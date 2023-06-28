Анализ наступления ВСУ

Анализ текущего наступления ВСУ, на мой взгляд, необходимо проводить через призму сравнения с уже имеющимся опытом подобных операций со стороны Украины. Также хочу отметить, что данный текст выражает сугубо мои личные соображения, которые не претендуют на звание истинных, и все изложенное ниже может оказаться в корне неверным.
Короткий бэкграунд
Прошлым летом ВСУ, сначала подготавливаясь, а затем и проводя херсонское наступление, планомерно уничтожали Антоновский мост с помощью HIMARS. Параллельно украинская армия уничтожала и другие логистические пути, в том числе мосты, расположенные в Херсонской области.
В итоге Антоновский мост оказался непригоден для использования – был уничтожен целый пролет моста. На этом фоне проходило уже упомянутое херсонское наступление, подозрительно напоминающее текущее запорожское. Херсонское наступление точно так же сопровождалось массивными лобовыми атаками в чистом поле, в которых активно применялась поставленная западом бронетехника – в тот раз это были более 200 модернизированных польских Т-72М1. Никаких крупных территориальных успехов на Херсонском направлении украинской армии достичь не удалось.
С точки зрения информационного освещения, и западные, и российские СМИ называли это наступление либо катастрофично неудачным, либо «тяжелее, чем хотелось бы». Что последовало за ним – всем известно.
Далее началось харьковское наступление, которое было достаточно успешным для ВСУ – российские позиции не были приспособлены для обороны, а перевес противника в количестве личного состава был подавляющим.
Таким образом, создав ощущение, что южное направление – ключевое, Украина начала наступательные операции на тех участках фронта, на которых ВС РФ были объективно к ним не готовы. И добилась успеха.
Что происходит сейчас?
На данный момент происходит подозрительно похожая ситуация.
Успехи украинской армии на запорожском направлении едва ли можно назвать не то что соответствующими ожиданиям, а хотя бы соразмерными потерям. Все так же наносятся стратегические удары по логистическим путям, мостам в том числе.
На информационном фронте без перемен относительно прошлогодней стратегии. Сначала это наступление было широко разрекламировано, затем начало встречать резкую критику в западных СМИ. Для чего такая резкая смена повестки? Объясню немногим позднее, сейчас не отвлекаемся от военного анализа.
Если рассматривать текущие события в парадигме прошлогодней стратегии, становится очевидным, что главный удар будет не на Юге. На данный момент наименее приспособленным для обороны участком фронта у ВС РФ является Бахмут и его окрестности.
Во-первых, город был взят совсем недавно.
Во-вторых, вокруг него до сих пор продолжаются тяжелые бои – за Берховку и Клещеевку. Следовательно, подготовить эшелонированную оборону на таком участке наиболее сложно в таких условиях. Важно напомнить, что ещё как минимум 2/3 «гвардии наступления» все еще находятся в резервах украинской армии, так же как и другие формирования и подразделения.
А теперь посмотрим на самый главный, с моей точки зрения, аспект всех украинских успехов. Разумеется, это медийность.
Если вспомнить, то когда ВСУ захватывали Харьковскую область, они отчитывались и считали каждый квадратный метр, попутно устанавливая свои флаги и снимая видео и фото в каждом населенном пункте.
Какой потенциальный военный успех ВСУ в текущей конфигурации имеет потенциал стать фурором с медийной точки зрения? На мой взгляд, все тот же Бахмут.
Мало того, что некий всем известный ЕП при выводе своих штурмовых подразделений из города уже напророчил, что ВСУ вернут его через месяц-два, западное и украинское общество уже в принципе подготовлено к подаче возвращения Бахмута под контроль ВСУ как великого успеха, поскольку убеждено, что именно Российские войска пострадали больше. Следовательно, устроить мясорубку для Российских войск, ненадолго отойти и отдохнуть, потом окружить и вообще вернуть город – практически готовая информационная бомба.
Принимая во внимание то, что российское командование за редкими исключениями ценит личный состав и технику больше, чем территории, можно предположить, что, в случае успешного создания угрозы окружения Бахмута ВСУ, Российские войска более чем вероятно город оставят. Как озвучивалось ранее, условия и потенциал для этого у ВСУ есть.
А что, блин, если нет?
Один из животрепещущих вопросов, затрагивающих данный конфликт – военная поддержка Запада. А если вдруг ВСУ провалятся, снизятся ли поставки вооружений от западных стран?
Здесь наиболее важно раз и навсегда сказать – никакого провала в принципе быть не может. И речь идет не о военном аспекте, а об информационном – самом важном. Любые успехи, которых смогут добиться в данном наступлении ВСУ будут засчитаны как закономерные, как ожидаемый результат. Здесь возвращаемся к вопросу о том, почему так резко изменилась повестка в западных СМИ, и уже не впервые.
Это объясняется тактикой контрастного душа – весьма традиционным способом психологических манипуляций. Сначала наступление анонсируется как величайшее всех времен, ожидания максимально завышаются. Затем закономерно первые военные шаги становятся если не провальными, то не такими успешными, как обещали. Это, в свою очередь, запускает маховик шапкозакидательства у одной стороны и умеряет пыл с другой стороны.
Маховик этот затем разгоняется уже западными СМИ, открыто говорящими о том, что у Украины все плохо. Постепенно ожидания от широко анонсированного наступления становятся не завышенными, а заниженными, и это нормализуется. Никто уже не ждет ничего сверхъестественного. Так, любой, даже самый незначительный в военном плане успех ВСУ будет максимально просто преподнести как ключевой.
Что в такой ситуации способно стать колоссальным успехом? Что-то яркое в информационном плане, то, что разорвет все информационное пространство в СМИ, интернет-сообществах. То, что способно крайне сильно повлиять психологически на врага и убедить в своей конкурентоспособности «друзей». Что же это может быть, если конкретнее – написано выше – Бахмут.
Следовательно, ждать снижения западной поддержки в случае неудач ВСУ – нереалистично. Неудач у них не будет в принципе, что только подстегнет Запад и дальше поддерживать Украину и легитимизирует в очередной раз такую поддержку в глазах западного общества.
Если у них не все так плохо, зачем всеобщая мобилизация?
На днях стали появляться различного рода сообщения о том, что сначала в Ивано-Франковске, а затем и вовсе в Киеве объявили всеобщую мобилизацию по системе «единой повестки».
На мой взгляд, это связано не с восполнением каких-то катастрофических потерь в Запорожской области. На данный момент такая система только апробируется, и уже сейчас это делают не для того, чтобы восполнить потери, потому что у Украины есть чем восполнять их. Можно вспомнить, что активная принудительная мобилизация длилась и до (контр) наступления, что подтверждается просто огромным количеством видеозаписей из Одессы и других городов, где военкомы набирают силой большое количество людей, просто отлавливая на улице.
На мой взгляд, происходящие мобилизационные мероприятия связаны в первую очередь с подготовкой к следующему наступлению, куда более опасному, чем это.
К этому моменту у ВСУ уже будет западная авиация, будет проведен анализ ошибок в плане того, какая техника им нужна. Запрашивать будут не только танки, бронетранспортеры и самолеты – попросят в разы больше средств разминирования и ПВО.
Чего ждать-то в итоге?
На мой взгляд, ждать стоит следующего. Территориальные уступки со стороны России будут гораздо менее значительные, чем были при харьковском наступлении с военной точки зрения. Однако они будут. На мой взгляд, совершенно нереалистично полагать, что ВСУ не смогут добиться вообще ничего. У украинской армии достаточно большое преимущество в количестве личного состава, колоссальное превосходство в информационно-психологическом обеспечении военных действий.
Однако, если вспомнить предыдущие успехи ВСУ и посмотреть на их влияние на российское общество хотя бы в среднесрочной перспективе, можно увидеть, что и сдача Лимана, и сдача Херсона были выдавлены из российской повестки достаточно быстро.
Следовательно, успехи будут краткосрочные, а главная их цель – создать техническую базу для подготовки к следующему наступлению и убедить Запад в необходимости дальнейшей поддержки.
Наблюдаем.