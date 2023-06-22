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Ударившие по Чонгарскому мосту ракеты Storm Shadow были запущены с фронтовых бомбардировщиков Су-24 Воздушных сил ВСУ

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Ударившие по Чонгарскому мосту ракеты Storm Shadow были запущены с фронтовых бомбардировщиков Су-24 Воздушных сил ВСУ

Удары по Чонгарскому мосту в районе Джанкоя был нанесен крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow, переданными Украине Великобританией. Это уже доказанный факт, обломки ракет с маркировкой обнаружены на месте прилетов.


На сегодняшний день Украина имеет единственную ракету дальнобойную ракету, способную поразить цели на дальности примерно 300 км. Речь идет о крылатой ракете воздушного базирования Storm Shadow. Воздушное базирование означает, что для ее запуска необходим самолет, в Воздушных силах ВСУ носителем данных ракет является фронтовой бомбардировщик Су-24, модернизированный с помощью западных специалистов.

Таким образом, ракета была запущена с украинского самолета, который осуществил пуск, находясь над подконтрольной Киеву территорией, вне действия российских зенитных комплексов. Учитывая, что Су-24 несет всего одну ракету, а ударов было четыре, просто попала одна, ВСУ подняли в воздух четыре самолета. А наши не ждали ракетного удара думая, что мост находится в глубоком тылу.

Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24, но они предпочитают не приближаться к линии боевого соприкосновения, где наиболее активна российская ПВО, запуская ракеты с большого расстояния. Еще одним ответом может стать удар по аэродромам противника.

Ранее 7-я бригада тактической авиации, на вооружении которой находились Су-24, базировалась на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. После начала СВО самолеты раскидали по разным аэродромам, но часть могла остаться и там. Кроме того, бомбардировщики могут базироваться в Кропивницком Кировской области или рядом с Одессой на аэродроме "Школьный". Также возможно базирование Су-24 ВСУ на аэродроме Днепропетровска и в Мигороде Полтавской области.

Все эти аэродромы прекрасно знакомы российскому Минобороны, по некоторым из них удары уже наносились. Неплохо было бы их повторить, причем не один раз.
Использованы фотографии:
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31 комментарий
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Вчера, 22:31
    0
    по-ходу Наши "пропустили вспышку" ((( и разведка и РЛС и ПВО recourse - Надо сделать все, чтобы это не повторилось! angry
    1. frruc
      frruc Вчера, 22:37
      +2
      Неплохо было бы их повторить, причем не один раз.

      Самолеты тоже уничтожались, неплохо было бы повторить, причем не один раз.
    2. spirit
      spirit Вчера, 22:54
      +7
      Так ракета с элементами малозаметности,причем из 90-х годов.Это к тому что многие тут критикуют малозаметные технологие которые внедряются на западе везде где только можно, у нас тоже к этому пришли)но шапкозакидателей этих технологий ещё хватает.Но как показывает практика зряhi
    3. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:54
      -1
      Цитата: Бонифаций
      "пропустили вспышку"

      Выскочил, шмальнул и снова в кусты. Дежурный пилот ВВС РФ даже не успел фонарь окурок потушить и фонарь закрыть.
      Бить нужно по кустам.
  2. вадим_иванов
    вадим_иванов Вчера, 22:33
    -1
    Какая разница с чего они запущенны были ,это так важно
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Вчера, 22:35
    +5
    Когда уже у ВСУ закончатся самолеты ...
  4. Konnick
    Konnick Вчера, 22:36
    +2
    наши не ждали ракетного удара думая, что мост находится в глубоком тылу.



