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Командование ВСУ использует заградотряды для предотвращения отступления подразделений украинской армии

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Командование ВСУ использует заградотряды для предотвращения отступления подразделений украинской армии

Киевский режим использует тактику заградотрядов для предотвращения попыток отступления. Группы боевиков идут за наступающими подразделениями ВСУ и в случае отступления расстреливают их. Такой факт был зафиксирован бойцами ЗВО на Купянском направлении.


Как рассказал боец с позывным "Ленинград", на одном из участков линии боевого соприкосновения ВСУ пытались атаковать позиции российской армии, но получив отпор начали отходить. В это время сзади отступающих появился украинский БТР-4 "Буцефал", который расстрелял группу украинских военнослужащих. По словам российского военного, изначально думали, что он бьет по нашим, но оказалось, что БТР целенаправленно ведет огонь по своим же. Все это было снято российским беспилотником.

Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника - за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же

- приводит РИА Новости слова бойца.

Таким образом, украинский бронетранспортер уничтожил шесть бойцов ВСУ, включая одного раненого, которого они тащили с собой, попав под огонь российских минометов. До своих позиций они не дошли.

О том, что командование ВСУ применяет заградотряды, говорилось уже не раз, появились они еще в прошлом году. По имеющимся данным, в этой роли выступают мотивированные боевики из националистических формирований, готовые сражаться с российской армией до самого конца. В фактах расстрела отступающих в Харьковской области в 2022 году рассказывали попавшие в плен всушники. И это был не единичный случай.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:15
    +3
    Вот и нехай сами своих утилизируют. Нисколько не жалко. Нашим ребятам меньше работы будет.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:52
      +2
      Новость крайне необходимо распространять на каждом углу и в каждой подворотне. Показывать видео на всех заседаниях ООН и т.д. Гласность, гласность и еще раз гласность!!!
  2. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:16
    +4
    Массовой сдачи в плен судя по новостям не видно.
    Вот и смущают поэтому сведения о заградотрядах.
    В плен не торопятся... Колонны пленных не показывают...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:18
    +2
    Какие загранотряды: может всё - таки заградотряды?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      +1
      вестимо это чёртов Т9 сработал.... laughing
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:29
    +2
    И, ни у кого из отступающих под рукой не оказалась средств борьбы с легкобронированными машинами? Или предпочли смерть от "своих" сдаче в плен? Ну, тогда- "в добрый", вернее в последний путь!
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 06:41
      -4
      Потому что на самом деле нет этих заградотрядов, может быть единичные случаи. Не надо себя успокаивать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:29
    +5
    О том, что командование ВСУ применяет заградотряды, говорилось уже не раз, появились они еще в прошлом году.
    Вот и пусть приносят хоть какую- то пользу расстреливая своих и порождая ненависть у других к нацикам-палачам. Когда на этом фоне озлобленные в/сл ВСУ начнут отстреливать нациков, тогда можно сказать, что киевская система заградотрядов работает и в нашу пользу.
  6. Dmitry Shulman
    Dmitry Shulman Сегодня, 06:32
    -3
    Почему не выявляются и не уничтожаются целенаправленно именно эти заградотряды?
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 06:36
      0
      А они того чутка в тылу ( коли в обще явление массовое ) словом читайте прессу.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:35
    +2
    Такие вещи как действия заград отрядов , уничтожение своих , сейчас в век развитых соц сетей в любом случае освещали бы мощно.
    Умные люди учили, что информация должна быть минимум из 3-х источников , проверена и перепроверена.
    А не так что Ленинград сказал ...
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:41
    +1
    ничто не ново под луною...................................................................................
  9. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:41
    +1
    Правильно!Надо экономить наши патроны!Пускай укры сами себя утилизируют, меньше проблем будет!!!
  10. Морриган
    Морриган Сегодня, 06:47
    +1
    Бред. На видео Буцефал расстрелял их по ошибке. Приняв их за ВС РФ. Выскочил из лесопосадки и не разобравшись толком открыл огонь на поражение. Ни о каком заградотряде в этом конкретно случае речь идти не может.