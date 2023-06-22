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«Наступлений будет столько, сколько нужно»: Кулеба призвал не считать начавшееся контрнаступление последним и решающим

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«Наступлений будет столько, сколько нужно»: Кулеба призвал не считать начавшееся контрнаступление последним и решающим

Украинская армия проведет столько контрнаступлений, сколько понадобится, начавшаяся в начале месяца наступательная операция ВСУ не является последней. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


Украинский министр дал очередной интервью украинским телеканалам, в котором заявил, что не нужно считать начавшееся наступление ВСУ последним и решающим, на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется для "полной победы". По его словам, Киев уже готовится к новым, США поставляют украинской армии боевые машины пехоты Bradley, а скоро начнут поставлять и танки Abrams. В общем, ВСУ будут обеспечены американской бронетехникой для новых свершений. Где Украина будет брать личный состав при таких потерях, Кулеба говорить не стал, это не его заботы, он не военный.

На Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется. (...) Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений

- заявил министр.

Также Кулеба не исключил, что американцы успеют поставить танки до окончания нынешнего контрнаступления, по крайней мере, в Киеве на это очень надеются. На переговоры с Россией Украина не пойдет, несмотря на давление некоторых западных стран, Киев устраивает только победа. Единственный вариант для переговоров - полный вывод российских войск со всех украинских территорий и выплата репараций. По последним данным, в Киеве хотят триллион долларов.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня и пошло по совсем не тому плану, который придумали в Киеве. В настоящее время киевский режим пытается успокоить население, рассказывая различные сказки и обещая, что скоро все будет хорошо.
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8 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:31
    +2
    нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений
    ...та да..а щяс десятки тысячь трупов всу...таааа для кулебы это ь
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 21:34
      +2
      На Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется

      Ну да.
      "Запад готов воевать до последнего украинца"
      (С)
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:47
        0
        Странно wassat , мне тоже не жалко, ни западных, ни восточных. Днепропетровские те вообще особенные, тех особенно crying .
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:48
        0
        "Запад готов воевать до последнего украинца"
        ..ошибаешься....бывшая УССР, была поделена ещё в далёком 91-м, а это что происходит ФИНАЛ, нет и не было ни каких украинцев
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:39
    +2
    На Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется.
    Я бы изменил окончание фразы - сколько потребует запад, так будет точнее.
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 21:40
    +2
    И Кулебу в первых рядах, столько сколько нужно. Прям до победы.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:40
    +1
    Экипажи на Абрамсы уже готовы? Или как с Леопардами начнутся жалобы, мол экипажи обучены слабо, в следствии низкой обучаемости обучаемых?
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 21:48
    0
    1. НА Украине? Это правда так министр сказал? :)
    2. Значит одно контрнаступление уже сделали и оно провалилось, так?

    Вы там или министра поменяйте или трусы оденьте. Стыдно за вас, товарищи.