Украинская армия проведет столько контрнаступлений, сколько понадобится, начавшаяся в начале месяца наступательная операция ВСУ не является последней. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский министр дал очередной интервью украинским телеканалам, в котором заявил, что не нужно считать начавшееся наступление ВСУ последним и решающим, на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется для "полной победы". По его словам, Киев уже готовится к новым, США поставляют украинской армии боевые машины пехоты Bradley, а скоро начнут поставлять и танки Abrams. В общем, ВСУ будут обеспечены американской бронетехникой для новых свершений. Где Украина будет брать личный состав при таких потерях, Кулеба говорить не стал, это не его заботы, он не военный.
На Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется. (...) Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений
- заявил министр.
Также Кулеба не исключил, что американцы успеют поставить танки до окончания нынешнего контрнаступления, по крайней мере, в Киеве на это очень надеются. На переговоры с Россией Украина не пойдет, несмотря на давление некоторых западных стран, Киев устраивает только победа. Единственный вариант для переговоров - полный вывод российских войск со всех украинских территорий и выплата репараций. По последним данным, в Киеве хотят триллион долларов.
Контрнаступление ВСУ началось в начале июня и пошло по совсем не тому плану, который придумали в Киеве. В настоящее время киевский режим пытается успокоить население, рассказывая различные сказки и обещая, что скоро все будет хорошо.