На Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется. (...) Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений

Украинская армия проведет столько контрнаступлений, сколько понадобится, начавшаяся в начале месяца наступательная операция ВСУ не является последней. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр дал очередной интервью украинским телеканалам, в котором заявил, что не нужно считать начавшееся наступление ВСУ последним и решающим, на Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется для "полной победы". По его словам, Киев уже готовится к новым, США поставляют украинской армии боевые машины пехоты Bradley, а скоро начнут поставлять и танки Abrams. В общем, ВСУ будут обеспечены американской бронетехникой для новых свершений. Где Украина будет брать личный состав при таких потерях, Кулеба говорить не стал, это не его заботы, он не военный.- заявил министр.Также Кулеба не исключил, что американцы успеют поставить танки до окончания нынешнего контрнаступления, по крайней мере, в Киеве на это очень надеются. На переговоры с Россией Украина не пойдет, несмотря на давление некоторых западных стран, Киев устраивает только победа. Единственный вариант для переговоров - полный вывод российских войск со всех украинских территорий и выплата репараций. По последним данным, в Киеве хотят триллион долларов.Контрнаступление ВСУ началось в начале июня и пошло по совсем не тому плану, который придумали в Киеве. В настоящее время киевский режим пытается успокоить население, рассказывая различные сказки и обещая, что скоро все будет хорошо.