Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника - за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же

Киевский режим использует тактику заградотрядов для предотвращения попыток отступления. Группы боевиков идут за наступающими подразделениями ВСУ и в случае отступления расстреливают их. Такой факт был зафиксирован бойцами ЗВО на Купянском направлении.Как рассказал боец с позывным "Ленинград", на одном из участков линии боевого соприкосновения ВСУ пытались атаковать позиции российской армии, но получив отпор начали отходить. В это время сзади отступающих появился украинский БТР-4 "Буцефал", который расстрелял группу украинских военнослужащих. По словам российского военного, изначально думали, что он бьет по нашим, но оказалось, что БТР целенаправленно ведет огонь по своим же. Все это было снято российским беспилотником - приводит РИА Новости слова бойца.Таким образом, украинский бронетранспортер уничтожил шесть бойцов ВСУ, включая одного раненого, которого они тащили с собой, попав под огонь российских минометов. До своих позиций они не дошли.О том, что командование ВСУ применяет заградотряды, говорилось уже не раз, появились они еще в прошлом году. По имеющимся данным, в этой роли выступают мотивированные боевики из националистических формирований, готовые сражаться с российской армией до самого конца. В фактах расстрела отступающих в Харьковской области в 2022 году рассказывали попавшие в плен всушники. И это был не единичный случай.