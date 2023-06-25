Самая критическая проблема наших Вооруженных Сил в СВО – связь

С началом активных наступательных действий... противник сумел подавить связь на радиостанциях Р-187П1 «Азарт», сумел вскрыть радиостанции «Caltta» с 64 бит шифрованием, также у противника имеется техническая возможность удалённо ликвидировать радиостанции режима DMR с 256-битным шифрованием… (станции блокируются). Предложения…

СВО: «баофенговая катастрофа»

Лейтенант Корнеев 10 марта рассказал «Известиям»… шесть дней оборонял блокпост с моста… связи с командованием офицеров не было всё это время. Противник применил в бою средства радиоэлектронного подавления…

Штатная армейская защищенная связь: 168 комплекс «Акведук»

В УКВ-диапазоне, для связи на сравнительно короткие расстояния, есть станции от Р-168-0.1У с мощностью передатчика 0,1 Ватт для разведчика, которая дотянется на 1 ну 2 километра пересечённой местности назад, к своим… с Р-168-0.5У. И дальше линейка УКВ-части комплекса через 40-ваттные танковые станции идёт до Р-168-100У для КШМ, с мощностью передатчика 100 Ватт, которая на мачтовую антенну может дать 50–60 километров. Она при этом, если решит работать на 100 Ваттах мощности, будет сильно заметнее для рэбовцев противника, но, работая на 100 Ваттах, находиться будет достаточно глубоко в тылу, вне зоны покрытия вражеской артиллерии и под надёжной защитой от ракетных ударов.

А КВ-сегмент комплекса… от десятиваттной Р-168-5КН для ДРГ и десантников до 50-ваттной танковой-командирской Р-168-100КБ и 100-ваттной Р-168-100КА для командно-штабных машин. Это – многие сотни и даже тысячи километров устойчивой связи.

комплексы Р-168 «Акведук»… Рации есть. Они даже большей частью исправные в отличие от того старья, которое выдали связистам мобилизованных… Но количество боеготовых радиостанций определяется… в первую очередь тем, сколько есть пригодных к эксплуатации батарей, какова их ёмкость и сколько есть для них зарядных устройств… На батальонный комплект радиостанций не было ни одной батареи, с хотя бы в два раза не превышенным сроком хранения.

Штатная армейская защищенная связь: «Азартная» рулетка

на красивом плане-презентации развёртывания системы связи нового поколения, «Азарт», есть очень много боевых машин… для работы в КВ-диапазоне. И рядом радиостанций этого комплекса «Азарт-Н», то есть «носимая и «Азарт-БВ» – «базовая возимая», структурный аналог УКВ-радиостанций Р-123/Р-173 и КВ-радиостанций Р-130 одновременно, а также радиостанций комплекса Р-168.

Красным я зачеркнул то, чего нет, зелёным выделил то, что осталось.

Нет: никаких связей «на длинном плече», свыше 4 км, без установки между абонентами цепочки ретрансляторов. Нет ППРЧ-радиостанций на бронетехнике и командно-штабных машинах. Нет вообще всего КВ-сегмента.

То есть система… которая реально принята на вооружение нашей армией, действительно не имеет аналогов в мире, она уникальна. Это – чудовищная пустышка, которая лишена базы, лишена мощной сети ретрансляторов и КВ-станций, лишённая радиостанций, интегрированных в танковые переговорные устройства.

Ретрансляторы

идея «а давайте излучать ППРЧ ещё и небольшой мощностью – вылилась в малую мощность, большую чувствительность связи к рельефу местности и, соответственно, фатальную зависимость пользователей портативок от «баз», станций «Азарт-БВ» или хотя бы «Азарт-Н», имеющих большую мощность. Как пишут в этом нашем Интернете, мощность портативных станций в итоге довели до 4 Ватт, но в отсутствие ретрансляционной сети это мало поможет…

множество портативных радиостанций расставлены как неподвижные ретрансляторы между штабами и расположениями Российских войск там, где между ними больше тех самых 4 километров… портативная радиостанция «Азарт» в один конкретный момент может ретранслировать только один ППРЧ-канал. Вот так «ячеистая топология» с «ячейками» не более 4 километров и натянула все портативные станции Р-187П1 на высшее и среднее командное звено. А остальные, внизу – «голышом». Бегайте с «Баофенгами», пусть вас слушает противник. Связь с вашими танками, БТРами и БМП? Дайте командирам танков «Баофенги»!

Хочешь сменить дисклокацию – перетаскивай за собой всю «ячеистую топологию» таких маломощных ретров, потому что запасных у тебя нет, потому что стоят они четверть миллиона рублей штучка.

Связь с броней

Соответственно, всё командование танками и прочей бронёй у россиян происходит в диапазоне Lowband-VHF, нижнем УКВ, открытым текстом не потому, что на броне стоят только старые рации Р-123 и Р-173, а потому что даже с Р-168 на современных танках Т-90 и Т-72Б3 оно работает только так, как работает – «в режиме ФЧС». Прохождение волн у «лоубенда» хорошее, противник бронетехнику слышит отлично, заранее принимает меры. К моменту подхода её к атакуемому участку фронта, там уже «комитет по встрече» с РПГ, NLAW и «Джавелинами».