    Так и удара по Кремлю можно дождаться или Кремль это другое?
  5. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 22:39
    +5
    Скоро появятся и баллистические ракеты с дальностью 300км. Видимо только на авиацию уже нельзя полагаться.
    1. bulava74
      bulava74 Вчера, 22:56
      0
      Ракеты с дальности до 500 км являются тактическими.
      "Искандер" из России как раз отвечает заявленной дальности. Потому не попадает по ограничения договора о баллистических ракета.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 23:12
        0
        Договор не просто о баллистических ракетах, а о межконтинентальных баллистических ракетах
        ( МБР ).
  6. ratoborets
    ratoborets Вчера, 22:41
    +6
    бомбардировщики могут базироваться в Кропивницком Кировской области

    Кировоградская область, но точно не Кировская wink
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:56
      +1
      Цитата: ratoborets
      Кировоградская область, но точно не Кировская

      Не нужна нам география.
      "Извозчик довезёт"(С).
  7. USIKPA
    USIKPA Вчера, 22:50
    +1
    Совершенно непонятно, - разве контроль над небом с нашей стороны не круглосуточный? Разве появление в воздухе одного - двух --- четырёх таких больших целей как Су-24 не было нами замечено? Если было, тогда почему они не были тут же поражены? Если не было, тогда опять же, почему? Чего не хватает?
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:57
      0
      Цитата: USIKPA
      Чего не хватает?

      Даже если засекли, то времени на поражение не хватало.
      1. cmax
        cmax Вчера, 23:53
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: USIKPA
        Чего не хватает?

        Даже если засекли, то времени на поражение не хватало.

        А дежурство в воздухе хотя бы одного СУ-35 в том районе наверное очень " дорого" . Дешевле мосты восстанавливать .
    2. ВПК-65
      ВПК-65 Вчера, 23:24
      +1
      Цитата: USIKPA
      Разве появление в воздухе одного - двух --- четырёх таких больших целей как Су-24 не было нами замечено?
      Не иначе как загадка природы. На моем фото гораздно более мелкие Су-17 ползают (станция старая, 1988 год ближняя зона):

      Цеплял я эти Су-17 еще при взлете за 220-230км и никаких проблем не видел. Даже если из моей зоны видимости уйдет (зоны станций работают с перекрытием) все одно планшетисту понятно куда стрелку на карте продлить, к какому аэродрому.
      А сейчас и самолеты больше и техника лучше, а вот самим "танцорам" что-то мешает...
      1. A2AD
        A2AD Вчера, 23:40
        0
        Мешает все тот же радиогоризонт. Он ни чуть не изменился с 80х годов. Сейчас идет борьба малозаметность - чувствительность. Но смотреть "за угол" как тогда не могли, так и сейчас. Вы сами написали 230 км. А шадовы пуляют с 300. И в зону ПВО они уже входят в режиме огибания рельефа. А это довольно слржная цель. Сами же носители практически на приделе дальности самых совершенных ракет ВВ. При условии что известно и место и время.
  8. bulava74
    bulava74 Вчера, 22:52
    +1
    Если есть какое-то оружие, оно должно применяться в военном конфликте.
    Есть тактические ракеты на Украине? Их запустили.
    В РФ есть "Искандеры"? Необходимо применять. Вопрос один: цена применения.
    Пора бы привыкнуть к данным фактам.
    А в общем-то все ждут финала: ударит Россия ЯО или опять будет жевать сопли?
    Страшно конечно - жить всем хочется....
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 23:44
      0
      Страшно конечно - жить всем хочется....
      Не факт. Кастрюлеголовым похоже не особо. Иначе они б сами давно сколупнули кровавого клоуна. Это явно попроще чем пытаться победить Россию завалив ее горами трупов.
  9. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Вчера, 22:54
    -2
    Речь идет о крылатой ракете воздушного базирования Storm Shadow. Воздушное базирование означает, что для ее запуска необходим самолет, в Воздушных силах ВСУ носителем данных ракет является фронтовой бомбардировщик Су-24, модернизированный с помощью западных специалистов.

