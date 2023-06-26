Атака на Чонгарский мост – это очередная информационная «перемога» ВСУ

Мост как предупреждение

«Повреждение Чонгарского моста имеет большое значение. Это удар по военной логистике оккупантов.»

«...психологическое воздействие на оккупантов и оккупирующую власть ещё важнее. На территории Херсонской области нет места, где они могли бы чувствовать себя в безопасности.»

«Также хорошим знаком является то, что работа над такими объектами прямо указывает на то, что характер боевых действий на юге станет более динамичным в ближайшем будущем.»

«Позвольте мне напомнить вам, что систематические удары по Антоновскому мосту имели место как раз перед освобождением правобережной части Херсонской области.»

«Это никоим образом не повлияет на ход спецоперации – есть другие сухопутные маршруты в Крым… Я хотел бы успокоить граждан: связь с Крымом продолжается – есть другие способы, хотя и немного дольше. Цены на продукты питания, если кто-то попытается их повысить, будут регулироваться. Все проблемы будут решены. Правительство Российской Федерации уже принимает меры по устранению повреждений мостовых переходов.»

«Если звёзды горят, это означает, что это было сделано не просто так, верно? Мы можем только сказать, что продолжение будет.»

Что дальше

Информационный бум по поводу украинского ракетного удара по Чонгарскому мосту возрастает. С удивлением читаю даже у достаточно компетентных военкоров сообщения, граничащие с паническими. Вроде: «». Или: «».Что же, собственно, произошло? Действительно ли повреждения этого, как считается, ключевого моста настолько критичны? Да, пробиты две дыры в дорожном полотне. Но восстановление таких повреждений не займёт много времени. Несущие конструкции моста сохранились. Мы видели такие повреждения, которые наносились по Антоновскому мосту в Херсонской области.Попробуем отказаться от эмоций и рассмотреть голые факты. Что реально произошло? Итак, первое. Прервано прямое сообщение между Крымом и Мелитополем. Теперь из Джанкоя придётся везти грузы через Армянск. Это 231 километр. Вместо 77-ми по прямой. Критично? С очень большой натяжкой – да. Расстояние увеличилось в три раза.Надо признать, что география опять нас подвела. Мы больше заботились о защите перехода в Армянске, понимая, что этот переход важнее на данное время. Чонгар же достаточно восточнее и, следовательно, имеет меньшее значение для обороны. Очень, надо сказать, сомнительный довод. Особенно после атаки на Крымский мост и её последствий.Второе. Мы ещё раз убедились, что имея на вооружении крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (штормовые тени), Украина имеет возможность наносить удары достаточно глубоко в тыл наших войск. Ничего нового, просто подтверждение уже известного факта. Но… ВСУ передано достаточно небольшое количество таких ракет. Значит, возможности Украины ограничены. В отличие от Армянска.Третье. Это то, с чего я начал этот материал. Информационный эффект! Та самая перемога, которая необходима Киеву. Не секрет, что в отличие от украинского общества, россияне очень болезненно реагируют на такие просчёты нашего командования. В инфопространстве начинается активизация пораженцев: «Шеф, всё пропало, шеф!». И этот вариант реакции легко просчитывается противником.Посмотрим на то, как реагируют стороны на атаку моста. Что мы видим со стороны Украины? Очевидно, что тут необходимо знать мнения руководства на местах. Потому приведу пример лишь одного украинского чиновника областного масштаба.Из Телеграм канала Юрия Соболевского, первого зама председателя Херсонского обл. совета.Думаю, вы заметили ассоциации украинского чиновника и его, прямо сказать, не слишком умные намёки на схожесть ситуации в Херсоне и в Чонгаре. Но для зомби, которые сегодня в большинстве на Украине, и таких аргументов достаточно.