Цифровизация связи по-волонтерски

С самого начала СВО по мере возможности, сообразно с растущими ресурсами, предоставляемыми гражданским обществом, волонтёры занимались цифровизацией связи в войсках. Занимались с опорой на многолетний опыт эксплуатации цифровых станций в корпусах Народной милиции:

– старались дать войскам сразу ретрансляторы и базовые станции;

– старались как можно скорее обеспечить все портативные радиостанции запасными аккумуляторами;

– как только появился волонтёрский ресурс для этого – запустили работы по модулю для установки типовых базовых радиостанций в бронетехнику для работы с танковыми переговорными устройствами;

– каждую партию даже не в 20, а в 10–15 станций снабжали программаторными шнурами.

Февраль 2022 года, резервисты НМ ЛНР. Получают от командования, помимо винтовок Мосина и стальных касок, по 5–10 DMR-радиостанций «Байкал-100» на батальон, являющихся, до смены шильдиков на корпусах, китайскими станциями Racio R810. Получают их не только без базовых станций и ретрансляторов, но и без программаторных шнуров и ПО, так что, в случае захвата противником любой одной из станций, они не могут сменить ключи на оставшихся, и всё шифрование теряет смысл. Через некоторое время, разобравшись, какие именно шильдики каких именно иностранных производителей были соскоблены с раций перед наклейкой надписи «Байкал-100», связисты подбирают программаторные шнуры и ПО – наконец-то, можно поменять ключи шифрования. Так они узнают, что настроенные начальством ранее ключи шифрования имели вид: Канал 1 – 11111… Канал 2 – 222222… Канал 3 – 333333… и так далее...

Проблема РЭБ

– Да что ты в этом «Пластуне» нашел! Характеристики у него весьма посредственные!

Отдельно по «Вагнеру»

…«Вагнера» купили себе цифровых «Моторол» и ретрансляторы. Поэтому в локальных штурмовых операциях они на голову выше ВС РФ…

Набат по связи и «Азарту»

В последние годы стала серийно выпускаться радиостанция, у которой 20 000 скачков/секунду… чрезвычайно малая скорость изменения центральной частоты пакетов данных с множеством синхроимпульсов и тогда 20 000 скачков/с для помехоустойчивости ничего не дают, т. к. противник будет нацелен на подавление пакетов, которые как будто специально замирают на время, которое в 28 раз больше времени реагирования РЭП НАТО…

В традиционной низкоскоростной радиосвязи ухватились за непомехозащищенные стандарты ТЕТРА и DMR или за оснащение бытовыми, красивыми и малогабаритными радиостанциями с фиксированной частотой типа Motorola, Vertex, и др. Это говорит о непонимании, что эти радиостанции годны только для мирного времени. А что же мы будем делать, когда это мирное время закончится?

… имеющиеся на вооружении образцы старых и новых радиостанций при радиоэлектронном противодействии хорошо оснащенного противника свои функции выполнять не смогут.

Переход на более высокую скорость перестройки частоты сигналов с ППРЧ, например, до 20 тысяч скачков/секунду не спасает от обнаружения и пеленгации радиостанций со средней мощностью передатчика всего 1 Вт.

Помехоустойчивость ППРЧ радиоканала определяется тем, как выполнена синхронизация. Если синхронизация нарушается, то система связи полностью выходит из строя. Синхронизация – самое уязвимое место ППРЧ радиосистем, поэтому методу синхронизации должно уделяться наиболее пристальное внимание. Пакеты синхронизации отличаются от информационных пакетов, нарушают их псевдослучайный характер и становятся наиболее привлекательной мишенью для средств РЭП. Максимальная помехоустойчивость достигается при синхронизации по информационному сигналу без применения синхроимпульсов. Только в этом случае передаваемый поток данных является псевдослучайным, и все пакеты равноценны и равновероятны.

Требование к псевдослучайному характеру ППРЧ сигнала имеет более важное значение, чем скорость скачкообразного изменения частоты в секунду. Но такой важный показатель, видимо, не всем понятен и, возможно, по этим причинам подобное требование в технических заданиях не задается и при принятии решений не рассматривается… даже на новые радиостанции требования к помехоустойчивости в режиме ППРЧ в технических условиях почему-то не задаются.

даже на новые радиостанции требования к помехоустойчивости в режиме ППРЧ в технических условиях почему-то не задаются.

…считалось, что вот будет частота радиостанции скачкообразно прыгать, т. е. будет реализован режим ППРЧ, и связь будет помехоустойчивой. Считалось, что помехоустойчивость и ППРЧ – это практически синонимы. Некоторые авторы написали много книг, заявили, что создана новая методология функционирования систем радиосвязи в условиях РЭБ.

