предусматривалось коллективное награждение, например, 1 500 рублей на танковый экипаж, сумевший сжечь немецкую бронемашину.
Дифференцировали выплаты даже для стрелков из противотанковых ружей – первый номер получал 500 рублей, второй – 250. Аналогичным образом распределялись призовые внутри орудийных расчетов. Далеко не всегда и не везде удавалось зафиксировать и доказать факт уничтожения немецкого танка. Такова была данность, которая тем не менее не отменяла самого факта выплат за немалую часть уничтоженной техники.
Судя по открытым данным, у Красной Армии не существовала дифференциация выплат за легкие, средние и тяжелые немецкие танки. То есть получить до 1 000 рублей на человека можно и за редкий Pz Kpfw I/II, и за условно средний PzKpfw V Panther, и за гиганта PzKpfw VI Ausf. B Tiger II. Главное – доказать факт уничтожения своими руками.
В денежном эквиваленте уничтожение украинских МТЛБ и С-300 рассматривается одинаково.
Современная история с выплатами за подбитую технику ВСУ полна сюрпризов.
Прежде всего, обратим внимание на стоимость уничтоженных систем ПВО – до 50 тысяч рублей. Сюда включено все самоходное и способное стрелять в небо – С-300, «Бук», «Тор», «Оса» и прочие импортные изделия. По 50 тысяч платят и за каждую подбитую БМП, БТР, САУ и прочую легкую технику.
Не стоит переоценивать значение выплат для наших бойцов – они воюют там явно не за деньги, но сам факт показывает внимание военного командования именно к системам ПВО противника. Точнее – полное невнимание в данной проблеме. Уравнение в стоимости для фронта С-300 и артиллерийского тягача МТЛБ – это отдельный парадокс. Может, в том числе и по этой причине российские самолеты до сих пор не решаются на рейды вглубь обороны ВСУ?
Leopard и прочие оказались вполне убиваемыми. Источник: telegram
В ходе недавнего общения президента Путина с военкорами всплыло нелицеприятное о выплатах премий военнослужащим за подбитую технику. Военкор Пегов, в частности, сказал, что не знает никого, кого бы премировали за уничтоженную вражескую машину.
Президент пообещал разобраться, и спустя несколько дней Минобороны отчиталось о 10 тысячах выплаченных премий с начала спецоперации до конца мая 2023 года. Пришли долгожданные новости и о причитающихся выплатах за уничтоженный Leopard – боец 37-й мотострелковой бригады Андрей Кравцов первым получил свой заслуженный миллион.
Справедливости ради деньги не бюджетные, а частные, но это не отменяет удивление от ситуации. Здесь мы сталкиваемся со вторым парадоксом – западный танк на фронте по стоимости премии эквивалентен трем с лишним самолетам, пяти вертолетам или сразу десяти танкам советского образца. Неужели настолько грозное оружие подкатили натовские генералы своим сообщникам из ВСУ?
Ценные кошки
Сразу стоит оговориться – ни в коей мере не умаляется подвиг российских бойцов сумевших поразить, а тем более уничтожить вражеский танк. Миллиона рублей, честно говоря, здесь даже маловато. Leopard 2A6, по самым скромным оценкам, тянет на полмиллиарда рублей. Вот и считайте, какой ущерб западной экономике нанес скромный боец из Бурятии Андрей Кравцов.
Когда в атаку пойдут М1А2 Abrams, экономический профит будет еще больше – сгоревший «американец» потянет на 632 миллиона рублей. А Challenger 2 – на несколько десятков миллионов дороже немецкого товарища. Остается надеяться, что до окопов с нашими солдатами машины не дойдут и сгорят под ударами ствольной артиллерии, РСЗО или «Вихрями» вертолетчиков. Банальные минные поля также сойдут.
Дело даже не в этом, а в выплатах за уничтоженные танки серии Т-64, Т-72 и Т-80, которых на полях спецоперации подавляющее большинство. Неужели советских времен танки в десять раз хуже натовской техники? Совершенно не так – и эту очевидность доказало последнее наступление ВСУ.
Единственное, чем могут похвастаться Leopard и ему подобные, так это неумением метать башни. А так горят и пробиваются не хуже, а то и лучше машин советской конструкторской школы. Подбить некий Т-72М1 или Т-64БМ «Булат» совершенно не проще, чем отправить на тот свет Leopard, Abrams или Challenger 2. А платят только 100 тысяч рублей.
Если быть совсем циничным, более высокие расценки за уничтожение натовской техники частично можно объяснить большей численностью экипажа в сравнении с отечественными танками.
Герой из 37-й мотострелковой бригады Андрей Кравцов получает заслуженный сертификат.
Источник: Министерство обороны РФ
Как только логические схемы не позволяют определить истину, приходится искать альтернативное объяснение. Которое совсем не радует.
Рекордные выплаты стали частью масштабной рекламной кампании, причем очень разноплановой. Шоу-бизнес, само собой, не мог пройти мимо такого лакомого PR-повода. Маршал, Дайнеко, Майданов, Долина, певица Слава, Семенович, «Земляне», Успенская, Лепс и Басков объявили, что готовы заплатить за подбитый Leopard. Инициативная группа пошла дальше и дифференцировала выплаты – за машину первой серии 700 тысяч, а за второй – миллион. Объявлено это было под занавес Петербургского международного экономического форума.
Почему звезды обошли вниманием Challenger 2, который уже замечен вблизи линии фронта, неизвестно? И что не так с французским колесным танком AMX-10RC? Хотя бы 500 тысяч за него отрядили.
Такие тонкости не важны – главное на публике показать, что ты патриот и готов помочь фронту. Танки ВСУ разных модификаций уже почти полтора года работают по нашим позициям, но важными оказались лишь Leopard.
Вот и глава Забайкальского края обозначил премию в 1 миллион за Leopard и 500 тысяч за Abrams. Трофейные танки премируются тремя и полуторами миллионами, соответственно. Последнее объяснимо здравым смыслом – натовская техника нечасто попадает в руки российских инженеров, тем более в исправном состоянии.
Герой Андрей Кравцов, к слову, получил свой миллион не от Министерства обороны, а от фонда предпринимателей «Забота Сибири».
Несмотря на то, что миллионы за Leopard пока выделяются не из военного бюджета, что мы имеем в остатке?
В стране весомая часть общества использует события спецоперации в личных целях. Обычно события крутятся вокруг банального стремления поднять свои рейтинги. Для наращивания политического веса, получения материальной выгоды или просто желания лишний раз попасть в новостные строчки.
Конечно, бонусом мы получаем очередное коленопреклонение перед Западом и его «волшебной» техникой. Перебить позорный тренд не могут даже полтора года спецоперации. Обывателю вбивают в голову, что импортное оружие дороже, опаснее и эффективнее. Чего там украинские поделки из Т-64, Т-72 и Т-80 – они же из советской эпохи, а значит априори хуже модных Leopard. У нас, поглядите, на фронт вообще Т-54/55 идут.
А пока все замерли в ожидании – сколько звезды шоу-бизнеса объявят за обещанные Украине F-16? Напомним, Министерство обороны платит за самолет 300 тыс. рублей.