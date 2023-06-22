Российский 291-й полк отразил очередную атаку ВСУ в районе Орехова на Запорожском направлении

Украинские подразделения после некоторого относительного затишья вновь пошли в атаку на Запорожском направлении. Несколько отрядов пехоты при поддержке лёгкой бронетехники снова попытались продвинуться к югу от Орехова и «взять под контроль» так называемое «предполье» - территорию, которая находится перед первой линией обороны Вооружённых сил России.Вектор новой атаки пришёлся на позиции 291-го полка ВС РФ, бойцы которого уже успели, что называется, приноровиться к тактике противника.Не изобретая никаких новых тактических схем, украинская пехота вновь попыталась «просочиться» через минные поля в расчёте на то, что там не используются противопехотные мины. Расчёт такого рода был весьма странным уже потому, что такие мины применяют и сами украинские военные, создавая свои заграждения.В итоге передовые группы противника, нарвавшись ещё и на шквальный огонь артиллерии и миномётных расчётов, понесли значительные потери. Уничтожены как минимум три боевых машины пехоты, одна бронемашина «Хамви», которые сначала доставили десант к предполагаемому месту прорыва, а затем пытались поддержать его продвижение огнём. Несколько других групп, которые, как планировало украинское командование, должны были вклиниваться в местах «прорыва», были частично уничтожены, частично рассеяны по посадкам, по которым впоследствии эффективно отработали ствольной артиллерий и тяжёлыми огнемётными системами (ТОС).В итоге очередной штурм стал для ВСУ «мясным» - попытка прорыва через «предполье» была отбита нашими бойцами.