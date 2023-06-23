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Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

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Минобороны России сообщает о контроле над сёлами Садовое и Урожайное на южном фронте

Министерство обороны прокомментировало заявления о том, что российские войска якобы потеряли контроль над такими населёнными пунктами как Садовое и Урожайное на Запорожском направлении (на южном фронте).


Оба этих села территориально относятся к Пологовскому району Запорожской области. Садовое расположено чуть севернее Токмака, находясь на высотах относительно этого города. А Урожайное – к востоку от Токмака, у железной дороги, одна из веток которой ведёт в направлении Бердянска.



Российское оборонное ведомство сегодня сообщает, что и Урожайное, и Садовое находятся под контролем российских войск.

Напомним, что заявления о якобы утрате контроля над этими сёлами российской армией сделал Евгений Пригожин, добавив ещё и то, что украинская армия выходит чуть ли не к Молочному лиману – заливу Азовского моря, расположенному южнее Мелитополя.

Ранее заявления Евгения Пригожина опровергли и российские военные, находящиеся непосредственно на Запорожском фронте. Слова о якобы значительном продвижении ВСУ южнее Орехова, чуть ли не до Молочного лимана, вызвали у них откровенное недоумение.

Накануне украинское командование вновь бросило на прорыв в направлении Орехов-Работино несколько штурмовых групп. Атака была отбита силами 291-го полка ВС РФ. Противник понёс значительные потери, в том числе в легкобронированной технике, был рассеян и отступил.
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7 комментариев
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  1. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 06:32
    0
    Интересно стало, кто фейки гонит, левые акауты Пригожина созданные на Украине или наше МО?.
    Хотя в такое время из-за больших потерь на Украине и уничтожение собственного народа не удивительно, могилизацию надо же как то проводить в интересах фашингтона и отмывкой бобла, Зе если доживёт до окончания СВО, станет миллиардером, к бабке не ходи.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:48
      +1
      Цитата: belovvladimir
      Зе если доживёт до окончания СВО, станет миллиардером, к бабке не ходи.

      В смысле "станет"?...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:58
        +1
        Цитата: Володин
        В смысле "станет"?...

        Да Зе уже миллиардер.
        1. Володин
          Володин Сегодня, 07:11
          0
          Цитата: Егоза
          Да Зе уже миллиардер.

          О том и речь
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:02
        +1
        Уже стал,к бабке не ходи.По поводу этих населенных пунктов..Мобилизованный коллега там-минометчиком.Правда под Мирным.Передал,главное продержаться с месяц,а дальше всукам медный тах,которым накроются.Может это относится к резервам,о которых говорил Шойгу?
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 06:50
      +1
      Создавать фейки выгодно, всегда найдутся желающие, войне тем более. ЦИПСО "собаку съела" на этом и выгода есть, как вариант. МО РФ тоже создаёт, но в этом случае какой смысл? Третий вариант фейк от самого Пригожина не рассматриваете? Возможности и интерес имеются.
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:57
    0
    Лучше всего ситуацию на фронте освещает Евроньюс.
    Если у бандерлогов есть хоть какой-нибудь успех - это 2-3 минуты показывают и обсуждают со всех сторон.
    Если "на фронте без перемен", то обязательно покажут какую-нибудь бабку или мужика, которые рассказывают о страданиях, которые они несут "от русских оккупантов"
    Если же бандерлогам "дали * (прикурить)", то либо полный молчок, либо какой нибудь еврошабаш о "всемерной помощи украине"
    Сегодня - молчок. Значит наши их "мочат"
    Так держать ребята! Мы с ВАМИ!