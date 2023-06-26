«С такими молодцами я выгнал бы и чёрта из ада». Первая победа парусного Русского флота в морском сражении на Чёрном море



Новоизобретённый корабль Азовской флотилии «Хотин». Иллюстрация из книги А. А. Чернышёва «Российский парусный флот»

Создание Азовской флотилии



Портрет Алексея Наумовича Сенявина (1722–1797). Работа неизвестного художника, конец XIX века

Кампания 1773 года



Полумодель корабля «Таганрог». Центральный военно-морской музей

Балаклавский бой

«Справедливость требует от меня достойного засвидетельствования о мужественной храбрости гг. командовавших означенными кораблями и прочих бывших под командою их обер-офицеров, которые, будучи первый раз в действительном огне не только не мало не устрашились, но ещё примером своего усердия и расторопностью возбуждали своих подчиненных к отважному всех неприятельских нападений отражению… Честь этого боя следует приписать храбрости войск; с такими молодцами… я выгнал бы и чёрта из ада».



Адмирал русской и голландской службы Ян Хендрик ван Кинсберген (1735–1819)

После начала Русско-турецкой войны в 1768 году императрица Екатерина II 18 (29) ноября поручила контр-адмиралу Алексею Сенявину возглавить Донскую экспедицию с целью строительства на Дону судов для борьбы с неприятелем на Азовском море и в Крыму. Так родилась Донская (Азовская) флотилия. Для строительства использовали старые ещё времен Петра I верфи в Таврове, Павловске, на Икорце и Хопре.Задача носила стратегический характер: Турция имела в бассейне Черноморского и Азовского морей флот, а Россия – нет. Также у России не было в Причерноморье производственной базы для строительства флота. А корабли были нужны, чтобы парировать действия турецких ВМС и поддерживать с моря действия наших сухопутных сил.Сенявин отлично справился с поставленной задачей. К началу 1771 года в Азовской флотилии было 12 т. н. «новоизобретённых кораблей», 5 прамов, 4 вспомогательных судна, 44 военные лодки, 48 малых гребных судов и 2,4 тыс. человек личного состава. Россия получила боеспособную флотилию, которая поддержала наступление нашей армии в Крыму, сорвала планы противника по высадке десанта и стала основой для создания Черноморского флота.«Новоизобретённые корабли» ни конструкцией, ни размерами не соответствовали строившимся традиционным линейным кораблям. Для того чтобы преодолеть отмель на Дону, которая отделяла устье реки от моря, корабли строили с минимально возможной осадкой, но это не лучшим образом сказывалось на мореходных качествах этих судов. На вооружении таких кораблей было 12–16 пушек калибра 6–12 фунтов.По предложению Адмиралтейства корабли строили 4 типов:1)(построили единственный – «Хотин»), имевшие длину 39 м, ширину более 8 м и осадку при полной нагрузке 2,75 м. Вооружение составляло 16 12-фунтовых пушек (затем усилили до 25 пушек), экипаж – 157 человек;2), имевшие длину более 31 м, ширину 8,5 м, осадку – 2,6 м. На вооружении было 16 пушек (затем усилили до 22). Построили корабли «Азов», «Таганрог», «Новопавловск», «Корон», «Журжа», «Модон» и «Морея»;3)4)Главным строителем новоизобретённых кораблей был мастер Иван Иванович Афанасьев.В сентябре 1769 года на Павловской верфи был заложен трёхмачтовый корабль «Хотин». Его спустили на воду 17 марта 1770 года. Одновременно в Новопавловске были заложены ещё четыре новоизобретённых двухмачтовых корабля: «Азов», «Новопавловск», «Корон», «Журжа» и «Таганрог» на Новохопёрской верфи. Корабли спустили на воду также в марте 1770 года. В апреле они ушли к Азову. На Икорецкой верфи строились новоизобретённые корабли «Модон» и «Морея», которыми впоследствии командовал Ф. Ушаков.В 1770 году Афанасьев предложил строить первые фрегаты Азовской флотилии на Новохопёрской верфи, а затем переводить их в Таганрог, где их достраивали. В 1770–1771 гг. строят два 32-пушечных фрегата «Первый» и «Второй». Длина судна составляла 39,7 метра, ширина – 11 метров, а осадка – 3,5 метра. В 1772 году фрегаты перевели с Дона в Азовское море.