Гораздо более сдержанно отреагировали на атаку в России. Вот реакция чиновника с российской стороны примерно того же уровня. Исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо:По моему мнению, ИО главы области немного, но лукавит. Хотя это и понятно. Зачем нагнетать обстановку. Но люди в Херсонской области уже давно не те, что были до начала СВО. Их трудно запугать. Будут, пусть и небольшие, пусть временные, но проблемы. Это понимают все. Поэтому самое важное из высказывания Владимира Сальдо как раз то, что цены будут регулироваться и проблемы решатся оперативно!Интересна и ещё одна реакция Украины, рассчитанная именно на нас, россиян. Реакция как раз тех, кто по долгу службы обязан сеять панику в тылу противника. Я говорю о ГУР МОУ. О Главном разведуправлении, которое, естественно, выдало атаку моста за свою очередную успешную операцию.Ох уж эта борьба со всем русским. Эта цитата из заявления представителя ГУР Андрея Юсова. Так переврать великого русского поэта Владимира Маяковского нужно суметь. Не проще ли было сказать, что ГУР прямо причастен к операции? Что именно агенты ГУР обеспечили точное наведение ракет на мост?«Продолжение будет» как намёк на то, что украинские диверсанты продолжат работу в нашем тылу? А кто-то в этом сомневался? Или это кого-то испугало? Думаю, сотрудники ФСБ, которые отлавливают диверсантов и их пособников пачками, могли бы ответить представителю ГУР. Только зачем? Судят не по словам, а по делам. А дела мы видим…А вот сейчас переходим к более серьёзному заявлению. На этот раз самого Зеленского. Наверное, многие заметили, как изменилась риторика Зеленского в последнее время по отношению к Запорожской АЭС. Вчера, 22 июня, он заявил буквально следующее:Для теракта «».Ему вторит и глава ГУР Буданов, который прямо заявил, что ЗАЭС заминирована, в том числе и охладительный пруд, и готова к подрыву. Что, вспоминая заявления тех же особей перед подрывом плотины Каховского водохранилища, звучит как прямая угроза. Киев вполне может реализовать такой сценарий в случае реальной перспективы поражения на фронте. Согласно известной поговорке «горит сарай, гори и хата»…Бред Буданова опровергают заявления представителей МАГАТЭ, которые недавно побывали на станции и ни о каких минах не заявляли. Но когда это останавливало Украину? Кстати, по сообщениям с той стороны, в частности из Харькова, в аптеках исчезли препараты, содержащие йод. Население активно скупает такие препараты в надежде выжить после взрыва ЗАЭС…Итак, возникает вопрос о ближайшем будущем. Думаю, в отсутствие реальных результатов контрнаступления в Киеве такие «перемоги» ещё будут случаться. Согласитесь, поставить возле каждого столба бойца невозможно.Как пока, подчёркиваю пока, невозможно и переловить всех диверсантов и их пособников. Украина действительно создала достаточно серьёзную сеть в нашем тылу. Да и ждуны являются очень благодатной почвой для вербовки.Ничего действительно серьёзного в зоне проведения СВО ГУР организовать не сможет. А вот такие информационные «перемоги» вполне. Многочисленные железнодорожные аварии этому доказательство. Причём доказательство именно того, что это те самые ждуны, расходный материал. Одноразовые агенты.На ситуацию на ЛБС такие действия вряд ли повлияют. Как не повлияет и на логистику армейскую. Крым не снабжает основные силы российской армии. Снабжение идёт по другим каналам. С полуострова налажена логистика только по херсонскому направлению.И последнее. Не слушайте тех, кто всеми правдами и неправдами пытается создать в нашем тылу нервозную обстановку. Все работают. Работа тяжёлая. Противник силён, и хребет его пока не переломан. К этому идёт, но пока не дошло. Смотрите на итоги дня, которые выкладывают военкоры и информационные агентства. Да и сводки МО тоже.Теперь личное. Не люблю паникёров и пораженцев. Если взялись наводить порядок у соседа, нужно наводить. Без соплей... Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не я сказал. Народ!