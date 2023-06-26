«Шахид-танк»: суровая реальность СВО

Война является одним из наиболее сложных видов человеческой деятельности, требующим максимальной концентрации, как от государства в целом, так и от отдельных людей. Если говорить о вооружённых силах – их оружии, вооружении, тактике и стратегии ведения боевых действий, то война, как скульптор, отсекает всё лишнее, и наоборот, проявляет контуры чего-то нового.
Несмотря на то, что враждующие страны заранее готовятся к войне, они почти никогда не бывают к ней полностью готовы, поскольку их вооружённые силы строятся на основе опыта, полученного ранее, который в будущих войнах может быть уже не актуален. Это вынуждает командиров и бойцов по обе враждующие стороны искать новые тактики и стратегии победы, уловки и технические решения, способные склонить чашу весов в их сторону. Не стала исключением и Российская специальная военная операция (СВО) на Украине.
Сложные задачи и нестандартные решения
СВО на Украине развивается далеко не так, как казалось должен развиваться современный военный конфликт – ни захвата господства в воздухе и тотального вбивания противника в землю авиацией, ни стремительных танковых прорывов.
Как и во времена Первой мировой войны, всё сводится к созданию мощнейших оборонительных позиций и прорыву аналогичных позиций противника.
И если с обороной в принципе всё понятно – прорывы противника успешно подавляют артиллерией, постановкой минных заграждений, БПЛА-камикадзе и боевыми вертолётами, то со взломом оборонительных позиций противника всё значительно сложнее – каждый метр даётся с огромным трудом.
В этом году для быстрого взлома опорных пунктов противника бойцами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) уже несколько раз были применены импровизированные «шахид-танки», или «шахид-МТЛБ», то есть различные бронированные машины, начинённые огромным количеством взрывчатки и в «беспилотном» режиме направленные к врагу. Решение яркое, и в прямом, и в переносном смысле...
Вначале в феврале 2023 года в СМИ появились сообщения об использовании бойцами ВС РФ гусеничного легкобронированного тягача МТЛБ в качестве носителя импровизированной боевой части массой около тонны, собранной из авиабомб ОФАБ-100–120 и кабеля с тротилом от устройства разминирования УР-77 «Метеорит» (в народе «Змей Горыныч»). Затем МТЛБ был направлен на опорный пункт противника и дистанционно подорван в момент, когда к нему приблизились бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ), в результате чего, предположительно, было уничтожено до сотни бойцов противника. Указывается, что случай применения МТЛБ-камикадзе был не единичным.
Кадры видеозаписи укладки «боевой части» и подрыва МТЛБ-камикадзе
Характерно, что, по имеющейся информации, часть пути «МТЛБ-камикадзе» вёл боец, который за 300 метров от опорного пункта противника заклинил управление машиной и выпрыгнул – почему-то при этом вспоминается один художественный фильм...
Информация о новых случаях применения наземных боеприпасов повышенного могущества появилась совсем недавно – 19 июня 2023 года.
В ходе украинского «контрнаступления» бойцы ВС РФ использовали для уничтожения опорных пунктов противника несколько танков, предположительно трофейных Т-54 или Т-55, начинённых взрывчатыми веществами, эквивалентом примерно 6 т тротила.
Первый танк был подбит противником и спустя некоторое время сдетонировал. Второй подошёл к опорному пункту и, судя по всему, уничтожил его. Взрывы «шахид-танков», снятые с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), весьма впечатляют...
Кадры подрыва первого танка
Кадры подрыва второго танка
Необходимо понимать, что использование таких машин сопровождается достаточно высоким риском – легко представить последствия того, что противник заметит приготовления и атакует «шахид-танк», например, FPV-дроном-камикадзе, в тот момент, когда он будет только готовиться к атаке. Тем не менее бойцы ВС РФ идут на этот риск, очевидно, альтернатива в виде штурма «опорника» противника ещё менее привлекательна.
Шахид, камикадзе, брандер...
Тематика боеприпасов повышенного могущества поднималась автором уже неоднократно. Например, для поражения объектов в глубине территории противника рассматривалась возможность создания «самолётов-снарядов» на базе устаревших грузовых и транспортных самолётов, готовых к выводу из эксплуатации – своего рода БПЛА-камикадзе «переростки» с массой боевой части от нескольких тонн, до нескольких десятков тонн, способных стирать в пыль целые заводы.
Уничтожать особо важные объекты, например, руководство страны-противника, потенциально могут межконтинентальные баллистические ракеты с уменьшенной дальностью и конвенциональной высокоточной боевой частью повышенного могущества, эквивалентом в несколько тонн тротила.
Морские стационарные объекты, коммуникации, прибрежные военные и промышленные объекты, портовые сооружения, корабли и подводные лодки противника в базах могут уничтожать автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), превращённые в торпеду увеличенной мощности, с эквивалентом под килотонну тротила. А в рамках проведения специальных операций эту задачу могут решать замаскированные транспортные суда крупного водоизмещения – в этом случае эквивалент взрыва может достигать уже десятков тысяч тонн тротила – этот вопрос рассматривался в материале «Балтийский балет».
