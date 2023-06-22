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Российский 291-й полк отразил очередную атаку ВСУ в районе Орехова на Запорожском направлении

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Российский 291-й полк отразил очередную атаку ВСУ в районе Орехова на Запорожском направлении

Украинские подразделения после некоторого относительного затишья вновь пошли в атаку на Запорожском направлении. Несколько отрядов пехоты при поддержке лёгкой бронетехники снова попытались продвинуться к югу от Орехова и «взять под контроль» так называемое «предполье» - территорию, которая находится перед первой линией обороны Вооружённых сил России.


Вектор новой атаки пришёлся на позиции 291-го полка ВС РФ, бойцы которого уже успели, что называется, приноровиться к тактике противника.

Не изобретая никаких новых тактических схем, украинская пехота вновь попыталась «просочиться» через минные поля в расчёте на то, что там не используются противопехотные мины. Расчёт такого рода был весьма странным уже потому, что такие мины применяют и сами украинские военные, создавая свои заграждения.

В итоге передовые группы противника, нарвавшись ещё и на шквальный огонь артиллерии и миномётных расчётов, понесли значительные потери. Уничтожены как минимум три боевых машины пехоты, одна бронемашина «Хамви», которые сначала доставили десант к предполагаемому месту прорыва, а затем пытались поддержать его продвижение огнём. Несколько других групп, которые, как планировало украинское командование, должны были вклиниваться в местах «прорыва», были частично уничтожены, частично рассеяны по посадкам, по которым впоследствии эффективно отработали ствольной артиллерий и тяжёлыми огнемётными системами (ТОС).

В итоге очередной штурм стал для ВСУ «мясным» - попытка прорыва через «предполье» была отбита нашими бойцами.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:27
    +1
    Гарного хлопца Сенцова случайно там не видели среди пострадавших?Он же сейчас где то там.

    Из крайних новостей.
    Враг на технике НАТО начал мощное наступление у Орехова на Запорожском фронте: наши прямо сейчас отбивают атаку | Русская весна
    Украинские боевики вечером снова начали сильное наступательные действия на Ореховском направлении по направлению Новоданиловка — Работино.Бойцы 291 полка при поддержке 70 и 71 полков, спецназа, артиллеристов и полков мобилизованных из Москвы и Подмосковья снова встречают атакующего врага.Уже подбита вражеская техника, но враг продолжает переть под огнём.



    Боевики ВСУ на бронетехнике НАТО в ходе наступления смогли прорваться до наших окопов у Работино.Бойцы 291, 70 и 1430 полков ведут ожесточенный ближний бой.Наши гаубицы и РСЗО ведут плотный огонь по наступающим новым волнам.
    На подступах горит вражеская техника.

    Ланцет уничтожил танк.Видео по ссылке ниже.
    Уничтожение танка ВСУ "Ланцетом" при отражении наступления врага на Времевском выступе
    На Южно-Донецком направлении операторами БпЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вёл огонь по российским позициям.
    Танк был уничтожен барражирующим боеприпасом.

    https://t.me/RVvoenkor/47821
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:28
    +3
    Самые умные свалили с 404 в 2004. Умные свалили в 2014 году в Россию. Поглупее в Европу. Недалёкие побежали из неё в Европу в 2022. Дошла очередь до имбецилов, которые остались в Киеве и думали, что их не бросят как свиней на бойню под русские ТОСы, ради того, чтобы вор и диктатор Байден с сыном в тюрьму не сели
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:30
    +2
    Очень хорошо, дела идут хорошо. Но логистику надо подкреплять диверсификацией и складированием и продолжением наступления на Купянск
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 21:32
    +1
    Хорошо, что уроки из осенних событий 2022 года извлечены, оборона плотная
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:33
    0
    Теперь в Киевской области всеобщую мобилизацию объявили. Если во всех объявят сколько смогут собрать по численности?
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:38
      0
      Если во всех объявят сколько смогут собрать по численности?

      Со всей Украины? До миллиона могут набрать до конца года. Обратная сторона медали - где их всех обучать и отсутствие мотивации, отсутствие которой может привести к саботажу. Так что набрать могут в таком количестве, но не будут.
      P.S. Цифра не из моей головы. Просто, тоже интересовался этим вопросом.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:51
        0
        А чем вооружать эти 2 миллиона?Где столько техники взять?Как и где их элементарно обучать эти 2 миллиона?
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:55
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Где столько техники взять?Как и где их элементарно обучать эти 2 миллиона?

          На западе где же ещё, в США и Европе будут обучать, техники на хранении много, тех же Абрамсов и Бредли, другое дело что их надо ещё обслужить, но США в долгую работают.