грамотно требования ТТЗ и отказаться от общих формулировок технических требований в виде лозунгов. В ТТЗ не должно быть формулировок типа: «Аппаратура должна нормально функционировать в условиях организованных преднамеренных и непреднамеренных радиопомех»… Должны указываться конкретные параметры помехозащищенности. Например, в виде допустимого отношения мощностей помеха/сигнал на входе приемного устройства с указанием характеристик помех и сигнала. Все более актуальными (и более важными, чем сертифицированная криптозащита) становятся требования по разведзащищенности и имитостойкости. Еще предстоит научиться их формулировать и конкретизировать.

«Расстрелянные штабы»

«Папы» из штабов с модными «Азартами» почти все живы. А вот многих парней с баофенгами укропы уже показали в своих издевательских роликах.

PD785 UL913 Профессиональная взрывобезопасная цифровая радиостанция

DMR, GPS. Эта цифровая портативная радиостанция с полнофункциональной клавиатурой предлагает широкий спектр функциональных возможностей и инновационных функций с исключительно высоким качеством для надежной и безопасной связи. Рейтинг UL913 делает ее предпочтительным выбором для заводов, нефтегазовых предприятий и других сред.

Разбитое корыто Главного управления связи

...«Ангстрем» пытается в очередной раз переделать «Азарты», в которых было порядка 25 санкционных компонентов, из которых штук 5 сейчас не достать вообще никак.

14.05.2023 г. Производитель военных раций «Азарт» перешел под государственное управление.

Министерство обороны РФ: Покупает 6 000 китайских портативных цифровых радиостанций Kirisun. Никаких базовых станций. Никаких ретрансляторов. Только портативки [забито цензурой].

Необучаемые [забито цензурой].

Китайские радиостанции фирмы «Kirisun» можно считать принятыми на вооружение в ВС РФ. Думаю, скоро их в войсках будет сильно больше, чем «Азартов»…

– Ни в одной поставке в войска портативных «Керосинок» не замечены пока запасные аккумуляторы.

– Базовых станций, не ретрансляторов, а именно базовых станций для узлов связи, вообще не замечено…

– Рации для установки в технику с интеграцией в ТПУ не предусмотрены (при том, что ВСУ успешно и массово начали это делать ещё в 2015 году), ретрансляторов ничтожное количество…

…но это ещё не предел маразма. Главное – они не купили... программаторных шнуров. Можно ржать с этого, можно плакать, можно, как я, равнодушно и молчаливо созерцать весь этот полностью заранее предсказуемый [забито цензурой], но это факт. Эти [забито цензурой] выдают шаблонно запрограммированные радиостанции без программаторных шнуров.

То есть, когда в бригаде противник в бою захватывает радиостанцию, например, взводника – ВСЁ, вся бригада должны собрать все станции, отвезти их на перепрошивку и снова раздать… То, что при захвате станции взводника не должно нарушаться управление в звене батальон-бригада/полк, а батальон должен перешивать свои станции за один вечер собственным шнурком – открытие для этих изумительных людей.

Все каналы в радиостанции прошиты с одним и тем же ключом? Нормально! Так и надо!

Страна должна знать своих героев

Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации предназначено для организации связи в Вооруженных Силах, планирования и осуществления мероприятий по поддержанию в постоянной боевой и мобилизационной готовности войск связи Вооруженных Сил, систем, комплексов, средств связи и автоматизированного управления…

Основные задачи:

• организация, контроль состояния и обеспечение в Вооруженных Силах устойчивого функционирования связи и автоматизированных систем управления (АСУ) Вооруженных Сил;

• организация и контроль в Вооруженных Силах технического обеспечения связи, АСУ и компьютерных сетей;

• организация строительства и внедрения объединенной автоматизированной системы связи ВС…

Как стало известно «Ъ», утром в Москве задержали начальника Главного управления связи Вооруженных Сил России Халила Арсланова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.

Если говорить о боевом составе Вооружённых Сил, то полевая компонента системы связи на 80 процентов состоит из современных средств связи… В основном в тактическом звене управления это современные радиостанции шестого поколения. Уникальность этих радиосредств (комплексы «Азарт») в том, что они позволяют обеспечить управление подразделениями в помехозащищённом режиме, в условиях активного воздействия средств РЭБ противника… по характеристикам помехозащищённости радиостанций мы занимаем лидирующие позиции в мире.

Радиостанция Р-187-П1 обладает расширенным диапазоном рабочих частот, возможностью встречной работы с радиостанциями старого парка…

Александр Рубис поделился со «Звездой», как изменились способы передачи данных…

«…в настоящее время наиболее важной является автоматизация процессов, мы больше внимания уделяем автоматизации передачи данных, чтобы во многом сократить время принятия решения, управления войсками, подразделением, оружием…», – рассказал Александр Рубис… в настоящее время используется даже видеосвязь в разрешении HD… с помощью видеозаписей высокого разрешения можно точнее передавать обстановку, сведения, различные справочные таблицы.

Что делать?