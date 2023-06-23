Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

Министерство обороны прокомментировало заявления о том, что российские войска якобы потеряли контроль над такими населёнными пунктами как Садовое и Урожайное на Запорожском направлении (на южном фронте).Оба этих села территориально относятся к Пологовскому району Запорожской области. Садовое расположено чуть севернее Токмака, находясь на высотах относительно этого города. А Урожайное – к востоку от Токмака, у железной дороги, одна из веток которой ведёт в направлении Бердянска.Российское оборонное ведомство сегодня сообщает, что и Урожайное, и Садовое находятся под контролем российских войск.Напомним, что заявления о якобы утрате контроля над этими сёлами российской армией сделал Евгений Пригожин, добавив ещё и то, что украинская армия выходит чуть ли не к Молочному лиману – заливу Азовского моря, расположенному южнее Мелитополя.Ранее заявления Евгения Пригожина опровергли и российские военные, находящиеся непосредственно на Запорожском фронте. Слова о якобы значительном продвижении ВСУ южнее Орехова, чуть ли не до Молочного лимана, вызвали у них откровенное недоумение.Накануне украинское командование вновь бросило на прорыв в направлении Орехов-Работино несколько штурмовых групп. Атака была отбита силами 291-го полка ВС РФ. Противник понёс значительные потери, в том числе в легкобронированной технике, был рассеян и отступил.