Ну и наконец для решения задач, рассмотренных в настоящем материале, то есть для взлома оборонительных позиций противника, излагалась возможность создания боеприпаса повышенного могущества «Молот».
Концепт боевой машины, носителя боеприпаса повышенного могущества «Молот»
Все вышеперечисленные носители боеприпасов повышенного могущества могут быть эффективны для решения ряда задач, однако их разработка потребует времени, если ею вообще кто-то будет заниматься, а потребность в боеприпасах повышенного могущества есть уже сейчас.
Насколько вообще целесообразно и рационально использовать танки в качестве носителей боевых частей повышенного могущества?
С одной стороны, это нерационально, всё-таки танк – это слишком сложная и дорогая машина, чтобы им так разбрасываться. С другой стороны, на складах ВС РФ может иметься значительное количество танков или других бронемашин, которые уже не могут быть использованы именно как танки или бронемашины, то есть иметь настолько серьёзные проблемы, например, с вооружением, что их восстановление не будет считаться целесообразным. Или это могут быть совсем уж устаревшие модели.
Потенциально они и могут стать основой для разработки «шахид-танков» в виде комплектов высокой заводской готовности. Много их сделать не получится, да и не требуется, всё-таки лучше разработать что-то специализированное, вроде вышеупомянутого «Молота», но пару сотен для СВО «наскрести» вполне реально.
Что может собой представлять такой комплект?
«Шахид-танк» высокой заводской готовности
Шасси на базе старого танки или иной бронированной машины, малопригодное для длительной дальнейшей эксплуатации. С демонтированной пушкой, а возможно, что и башней, хотя башню, наверное, лучше оставить – она даст дополнительную защиту сверху.
К шасси комплект для удалённого вождения с помехозащищённой связью, например, такой, какая используется на БПЛА типа «Ланцет» или FPV-дронах типа «Привет-82» от КБ «Око». Можно рассмотреть и использование резервного канала проводной связи.
Модульная боевая часть повышенного могущества для размещения в танке – лучше транспортировать её отдельно. Судя по опыту наших бойцов, разместивших кустарно 6 тонн взрывчатки, в заводских условиях можно будет рассмотреть размещение и большего количества, может, 8 тонн или даже 10 тонн ВВ – ведь пушка с казенником, места для снарядов, прицельные приспособления и многое другое можно демонтировать на ремонтном заводе.
Ну и наконец, комплект защиты и маскировки.
На шасси «шахид-танка» после загрузки взрывчатки могут быть дополнительно установлены бронелисты, несколько этажей сетчатых/решётчатых экранов для защиты от FPV-дронов и других противотанковых вооружений с кумулятивной боевой частью. А уже поверх решёток может устанавливаться каркас, имитирующий что-то типа грузового автомобиля или автобуса, для того, чтобы ввести противника в заблуждение.
Цели и задачи, тактика применения
Один или несколько «шахид-танков» могут применяться для взлома оборонительных позиций противника, разрушения высотных зданий с оборудованными в них огневыми точками в тех случаях, когда требуется обеспечить высокую скорость штурма и прохождения определённого участка местности.
Для повышения вероятности прохода «шахид-танка» к позициям противника может применяться заградительный артиллерийский огонь и постановка дымовых завес, а когда он приблизится к противнику, то тому ничего не останется, кроме как бежать или подрывать «шахид-танк» и подрываться самому, или ждать, когда его подорвут те, кто его послал. Потенциально в некоторых случаях это может позволить принудить противника к сдаче.
Для прохождения минных полей местность предварительно может быть расчищена установками разминирования типа УР-77 «Метеорит».
Работа УР-77 «Метеорит»
К примеру, можно рассмотреть применение «шахид-танков» на примере художественного фильма «Лучшие в аду». В нём показывается последовательный штурм трёх зданий, с целью захвата четвёртого многоэтажного здания, с которого авианаводчик должен выдать целеуказание самолётам-штурмовикам Су-25 для нанесения удара по дальнобойным артиллерийским орудиям 2С7 «Пион» калибра 203 мм. В ходе фильма ожесточённый штурм приводит к многочисленным потерям людей и техники с обеих сторон.
Кадр из фильма «Лучшие в аду»
Учитывая, что в данном сценарии временной фактор играл ключевую роль, потенциально один «шахид-танк» мог бы быть использован для разрушения зданий № 1 и № 2, а затем второй – для разрушения здания № 3. При внезапном нападении с постановкой дымов, скорее всего, противник не смог бы ни подорвать атакующие «шахид-танки», ни перегруппироваться для организации обороны здания № 4, ни вообще понять, что происходит.
Правда, у медали есть и обратная сторона – при наличии аналогичного оружия у противника, он столь же быстро мог бы «сложить» и здание № 4.
И это очень важный момент. Не стоит забывать, что ВСУ быстро учатся, и что им помогают промышленно развитые страны, так что нашим бойцам на передовой необходимо крайне осмотрительно относиться к бронетехнике, да и к любым другим транспортным средствам противника, быстро двигающимся в сторону наших позиций. Даже если они едут, развернув стволы оружия в обратную сторону. Даже если они едут с белым флагом.