Натовские психологи говорили нам, что надо убить как можно больше русских. После этого русские побегут. Они убегут на свою территорию. И всё у нас будет хорошо.

Российские войска, перейдя к контратакующим действиям на Краснолиманском и Купянском направлениях, не только продвинулись вперёд, взяв ряд укреплённых позиций противника, но и взяли в плен несколько десятков украинских военнослужащих. По последним данным, более трёх четвертей взятых пленных ранее прошли подготовку на территории стран Североатлантического военного блока. Это Германия, Словения, Латвия, Польша и др.Обращают на себя внимание показания украинских военнопленных, ранее прошедших курс натовского обучения. Все они начинают свои показания о военной подготовке за рубежом с того, что рассказывают о работе, которую с ними проводили натовские психологи. Основная догма, которую пытались привить украинским мобилизованным, состоит в том, что они «не должны бояться русских солдат, так как русская армия уже не вторая в мире, а скатилась далеко вниз».Один из пленных:Сразу несколько украинских пленных заявили о психологической работе с ними такого плана, что в конечном итоге и сыграло злую шутку. Когда они оказались на передовой, да ещё и были брошены на штурм российских позиций, то русские не только не побежали, но и накрыли наступающих огнём из «Градов», миномётов, ствольной артиллерии. Это привело к существенным потерям в рядах наступавших. Многим, получившим ранения, не оставалось ничего другого, как сдаться контратакующим российским подразделениям. Хотя отдельные заявляют, будто это было их «осознанным выбором».