    То есть в заголовок статьи вынесено предположение, а не утверждение. А что мешает предположить, что ракета была запущена, например, с британского "Тайфуна" британским же пилотом. Глядя на то, как борзеют нагло-саксы не по дням, а по часам, и такой вариант вероятен.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 23:51
      0
      А что мешает предположить, что ракета была запущена, например, с британского "Тайфуна
      Маловероятно. А вот заявить например, что у нас есть точные, но секретные данные что эти самолеты польских ввс с польских аэродромов нанесли удар. И Россия считает это обьявлением войны, и расматривает цели на территории польши для ответного удара ЯО.
      Не поверят конечно. Но вдруг хоть чуть призадумаются.
  10. Москаль 55
    Москаль 55 Вчера, 22:57
    0
    Действовать нужно исходя из стратегической и/или тактической целесообразности, а когда что-то получится, то можно сказать, что это мол за тот самый ваш подлый удар. А мусолить эти красные линии хватит. Они даже.не по Крыму били. А по Киеву или Львову мы за одно Шибекино можем бить, только есть ли военная или хотя бы политическая целесообразность?
  11. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 23:00
    +3
    А наши не ждали ракетного удара думая, что мост находится в глубоком тылу.
    Круто.

    Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24.... Еще одним ответом может стать удар по аэродромам противника.

    Так утром вроде какой-то ответственный чиновник говорил, что нашим ответом будет быстрое восстановление моста. Ну, чтобы они могли снова по нему стрелять, а чиновник снова получил бюджетные денежки через подконтрольные строительные фирмы.
  12. topol717
    topol717 Вчера, 23:03
    +1
    Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24,

    Лучшим ответом будет удар по мосту в Куеве. Это будет толстый намек на тонкие обстоятельства.
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 23:37
      0
      Цитата: topol717
      Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24,

      Лучшим ответом будет удар по мосту в Куеве. Это будет толстый намек на тонкие обстоятельства.

      Прекратить качать газ из России через ГТС украины...
      good
  13. rotkiv04
    rotkiv04 Вчера, 23:07
    +4
    нас обманули, мы не ждали ... сколько можно конючить и в носу ковыряться, где этот бьющий первым, опять язык засунул в одно место так же как с обстрелами приграничья, сколько можно сопли жевать
  14. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Вчера, 23:11
    0
    Лучшим ответом на удар по мосту было бы поражение нескольких украинских Су-24

    Конечно, лучше, но практически невозможно, когда идет игра в кошки мышки по многим аэродромам. А вот такая идея, как:
    Что такое Чонгарский пролив с мостом? Ширина 100 метров, глубина около 3 метров. через пролив можно на большой лодке проплыть в Сивашский замкнутый водоем, который кроме Чонгара не имеет связи с морем. Течение по проливу: иногда оно есть, причем и в сторону Азовского моря и обратно, иногда его нет. К чему я это пишу: можно просто проложить глухую земляную дамбу высотой 5-8 метров и достаточной ширины. А можно внутри дамбы положить пяток жб труб диаметром метра 3 что бы какая то циркуляция воды была. Объем работ не слишком чрезмерный. Вот вам и будет автомобильное движение , фактически без особых сбоев. С жд сообщением, если мост разобьют, конечно посложнее, но дамба также возможна, поскольку Сиваш мелководный.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 00:01
      0
      поскольку Сиваш мелководный.
      Если Сиваш действительно мелководный. То возможно низководный мост, на чуть ли не обычных сваях, как тот что через Амурский залив. Будет и проще и дешевле чем отсыпать практически дамбу. К тому же В Сиваше явно ледовая обстановка получше чем на ДВ.
  15. Million
    Million Вчера, 23:46
    0
    Конашенков говорил,что все самолеты на Украине еще в прошлом году уничтожили.
  16. вадим_иванов
    вадим_иванов Вчера, 23:51
    0
    Даже если эти ракеты ударят в кремль , и всякие загородные резиденции ,ничего в ответ не будет ,на западе, да и и у нас многие и многие это поняли и уяснили
  17. АА22Шлем
    АА22Шлем Вчера, 23:52
    0
    А как же мнение российских "экспертов", что мосты можно только супербомбами уничтожить,ни диверсия ни ракеты этого сделать не могут.Врут наверное.Пример Антоновского и Чонгарского моста показал ,что все можно, если работают спецы.Платите деньги и находите таких спецов,а кто зевает такие оплеухи,на передовую,отрабатывать глазомер.