В 1771 году Азовская флотилия поддержала 1-ю Русскую армию Долгорукова во время занятия Крымского полуострова. В ходе кампании 1773 года флотилия вела оборону побережья от возможного турецкого десанта, который ожидали со стороны Тамани.29 мая 1773 года русский отряд под началом капитана 1-го ранга Якова Сухотина, состоявший из фрегата «Первый», четырёх новоизобретённых кораблей («Азов», «Новопавловск», «Модон» и «Морея») и бота «Темерник» обнаружил и атаковал в Кизилташском лимане 18 вражеских судов, из них 6 больших. «Новопавловск» поджёг одно большое турецкое судно. Затем наши корабли сожгли остальные большие суда, малые бежали вверх по р. Кубань.На следующий день отряд Сухотина у берега Тамани сжег ещё один вражеский транспорт, а другой захватил. 8 июня Сухотин снова атаковал вражеский отряд из 20 судов, два сжёг. Рейды Сухотина в значительной мере дезорганизовали ВМС противника, сорвав его планы по высадке десанта в Крыму через Таманский полуостров. Сухотин в 1774 году получил орден Св. Георгия 4-й степени.В начале лета 1773 года небольшой отряд Донской флотилии в составе двух 16-пушечных плоскодонных кораблей «Корон» и «Таганрог» (командиры кораблей капитан-лейтенант И. Басов и лейтенант А. М. Колычев) проводил мелкий ремонт на рейде Балаклавы. Командовал отрядом капитан 2-го ранга Ян Хендрик ван Кинсберген. Капитан начал службу на родине, с 1749 года служил в голландском флоте, на кораблях в Средиземном море и Вест-Индии. В 1771 году поступил на русскую службу.21 июня (2 июля) 1773 года казаки сообщили о приближении к берегам Крыма большого вражеского судна. 22 июня (3 июля) Кинсберген, который держал флаг на «Таганроге», вывел корабли на перехват противника. Утром 23 июня (4 июля) с «Короны» обнаружили вражеский корабль, затем ещё три. Позже выяснилось, что это были два 54-пушечных турецких фрегата, один 36-пушечный фрегат и 24-пушечная шебека с десантом. В результате неприятель имел подавляющее превосходство силах: больше кораблей, пушек (32 русские пушки против 168 вражеских орудий) и людей, плюс лучшую мореходность кораблей.Однако русский флотоводец принял решение не уклоняться от боя. В 12 часов турецкий флагманский фрегат открыл огонь по «Таганрогу», затем к нему присоединились остальные вражеские корабли. «Таганрог» стал отвечать. Из-за неблагоприятного ветра «Корон» вступил в бой позже. Бой продолжался 5–6 часов, с перерывом для перестроения из-за изменения ветра. Турки попытались взять «Корону» на абордаж, но были отбиты. Также умелым маневрированием врагу не дали перехватить корабль. Наши корабли нанесли вражеским заметный ущерб. Русские канониры явно превосходили османских. На турецком большом фрегате начался пожар, он вышел из боя. На другом фрегате был сильно разбит борт, несколько пушек даже упали в море.В итоге турецкий отряд начал отступление. Русские корабли пытались преследовать врага, но встречный ветер не позволил им добиться успеха. На следующий день наши корабли продолжили охрану побережья, ожидая, что враг может вернуться. 25 июня русский отряд вернулся в Балаклаву.Балаклавский бой стал первым сражением и первой победой парусного Русского флота в морском сражении на Чёрном море. На «Таганроге» были убиты 1 офицер и 3 матроса, 20 человек получили ранения, на «Короне» – 1 матрос убит и 7 ранены. «Таганрог» произвёл 320 выстрелов, а «Корон» – 240. На «Таганроге» разорвало 1 орудие и 1 орудие было выведено из строя прямым попаданием. Были отмечены многочисленные попадания в мачты, стеньги и такелаж. Потери турок в людях неизвестны, но были большими.Отмечая исключительную храбрость матросов, Кингсберген писал в Адмиралтейств-коллегию графу Чернышеву:30 июля 1773 года за сражение под Балаклавой Кинсберген был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени: