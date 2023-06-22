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Поставленные на Украину в обход запрета швейцарские бронеавтомобили Eagle I останутся на вооружении ВСУ

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Поставленные на Украину в обход запрета швейцарские бронеавтомобили Eagle I останутся на вооружении ВСУ

Швейцарские бронированные автомобили Eagle попали на Украину в обход запрета на их реэкспорт, Берн не давал разрешение на их поставку украинской армии. Об этом говорится в отчете Государственного секретариата по экономике (SECO).


Правительство Швейцарии провело собственное расследование по факту появления на вооружении ВСУ бронеавтомобилей швейцарского производства. Швейцарский броневик Eagle I с нанесенной на него символикой ВСУ в виде белого креста был замечен в районе города Часов Яр рядом с Артемовском (Бахмутом). Также аналогичный бронеавтомобиль был замечен в районе Авдеевки. Сколько всего бронемашин Eagle I в украинской армии в Швейцарии не знали.

Согласно отчету SECO, Швейцария не поставляла бронемашины Украине, технику без согласования передали немцы, которые выкупили их у датчан, а Дания получила их от Швейцарии. Вот такой путь проделали броневики, прежде чем попасть к украинским военным. Всего немцы передали Киеву одиннадцать бронемашин Eagle I, заявив, что не знали о необходимости получить разрешение, поскольку с техники была снята броня.

Бывший руководящий директор не обращался в SECO для согласования на экспорт в Украину, поскольку из-за демилитаризованного состояния транспортных средств он предположил, что декларация больше не актуальна

- говорится в отчете.

В итоге все разрешилось самым "лучшим" образом: броневики остаются у Украины, Германия не виновата, так как решение было принято на уровне директора компании, которому больше не будет продаваться швейцарская военная продукция.
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6 комментариев
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  1. ratoborets
    ratoborets Вчера, 23:00
    +2
    Вот такая вот "нейтральность" с круговой порукой.
  2. Тополь
    Тополь Вчера, 23:06
    0
    Ну да, когда в Россию поставляются какие-то санкционные товары через третьи страны, то это очень плохо, неприемлемо, недопустимо и пр. А когда на окраину поставляется вооружение и техника по той же схеме, то это вполне допустимо и приемлемо, это другое. Двойные стандарты во всей красе.
    1. Napayz
      Napayz Вчера, 23:20
      0
      Поставлять может кто угодно и что угодно.
      НО...
      не в Россию

      angry
  3. антивирус
    антивирус Вчера, 23:25
    0
    Круговорот международного й права вокруг правил.
    Все счастливы.
    Деньги работают.
    Никто не виноват.
    Ильф и петров еще 100лет назад назвали:заграница нам поможет.
    Всегда помогает в лучшую для себя сторону.
    Мимо доверчиввх ткземцев.
    Рома А доверчивый туземец?
  4. михаилл
    михаилл Вчера, 23:30
    0
    Германия не виновата, так как решение было принято на уровне директора компании, которому больше не будет продаваться швейцарская военная продукция.

    А еще директора наругают.
  5. alystan
    alystan Вчера, 23:50
    0
    Всего немцы передали Киеву одиннадцать бронемашин Eagle I, заявив, что не знали о необходимости получить разрешение

    Какие же вы тупыыые... Или как любите, когда вам надо, дураками прикидываться?